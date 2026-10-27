Phú Thọ chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' giải phóng mặt bằng dự án Sun Group

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh chủ trì buổi làm việc.

Tiến độ giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực

Ngày 26/10/2026, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tăng trưởng 2 con số của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện các dự án do Công ty TNHH Mặt Trời Hòa Bình (thuộc Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư tại xã Kim Bôi và xã Dũng Tiến.

​Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến ngày 22/10/2026, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc Dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ đã ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt:

​Tại xã Kim Bôi đã hoàn thành GPMB 102,77 ha đất nông nghiệp.​ Tại xã Dũng Tiến hoàn thành GPMB khoảng 55,85 ha đất nông nghiệp.

​Đối với các dự án phụ trợ phục vụ tái định cư, di dời mồ mả và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các địa phương đang tập trung triển khai các thủ tục pháp lý liên quan, tổ chức thi công những hạng mục đủ điều kiện, đồng thời gấp rút rà soát, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

Nhận diện những "nghẽn mạch" ảnh hưởng đến tiến độ

Mặc dù đã đạt được những kết quả ban đầu, tuy nhiên tiến độ tổng thể của một số hạng mục vẫn chưa đạt kỳ vọng do gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế:

​Vấn đề kiểm đếm và xác minh: Một số hộ dân chưa chủ động phối hợp trong công tác kiểm kê, kiểm đếm; việc xác định nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất cũng như điều kiện bồi thường gặp nhiều phức tạp.

​Vấn đề nguồn lực và hạ tầng: Việc bố trí kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ ở một số thời điểm chưa kịp thời; công tác di chuyển hệ thống đường điện hạ tầng kỹ thuật còn chậm so với yêu cầu.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và địa phương đã tập trung trao đổi, mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ trong khâu GPMB, từ đó đề xuất các giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân và tiến độ của nhà đầu tư

Lãnh đạo các xã Kim Bôi, Dũng Tiến báo cáo kết quả công tác GPMB trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác GPMB các dự án

Đồng bộ giải pháp, bảo đảm quyền lợi người dân và tiến độ dự án

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị địa phương, các sở, ngành cùng chủ đầu tư rà soát toàn diện tiến độ từng dự án. Cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị gắn với từng vướng mắc cụ thể để có biện pháp xử lý dứt điểm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:​Đẩy mạnh vận động và minh bạch thông tin: Các địa phương phải chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, công khai minh bạch các cơ chế, chính sách bồi thường nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi.

Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group và đơn vị thành viên cần chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, khẩn trương bố trí đầy đủ kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã duyệt. Đồng thời, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật và các khu tái định cư để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Sự vào cuộc của các sở, ngành: Các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ phải chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh và đoàn công tác kiểm tra thực địa công tác triển khai các dự án tại các xã Kim Bôi và Dũng Tiến.

​Đồng chí Bùi Đức Hinh chỉ đạo: "Quá trình triển khai phải bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành. Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tuyệt đối không để các vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh"