Phú Thọ cam kết hỗ trợ doanh nghiệp chủ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 11%

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại chương trình gặp mặt doanh nghiệp lớn. (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Báo cáo của tỉnh Phú Thọ khẳng định, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp quy mô lớn đóng vai trò quan trọng vào mức tăng GRDP 10,01% trong 9 tháng đầu năm 2026 của tỉnh.

Tỉnh phấn đấu trong quý IV năm nay có ít nhất 23 dự án trong khu công nghiệp và 11 dự án ngoài khu công nghiệp hoàn thành, đi vào sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi gặp mặt, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã phát biểu ý kiến, trao đổi về tình hình sản xuất, kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất về: cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cấp phép môi trường, chuyển giao công nghệ; cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp; cung cấp điện; chi phí nguyên vật liệu, vận tải, logistics; tiếp cận vốn; lao động chuyên môn, kỹ thuật …

Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử BYD Việt Nam phát biểu ý kiến. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề doanh nghiệp quan tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông phát biểu ý kiến ghi nhận đóng góp rất quan trọng của các doanh nghiệp đầu tàu, giữ vai trò nòng cốt trong nền kinh tế của tỉnh. Đồng chí khẳng định, sự phát triển của các doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị của doanh nghiệp và khẳng định: Tỉnh Phú Thọ xác định phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng và các điều kiện triển khai dự án, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, giao thông kết nối, hạ tầng điện, kết nối cung cầu lao động và những điều kiện thiết yếu phục vụ sản xuất.

Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Piaggio Việt Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Trước yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 khoảng 11%, trong đó quý IV cần đạt mức tăng trưởng 13,5%, đồng chí nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của các doanh nghiệp chủ lực trong việc duy trì động lực tăng trưởng, đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành phải chủ động, quyết liệt hơn trong hỗ trợ doanh nghiệp; không chỉ giải quyết những khó khăn đã phát sinh mà phải nắm bắt từ sớm kế hoạch đầu tư, nhu cầu mở rộng sản xuất để chuẩn bị điều kiện cần thiết, đưa các dự án và nguồn lực đầu tư sớm trở thành năng lực sản xuất thực tế.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp chủ lực, nhất là khả năng tăng sản lượng, doanh thu, tiến độ thực hiện đơn hàng và đưa các dự án vào hoạt động; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng, môi trường, điện, giao thông kết nối và lao động thuộc trách nhiệm của tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy trình bày cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

Ngay trong năm 2026, tỉnh sẽ thiết lập cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và hỗ trợ trực tiếp, thường xuyên đối với các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư, chủ động phát hiện và tháo gỡ khó khăn, không làm phát sinh thêm thủ tục, báo cáo không cần thiết.

Đồng chí Trần Duy Đông đề nghị các doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo thêm động lực tăng trưởng bền vững; đồng thời, chủ động phối hợp các cơ quan chức năng rà soát kế hoạch sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm 2026 và định hướng đầu tư năm 2027 để tỉnh kịp thời chuẩn bị điều kiện hỗ trợ.