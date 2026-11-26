Giờ học tại Trường trung học phổ thông Liễn Sơn, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Theo Quyết định số 87/2026/QĐ-UBND ngày 21/11/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, đối với hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường, không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho các đối tượng theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, mức thu tiền học thêm do cơ sở dạy thêm thỏa thuận với cha mẹ học sinh hoặc học sinh, trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với nội dung, thời lượng và điều kiện tổ chức.

Các cơ sở phải công khai mức thu trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi đặt trụ sở trước khi tuyển sinh. Việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm phải tuân thủ quy định về tài chính, kế toán, thuế và các quy định pháp luật liên quan.

Về công tác quản lý, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước, chủ trì triển khai, kiểm tra và tổng hợp tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định, công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân. Chính quyền cấp xã đồng thời phối hợp giám sát việc chấp hành các quy định về thời giờ làm việc, an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở dạy thêm.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm phổ biến quy định, phối hợp theo dõi, kiểm tra hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên đang công tác tại đơn vị; tiếp nhận, xử lý phản ánh và kịp thời chấn chỉnh những vi phạm.

Quy định của tỉnh Phú Thọ cũng xác định trách nhiệm phối hợp của các sở, ngành liên quan trong bảo đảm kinh phí, quản lý nghĩa vụ thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận phản ánh trực tuyến, thanh tra và bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

Quyết định số 87/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, thay thế Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND ngày 3/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng thời tỉnh khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cha mẹ học sinh và học sinh tham gia giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm hoạt động dạy thêm, học thêm đúng quy định.