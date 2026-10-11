Phú Thọ bừng sáng trong đêm nhạc Sound Freedom by Vinaphone

Sau 3 mùa ghi dấu tại nhiều tỉnh, thành phố, Sound Freedom by VinaPhone chính thức trở lại với diện mạo trẻ trung, hiện đại và giàu trải nghiệm hơn, đồng thời trở thành một trong những hoạt động nổi bật trong hành trình kỷ niệm 30 năm VinaPhone với chủ đề mang tên “Thanh âm 30”.

Trong năm 2026, chương trình diễn ra tại 4 tỉnh thành là Phú Thọ, Quảng Ngãi, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh với sự xuất hiện của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

“Sound Freedom by Vinaphone” đã tạo nên một đêm bừng sáng tại Phú Thọ.

Hòa Minzy chính là cái tên tạo sức hút đặc biệt với khán giả Phú Thọ. Đây là lần đầu tiên, ca sĩ “Bắc Bling” đến với Đất Tổ.

Những ca khúc "Bật tình yêu lên", "Bắc Bling" và "Ăn gì đây" đã được Hòa Minzy trình diễn xuất sắc.

Đêm mở màn chính là đêm diễn 10/10 tại Phú Thọ, nơi đã thu hút hàng ngàn khán giả Đất Tổ, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và tràn đầy sức sống với sự xuất hiện của những tên tuổi đình đám trong làng nhạc Việt như Hòa Minzy, MONO, Dung Hoàng Phạm, RamC hay Ogenus.

MONO mang tới những phần trình diễn vô cùng sôi động với lượng fan hùng hâu.

Ca sĩ quê gốc Thái Bình dành nhiều cử chỉ yêu thương cho khán giả Đất Tổ.

Đây là một show diễn đặc biệt với ca sĩ Dung Hoàng Phạm khi cô lần đầu trình diễn ca khúc “Xiêu lòng” vừa được ra mắt trước đó nửa ngày.

Với giọng hát được đánh giá cao và đầy nội lực, nữ ca sĩ sinh năm 1995 nổi tiêng qua nhiều ca khúc hot trend như "Mật ngọt", "Quả phụ tướng" và nhiều bản cover được đánh giá xuất sắc hơn cả bản gốc.

Các nghệ sĩ đã cống hiến một đêm diễn khó phai với khán giả Phú Thọ.

Với 15 ca khúc ấn tượng và đầy cảm xúc trên nền sân khấu cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp, đêm diễn “Sound Freedom by Vinaphone” đã để lại ấn tượng tốt đẹp.

Sound Freedom by VinaPhone 2026 không chỉ đánh dấu sự trở lại của chuỗi đại nhạc hội dành cho giới trẻ, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đồng hành cùng cột mốc 30 năm VinaPhone.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ và các hoạt động tương tác, chương trình tiếp tục tạo nên những trải nghiệm mới mẻ, đồng thời đưa thương hiệu đến gần hơn với thế hệ khách hàng trẻ.