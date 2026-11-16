Phú Thọ: Bổ nhiệm Sư cô Thích Từ Hòa làm trụ trì chùa Quang Long

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh có Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Đại đức Thích Đạo Ngộ, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Đạo Nguyện, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích Đàm Nhã, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh.

Đại diện chính quyền

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Lê Quang Luận, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ; Thượng tá Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo xã Trạm Thản; cùng sự hiện diện của đông đảo nhân dân, Phật tử.

Chư Tăng Ni

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Quang Long đến Sư cô Thích Từ Hòa. Đây là dấu mốc quan trọng trên bước đường hành đạo, gắn liền trọng trách gìn giữ, phát huy mạng mạch Phật pháp tại địa phương.

Sư cô tân trụ trì dâng lời phát nguyện

Tại buổi lễ, Sư cô Thích Từ Hòa phát nguyện nghiêm trì giới luật, tinh tấn thực hành Kinh – Luật – Luận, trau dồi kiến thức Phật học, thực hiện đúng Hiến chương GHPGVN và các quy định của Ban Tăng sự Trung ương; nỗ lực hoàn thành sứ mệnh hoằng dương Chánh pháp, hướng dẫn Phật tử tu học.

Lẵng hoa chúc mừng

Phát biểu tại buổi lễ, Sư cô Thích nữ Tâm Khai, trụ trì chùa Vân Hội (tỉnh Phú Thọ) - Bổn sư của Sư cô tân trụ trì cảm niệm tri ân chư tôn đức đã quan tâm, tạo thuận duyên để người đệ tử được đảm nhiệm Phật sự tại chùa Quang Long và bày tỏ kỳ vọng đối với người đệ tử trên chặng đường tu học và phụng sự phía trước. Mong rằng với trọng trách mới, Sư cô tân trụ trì sẽ luôn giữ vững đạo tâm, kiên định chí nguyện ban đầu, sống đúng phẩm hạnh của người xuất gia, trở thành một vị tu sĩ hết lòng phụng sự Đạo pháp và nhân sinh.

Phật tử tham dự

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Minh Quân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trạm Thản ghi nhận và đánh giá cao vai trò của chùa Quang Long trong đời sống văn hóa, tâm linh của nhân dân địa phương. Ông chúc mừng Sư cô Thích Từ Hòa được Giáo hội tin tưởng giao trọng trách trụ trì, đồng thời mong muốn trên cương vị mới, Sư cô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Giáo hội; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm đã chia sẻ về ý nghĩa của việc bổ nhiệm trụ trì; cũng như vai trò, trách nhiệm của người đảm nhiệm trọng trách quan trọng tại tự viện. Thượng tọa mong muốn Sư cô Thích Từ Hòa từng bước quy hoạch kiến trúc, chỉnh trang để chùa Quang Long ngày càng trang nghiêm tố hảo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của nhân dân, Phật tử.

Đặc biệt, Thượng tọa nhấn mạnh nhiệm vụ hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử tu học; đồng thời, hy vọng Ban Hộ tự cùng nhân dân, Phật tử tiếp tục đồng lòng, hỗ trợ Sư cô trong quá trình đảm nhiệm Phật sự; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, góp phần xây dựng xã Trạm Thản ngày càng phát triển.