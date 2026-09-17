Phú Thọ: Bình Tuyền nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Dương Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND xã; ông Trương Thành Nam, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; ông Nguyễn Hải Nam, Chánh văn phòng UBND xã, cùng các ông bà là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn.

Ông Dương Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Bình Tuyền phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đưa kỹ năng số đến gần người dân

Thực hiện Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 26/8/2026, hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nội dung, phương thức triển khai đợt tập huấn; đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ Tổ Công nghệ số cộng đồng, từng bước đưa các kỹ năng và tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Ông Trương Thành Nam, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Tuyền cùng các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, các Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Bình Tuyền đã phát huy vai trò là lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi số. Từ hướng dẫn sử dụng VNeID, tích hợp tài khoản an sinh xã hội, Sổ sức khỏe điện tử đến cập nhật dữ liệu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các thành viên đã tích cực đồng hành cùng người dân, nhất là trong những đợt cao điểm triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Huy Hùng, Giám đốc trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Bình Tuyền phát biểu.

Kết quả đến ngày 1/4/2026 cho thấy, toàn xã đã tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID cho 11.863/16.336 trường hợp, đạt 72,6%; Sổ sức khỏe điện tử đạt khoảng 11.900/14.252 trường hợp, tương đương 83,5%. Những con số này cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng công nghệ số tại cơ sở trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng, tiện ích số.

Ông Dương Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Bình Tuyền phát biểu chỉ đạo hội nghị và ông Nguyễn Hải Nam, Chánh văn phòng xã đánh giá cao các ý kiến tại hội nghị.

Tuy nhiên, trước yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao, hoạt động của các Tổ Công nghệ số cộng đồng vẫn còn những điểm cần khắc phục. Việc tổ chức hoạt động chưa đồng đều giữa các thôn, chưa duy trì thường xuyên; kỹ năng của một số thành viên, nhất là kỹ năng hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và sử dụng tiện ích số, còn hạn chế.

Trong khi đó, nhu cầu giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ngày càng lớn. Nếu lực lượng tại cơ sở được trang bị đầy đủ kỹ năng và có thể hướng dẫn người dân ngay từ những thao tác đầu tiên sẽ góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của xã.

Từ tuyên truyền sang hỗ trợ thực chất

Phong trào "Bình dân học vụ số" của xã Bình Tuyền được ông Dương Văn Thắng chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện phối hợp với các thôn, khu dân cư thực hiện tốt.

Một trong những yêu cầu trọng tâm được đặt ra tại hội nghị là đưa Phong trào "Bình dân học vụ số" từ tuyên truyền, phát động sang những hoạt động cụ thể, thiết thực tại từng thôn, từng khu dân cư.

Theo đó, nội dung tập huấn và hỗ trợ sẽ tập trung vào những kỹ năng người dân thường xuyên sử dụng như VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, các tiện ích số thiết yếu; đồng thời hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện và phòng tránh các hành vi lừa đảo trên môi trường mạng.

Ông Phạm Đức Lợi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Bình Tuyền tập trung chỉ đạo tuyên truyền Phong trào "Bình dân học vụ số".

Phương thức triển khai được xác định linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các Tổ có thể tổ chức hướng dẫn tại nhà văn hóa thôn, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc trực tiếp hỗ trợ tại hộ gia đình khi người dân có nhu cầu. Cách làm này nhằm bảo đảm người dân, kể cả những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, đều có cơ hội tiếp cận và sử dụng các tiện ích số một cách an toàn, hiệu quả.

Đặc biệt, hiệu quả hoạt động sẽ không chỉ được đánh giá bằng số buổi tập huấn hay số người tham gia. Mỗi hoạt động cần được ghi nhận cụ thể về đối tượng được hỗ trợ, nội dung hướng dẫn, kết quả đạt được và có tài liệu minh chứng. Đây là cơ sở để đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động của từng Tổ, đồng thời kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Ông Nguyễn Hải Nam, Chánh văn phòng xã Bình Tuyền chú trọng xây dựng các giải pháp cùng các phòng chuyên môn triển khai hiệu quả phong trào " Bình dân học vụ số".

Cùng với đó, hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng được yêu cầu gắn chặt với nhiệm vụ chuyển đổi số của xã và các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Việc lồng ghép nhiệm vụ sẽ giúp tránh triển khai riêng lẻ, hình thức; thay vào đó, mỗi hoạt động phải xác định rõ hỗ trợ ai, hỗ trợ nội dung gì và kết quả đạt được ra sao.

Xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở

Ông Dương Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Bình Tuyền kết luận các ý kiến tại hội nghị.

Thông qua đợt tập huấn, xã Bình Tuyền hướng tới xây dựng các Tổ Công nghệ số cộng đồng trở thành lực lượng nòng cốt trong hỗ trợ người dân chuyển đổi số tại cơ sở. Để làm được điều đó, các Trưởng thôn, Tổ trưởng và thành viên Tổ cần chủ động nắm chắc nội dung, tích cực trao đổi những khó khăn, vướng mắc từ thực tế địa bàn, đồng thời trực tiếp thực hành để sau tập huấn có thể hướng dẫn, hỗ trợ lại cho người dân.

UBND xã cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, huy động lực lượng cùng tham gia. Tổ Công nghệ số cộng đồng cần được xác định là lực lượng phối hợp chung tại địa bàn dân cư, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai chuyển đổi số.

Với cách làm cụ thể, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm trọng tâm, xã Bình Tuyền kỳ vọng Phong trào "Bình dân học vụ số" sẽ từng bước đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở các đợt tuyên truyền mà trở thành hoạt động thường xuyên tại cộng đồng. Qua đó, giúp người dân chủ động hơn trong sử dụng công nghệ, tiếp cận dịch vụ công, bảo vệ mình trên không gian mạng và từng bước hình thành thói quen, kỹ năng số trong đời sống hằng ngày.

Ngọc Minh