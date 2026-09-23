Phú Thọ biểu dương đội ngũ chức sắc, người có uy tín

Lực lượng nòng cốt tại thôn, bản và cộng đồng

Ngày 23/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tùng Duy.

Phú Thọ hiện có hơn 1 triệu người là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm hơn 26% dân số toàn tỉnh, chủ yếu gồm dân tộc Mường, Dao, Cao Lan, Tày, Mông, Sán Dìu, Thái... Sau sáp nhập thôn, Phú Thọ có 1.134 thôn thuộc vùng đồng bào DTTS, 579 thôn thuộc vùng núi và 487 thôn đặc biệt khó khăn.

Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cho biết, trong bối cảnh nhiều thách thức sau sáp nhập với địa lý rộng lớn và cộng đồng đa sắc, tăng trưởng 2 năm qua Đất Tổ vẫn đạt 2 con số - dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, với thu ngân sách lũy kế 8 tháng đầu năm nay đạt 43,5 nghìn tỷ đồng. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của đồng bào các dân tộc, đồng bào các tôn giáo và đội ngũ chức sắc, chức việc, người có uy tín.

Mặt trận tỉnh Phú Thọ đã kịp thời ban hành hàng loạt văn bản về công tác tôn giáo, dân tộc, đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, đồng hành kiến tạo kết quả tăng trưởng chung. MTTQ các cấp thường xuyên tiếp xúc, trao đổi, cung cấp thông tin cho chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; và đặc biệt kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để tổng hợp, phản ánh với cơ quan thẩm quyền.

Tiết mục văn nghệ chào mừng các đại biểu.

Toàn tỉnh hiện có 83 người có uy tín và 43 chức sắc, tín đồ tham gia HĐND các cấp, cùng hàng nghìn cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Những chức sắc, chức việc, người có uy tín là lực lượng hạt nhân nòng cốt, gương mẫu đi đầu mọi việc ở thôn, bản. Đồng bào DTTS, đồng bào tôn giáo cũng đã hưởng ứng rất tích cực. Khắp các bản làng miền núi, nhiều hộ gia đình, cá nhân đã hiến đất, đóng góp tiền, vật liệu, ngày công làm đường nông thôn, đường nội đồng, xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh.

Tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân địa phương có ông Nguyễn Minh Tuấn, giáo xứ Hoàng Xá; ông Phan Kim Ninh, người Công giáo xã Phú Khê; bà Trần Thị Bích Mai, dân tộc Sán Dìu, xã Tam Đảo.

Ông Hàng A Chống, người Mông có uy tín lâu năm của bản Pà Cò, xã Pà Cò. Ảnh: Tùng Duy.

Thông qua các cuộc vận động, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được hình thành và nhân rộng như: “Khu dân cư chung sức xây dựng nông thôn mới”, khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, mô hình “4 an toàn, 5 tự quản” về an ninh trật tự, “Dân vận khéo”, “Giáo xứ nói không với vi phạm pháp luật”, “Phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Mông”, “Camera an ninh”, “Khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc”…

Nhiều tấm gương sáng

Các chức sắc, chức việc tôn giáo, Người có uy tín tích cực tham gia chương trình phát huy vai trò các tôn giáo trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Tiêu biểu có ông Hàng A Chống, người có uy tín dân tộc Mông, xã Pà Cò; ông Đàm Văn Tiến, người có uy tín, dân tộc Sán Dìu, xã Đạo Trù.

Người có uy tín đã tích cực vận động đồng bào thực hiện nếp sống văn minh, phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp, bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số. Trong đó, chú trọng giữ gìn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc Sán Dìu, Dao, Cao Lan, Mường, Thái. Đặc biệt phát triển và quảng bá nghề truyền thống; duy trì các phong tục, lễ hội tốt đẹp; thực hiện văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Đồng thời, tích cực vận động đồng bào thay đổi tập quán lạc hậu; phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để xuyên tạc, gây mất an ninh trật tự, truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi; kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiêu biểu trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống có Nghệ nhân Lê Đại Năm, dân tộc Sán Dìu, xã Đạo Trù; Nghệ nhân nhân dân Bùi Văn Minh, dân tộc Mường, xã Thượng Cốc; Nghệ nhân Bùi Thanh Bình, phường Thống Nhất; bà Bùi Thị Hà (phường xoan An Thái) phường Vân Phú; Nghệ nhân Phùng Thế Vị, dân tộc Dao, xã Yên Lãng.

Các vị có uy tín tích cực vận động đồng bào khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương, phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới. Tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 63,2% số xã trên địa bàn tỉnh; 3/84 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm 3,6% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ phát biểu ghi nhận đóng góp quan trọng của chức sắc, chức việc, người uy tín. Ảnh: Tùng Duy.

Chính các chức sắc, người có uy tín... là nòng cốt trong vận động để đồng bào không nghe, không tin, không làm theo những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ dân tộc, tôn giáo; góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tiêu biểu có các ông Quách Văn Thực, giáo xứ Đồng Danh, xã An Nghĩa; ông Ngô Văn Hùng, Trưởng ban Hành giáo Tân Thành, xã Thịnh Minh; ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng ban Hành giáo Thư Xá, xã Tam Hồng…

Hội nghị cũng nêu bật nhiều điển hình tiêu biểu trong công tác dân tộc, tôn giáo, cộng đồng, khẳng định người có uy tín trong đồng bào DTTS ngày càng thể hiện rõ nét.

Nhiều cá nhân tiêu biểu đã trở thành những tấm gương có sức lan tỏa trong cộng đồng như: ông Nguyễn Minh Tuấn, giáo xứ Hoàng Xá; ông Phan Kim Ninh, người Công giáo xã Phú Khê; bà Trần Thị Bích Mai, dân tộc Sán Dìu, xã Tam Đảo; ông Hàng A Chống, dân tộc Mông, xã Pà Cò; ông Đàm Văn Tiến, dân tộc Sán Dìu, xã Đạo Trù; Nghệ nhân Lê Đại Năm, dân tộc Sán Dìu; Nghệ nhân nhân dân Bùi Văn Minh, dân tộc Mường; Nghệ nhân Bùi Thanh Bình, bà Bùi Thị Hà, Nghệ nhân Phùng Thế Vị...

Trong lĩnh vực an ninh trật tự có ông Quách Văn Thực, ông Ngô Văn Hùng, ông Nguyễn Văn Tuấn; trong lĩnh vực an sinh xã hội, hoạt động tôn giáo có Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Đức, Mục sư Đặng Kim Tuyến, Thượng tọa Thích Thanh Phương, Mục sư Nguyễn Văn An...

Các mô hình như “Dân vận khéo”, “5 tự quản” về an ninh trật tự, “Camera an ninh”, “Khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Giáo xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật”, “Phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Mông”, khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”... đã góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống Nhân dân.

Hội nghị cũng đã thu nhận nhiều tham luận chất lượng của các chức sắc, chức việc, người có uy tín, nói lên cả những hạn chế cần sớm khắc phục trong công tác dân tộc, tôn giáo, đồng bào DTTS.

Bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, Phú Thọ hôm nay đang đứng trước một chặng đường phát triển mới với nhiều thời cơ và vận hội lớn. Với thế và lực mới, không gian phát triển mới, cùng truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của vùng đất Tổ, có cơ sở để tin tưởng vào một tương lai phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm, uy tín và sự tâm huyết của mình, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín sẽ tiếp tục đồng hành, chung sức, chung lòng cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh; tiếp tục là những hạt nhân đoàn kết, là cầu nối vững chắc, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Những thành tích, đóng góp của các vị được biểu dương hôm nay chính là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa đại đoàn kết của tỉnh Phú Thọ, góp phần làm cho truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của vùng đất Tổ ngày càng được bồi đắp và phát huy.