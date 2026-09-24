Phú Thọ: Biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã trao quà, vinh danh 303 chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo cùng những vị có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phú Thọ. bước vào giai đoạn mới, Phú Thọ đứng trước vị thế, quy mô và tầm vóc mới với không gian phát triển rộng mở, do đó, việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là nền tảng vững chắc và nguồn lực nội sinh quan trọng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

BIểu dương các chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026

Trên tinh thần đó, bà đề nghị các vị chức sắc, chức việc và người có uy tín tiếp tục gương mẫu đi đầu, tích cực vận động đồng bào thực hiện tốt các chính sách, pháp luật, góp phần tạo sự đồng thuận cao đối với các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo và bản sắc dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa mới.