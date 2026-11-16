Phú Thọ: Bênh viên Tâm thần Vĩnh Phúc vận động trị liệu, nâng cao hiệu quả phục hồi chức năng cho người bệnh

Trong điều trị các bệnh lý tâm thần, việc kiểm soát triệu chứng và ổn định trạng thái bệnh là yêu cầu quan trọng, song chưa phải đích đến cuối cùng. Người bệnh còn cần được PHCN về thể chất, nhận thức, cảm xúc, hành vi và kỹ năng sinh hoạt để có thể từng bước trở lại với cuộc sống thường ngày. Vì vậy, trên cơ sở đánh giá tình trạng bệnh, khả năng vận động và mức độ đáp ứng của từng người, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc tổ chức các chương trình trị liệu linh hoạt, bảo đảm phù hợp, an toàn và có sự hướng dẫn, giám sát của đội ngũ nhân viên y tế.

Các phương pháp phục hồi chức năng cho người bệnh được triển khai hiệu quả tại Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc.

Đối với vận động trị liệu, người bệnh được tham gia các hoạt động như tập thể dục buổi sáng, đi bộ, tập dưỡng sinh và những bài tập vận động nhẹ. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với thể trạng, khả năng của từng nhóm người bệnh, tạo điều kiện để bệnh nhân duy trì thói quen vận động, nâng cao sức khỏe và cải thiện sự dẻo dai của cơ thể. Không khí tập luyện tập thể cũng góp phần tạo dựng môi trường sinh hoạt tích cực tại bệnh viện. Thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động điều trị tại buồng bệnh, người bệnh có thêm cơ hội giao tiếp, tương tác với những người xung quanh, hình thành nếp sinh hoạt điều độ và chủ động hơn trong quá trình điều trị.

Song song với vận động trị liệu, lao động trị liệu được triển khai thông qua những công việc vừa sức như chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường, thực hiện các công việc thủ công đơn giản và tham gia hoạt động tập thể. Đây là những hình thức trị liệu gần gũi với đời sống, giúp người bệnh rèn luyện khả năng tập trung, tính kiên trì, ý thức trách nhiệm và các kỹ năng cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày.

Phân tích về ý nghĩa của các phương pháp trị liệu này, BS.CKI Lê Thị Thanh, Trưởng khoa Tâm lý lâm sàng và PHCN, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc cho biết: “Vận động trị liệu và lao động trị liệu có vai trò quan trọng trong PHCN cho người bệnh tâm thần, bởi đây không chỉ là những hoạt động giúp cải thiện thể lực mà còn tác động tích cực đến tâm lý, cảm xúc và hành vi. Việc duy trì vận động phù hợp giúp người bệnh nâng cao sức khỏe, cải thiện giấc ngủ, giảm tình trạng căng thẳng, lo âu, đồng thời tạo tâm thế tích cực hơn trong quá trình điều trị”.

Một bệnh nhân nam đang điều trị tại Khoa Tâm lý lâm sàng và PHCN của bệnh viện cho biết, trước đây anh thường xuyên cảm thấy rất tự ti về bản thân, luôn có những ý nghĩ tiêu cực, thường xuyên bị stress nặng, có biểu hiện sợ hãi khi giao tiếp với những người xung quanh. Nhờ tuân thủ theo phác đồ chuyên môn và được các bác sĩ hướng dẫn, tham gia các bài tập vận động nhẹ nhàng nhằm duy trì thể lực, tham gia công việc chăm sóc cây xanh và các hoạt động chung nên hiện nay sức khỏe của anh đã được cải thiện rõ rệt. Anh không còn tâm lý sợ hãi, ngại giao tiếp, xa lánh người xung quanh như trước kia.

Xác định PHCN là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chăm sóc bệnh nhân tâm thần, thời gian tới, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động vận động trị liệu, lao động trị liệu. Trong đó, chú trọng xây dựng nội dung phù hợp với từng nhóm bệnh, tăng cường sự phối hợp giữa các khoa, phòng và đội ngũ nhân viên y tế trong quá trình tổ chức, theo dõi, đánh giá hiệu quả trị liệu. Đồng thời, chú trọng nâng cao công tác truyền thông, ứng dụng chuyển đổi số, góp phần cung cấp thông tin chính xác, nâng cao nhận thức của người dân về các bệnh lý tâm thần.