Phú Thọ: Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc truyền thông, sàng lọc sức khỏe tâm thần tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn

Chương trình truyền thông sàng lọc, chăm sóc sức khỏe học tinh thần học đường tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn thu hút sự tham gia của các em học sinh.

Tại buổi truyền thông, BSCKI. Lê Thị Thanh, Trưởng khoa Tâm lý lâm sàng và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc đã cung cấp những kiến thức thiết thực về chăm sóc sức khỏe tâm thần ở lứa tuổi học đường. Nội dung tập trung vào việc nhận biết các dấu hiệu, biểu hiện của những rối loạn tâm thần thường gặp; chú ý đến những thay đổi bất thường về cảm xúc, hành vi và tâm lý của học sinh trong học tập cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh đó, báo cáo viên hướng dẫn giáo viên và học sinh cách quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ những trường hợp có biểu hiện bất thường về tâm lý; đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc phát hiện sớm và tìm kiếm sự trợ giúp từ các chuyên gia y tế khi cần thiết. Qua đó, giúp học sinh nâng cao khả năng tự nhận biết, chủ động chăm sóc sức khỏe tinh thần và biết cách hỗ trợ bạn bè khi gặp khó khăn về tâm lý.

Học sinh thực hành tại chương trình.

Ngay sau hội nghị, đoàn công tác của Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc đã triển khai các bài test sàng lọc sức khỏe tâm thần đối với toàn bộ học sinh nhà trường. Hoạt động nhằm đánh giá sơ bộ tình trạng sức khỏe tâm thần, nhận diện những dấu hiệu nguy cơ, từ đó có định hướng tư vấn và hỗ trợ chuyên môn kịp thời đối với các trường hợp cần thiết.

Thông qua chương trình, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trong công tác truyền thông, chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần, góp phần phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các vấn đề tâm lý, rối loạn tâm thần ở lứa tuổi học đường, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.