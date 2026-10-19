Phú Thọ: Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc truyền thông, sàng lọc sức khỏe tâm thần học đường tại Trường THPT Văn Quán

Cán bộ y tế Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc truyền thông, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh Trường THPT Văn Quán

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc tổ chức hoạt động truyền thông, hướng dẫn giáo viên và học sinh các khối lớp nhận biết những dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe tâm thần thường gặp ở lứa tuổi học đường. Đồng thời, học sinh các khối lớp 10, 11 và 12 được đánh giá, sàng lọc nhằm phát hiện sớm các biểu hiện trầm cảm, căng thẳng (stress), lo âu và những bất thường về tâm lý. Cán bộ y tế trực tiếp hướng dẫn học sinh thực hiện các bài kiểm tra sàng lọc, đồng thời hướng dẫn giáo viên, cán bộ phụ trách y tế nhà trường cách sử dụng các công cụ đánh giá và giải đáp những thắc mắc liên quan. Qua công tác sàng lọc, trường hợp học sinh có dấu hiệu bất thường được định hướng tư vấn, chăm sóc sức khỏe và điều trị kịp thời, góp phần hạn chế những tác động tiêu cực đến việc học tập, sinh hoạt và quá trình phát triển toàn diện của học sinh.

Đoàn công tác của Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc và cán bộ, giáo viên Trường THPT Văn Quán tham dự buổi làm việc

Chương trình được triển khai nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh và phụ huynh về tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần trong môi trường học đường; đồng thời hỗ trợ nhận biết sớm một số vấn đề thường gặp ở lứa tuổi học sinh như trầm cảm, căng thẳng, lo âu và các biểu hiện bất thường về tâm lý.

Việc đẩy mạnh truyền thông và sàng lọc sức khỏe tâm thần học đường là hoạt động thiết thực nhằm phát hiện sớm các vấn đề tâm lý và tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường với ngành y tế. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh phát triển hài hòa cả về thể chất và tinh thần.