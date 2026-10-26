Phú Thọ: Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc truyền thông, sàng lọc sức khỏe tâm thần học đường tại Trường THPT Bình Xuyên
Sáng 26/10/2026, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc (Phú Thọ) phối hợp với Trường THPT Bình Xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa truyền thông, sàng lọc sức khỏe tâm thần học đường nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tinh thần, đồng thời phát hiện sớm những vấn đề tâm lý thường gặp ở lứa tuổi học sinh.
Chương trình được triển khai với mục tiêu nâng cao hiểu biết cho giáo viên, học sinh và phụ huynh về vai trò, tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần đối với quá trình học tập, phát triển thể chất và hoàn thiện nhân cách của học sinh. Thông qua hoạt động truyền thông, các em được trang bị thêm kiến thức để nhận biết những dấu hiệu bất thường về tâm lý, cảm xúc và hành vi, trong đó có các biểu hiện liên quan đến trầm cảm, căng thẳng (stress), lo âu và những vấn đề sức khỏe tâm thần thường gặp khác.
Bên cạnh công tác truyền thông, hoạt động sàng lọc giúp nhận diện sớm những học sinh có dấu hiệu cần được quan tâm, hỗ trợ về sức khỏe tinh thần. Trên cơ sở đó, các em được định hướng tư vấn, chăm sóc sức khỏe phù hợp; những trường hợp có biểu hiện bất thường sẽ được hướng dẫn tiếp cận dịch vụ chuyên môn để được thăm khám, đánh giá và điều trị kịp thời khi cần thiết.
Việc quan tâm đến sức khỏe tâm thần học đường có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh học sinh phải đối mặt với nhiều áp lực từ học tập, các mối quan hệ và sự thay đổi tâm sinh lý ở tuổi trưởng thành. Phát hiện sớm những khó khăn về tâm lý, kết hợp sự đồng hành của gia đình, nhà trường và nhân viên y tế, sẽ góp phần hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh.
Thông qua chương trình tại Trường THPT Bình Xuyên, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, hướng tới nâng cao chất lượng sức khỏe tinh thần cho học sinh trên địa bàn.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/phu-tho-benh-vien-tam-than-vinh-phuc-truyen-thong-sang-loc-suc-khoe-tam-than-hoc-duong-tai-truong-thpt-binh-xuyen-a35591.html