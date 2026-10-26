Phú Thọ: Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc truyền thông, sàng lọc sức khỏe tâm thần học đường tại Trường THPT Bình Xuyên

Hoạt động truyền thông, sàng lọc sức khỏe tâm thần tại Trường THPT Bình Xuyên thu hút đông đảo giáo viên, học sinh tham gia.

Chương trình được triển khai với mục tiêu nâng cao hiểu biết cho giáo viên, học sinh và phụ huynh về vai trò, tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần đối với quá trình học tập, phát triển thể chất và hoàn thiện nhân cách của học sinh. Thông qua hoạt động truyền thông, các em được trang bị thêm kiến thức để nhận biết những dấu hiệu bất thường về tâm lý, cảm xúc và hành vi, trong đó có các biểu hiện liên quan đến trầm cảm, căng thẳng (stress), lo âu và những vấn đề sức khỏe tâm thần thường gặp khác.

Học sinh Trường THPT Bình Xuyên chăm chú lắng nghe bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe học đường.

Bên cạnh công tác truyền thông, hoạt động sàng lọc giúp nhận diện sớm những học sinh có dấu hiệu cần được quan tâm, hỗ trợ về sức khỏe tinh thần. Trên cơ sở đó, các em được định hướng tư vấn, chăm sóc sức khỏe phù hợp; những trường hợp có biểu hiện bất thường sẽ được hướng dẫn tiếp cận dịch vụ chuyên môn để được thăm khám, đánh giá và điều trị kịp thời khi cần thiết.

Bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc trang bị kiến thức về tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần cho học sinh Trường THPT Bình Xuyên.

Việc quan tâm đến sức khỏe tâm thần học đường có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh học sinh phải đối mặt với nhiều áp lực từ học tập, các mối quan hệ và sự thay đổi tâm sinh lý ở tuổi trưởng thành. Phát hiện sớm những khó khăn về tâm lý, kết hợp sự đồng hành của gia đình, nhà trường và nhân viên y tế, sẽ góp phần hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc trực tiếp giải đáp thắc mắc cho học sinh Trường THPT Bình Xuyên tại chương trình.

Thông qua chương trình tại Trường THPT Bình Xuyên, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, hướng tới nâng cao chất lượng sức khỏe tinh thần cho học sinh trên địa bàn.