Phú Thọ: Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc truyền thông “Cách phát hiện các rối loạn tâm thần thường gặp ở lứa tuổi học đường” tại Trường THCS Tam Dương II

Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc và Trường THCS Tam Dương II tham dự chương trình.

Dự hội nghị có BSCKII. Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc; bà Nguyễn Thị Lan Hương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Dương II cùng đại diện lãnh đạo hai đơn vị. Trực tiếp truyền đạt kiến thức tại hội nghị là BSCKI. Lê Thị Thanh, Trưởng khoa Tâm lý lâm sàng và Phục hồi chức năng.

Gần 1.200 học sinh của Trường THCS Tam Dương II lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc.

Tại chương trình, học sinh được trang bị kiến thức nhận biết các dấu hiệu rối loạn tâm thần thường gặp như lo âu, trầm cảm, rối loạn cảm xúc, căng thẳng tâm lý; nhận diện những thay đổi bất thường về cảm xúc, hành vi, giấc ngủ, kết quả học tập và các mối quan hệ. Báo cáo viên đồng thời hướng dẫn kỹ năng ứng phó với áp lực, chăm sóc sức khỏe tinh thần và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, nhân viên y tế.

Đáng chú ý, hội nghị tập trung cảnh báo tác hại của tình trạng lệ thuộc trò chơi điện tử, sử dụng chất gây nghiện và thuốc lá điện tử đối với sự phát triển não bộ, trí nhớ, khả năng tập trung cũng như sức khỏe tâm thần ở lứa tuổi học sinh.

Đoàn công tác của Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc và các thầy cô của Trường THCS Tam Dương II tham dự chương trình.

Sau hội nghị, đoàn cán bộ bệnh viện trực tiếp triển khai test sàng lọc sức khỏe tâm thần cho toàn bộ học sinh nhà trường, nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Đây là hoạt động thiết thực trong Chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng năm 2026, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường phát hiện sớm các vấn đề tâm lý học đường, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.