Phú Thọ: Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc triển khai truyền thông, sàng lọc sức khỏe tâm thần tại 30 trường học phổ thông các cấp

Theo kế hoạch, năm 2026, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc triển khai chương trình truyền thông, sàng lọc sức khỏe tâm thần tại 30 trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc. Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức, kiến thức cho học sinh, phụ huynh học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên các nhà trường về sức khỏe tâm thần; đồng thời trang bị kỹ năng nhận biết sớm các rối loạn thường gặp ở lứa tuổi học đường, đặc biệt là những dấu hiệu nguy cơ tự gây hại, tự sát để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

Điểm đáng chú ý trong chương trình là hoạt động truyền thông được triển khai gắn với sàng lọc bằng các bài test theo chuẩn của Bộ Y tế. Tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, các bác sĩ trực tiếp cung cấp thông tin về biểu hiện của trầm cảm, lo âu, stress học tập và những bất thường về cảm xúc, hành vi. Học sinh được hướng dẫn cách nhận diện cảm xúc của bản thân, ứng phó với áp lực học tập, giải quyết những khó khăn trong quan hệ bạn bè và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.

Tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn (xã Sơn Đông), với sự tham gia của hơn 900 học sinh, BSCKI Lê Thị Thanh, Trưởng khoa Tâm lý lâm sàng và Phục hồi chức năng của bệnh viện đã trực tiếp chia sẻ kiến thức về các rối loạn tâm thần thường gặp, những thay đổi bất thường trong cảm xúc, hành vi và tâm lý của học sinh. Sau buổi truyền thông, đoàn công tác triển khai các bài test sàng lọc cho học sinh toàn trường, nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu nguy cơ để có hướng tư vấn, hỗ trợ chuyên môn.

Bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc thực hiện bài test sàng lọc tâm lý cho học sinh Trường THPT Trần Nguyên Hãn (xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ).

Tiếp đó, ngày 11/11, tại Trường THCS Tam Dương II (xã Tam Dương), chương trình thu hút 1.199 học sinh tham gia. Bên cạnh việc nhận biết các biểu hiện rối loạn tâm thần, nội dung truyền thông còn cảnh báo tác động tiêu cực của tình trạng lệ thuộc trò chơi điện tử, sử dụng chất gây nghiện và thuốc lá điện tử đối với sự phát triển não bộ, trí nhớ, khả năng tập trung và sức khỏe tinh thần. Ngay sau hội nghị, bệnh viện tổ chức test sàng lọc cho học sinh toàn trường, góp phần chủ động nhận diện những trường hợp cần được quan tâm.

Song song với truyền thông trực tiếp, bệnh viện chú trọng phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các Trung tâm Y tế khu vực và Trạm Y tế xã, phường để nâng cao hiệu quả chương trình. Giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên y tế học đường được hướng dẫn nhận biết dấu hiệu nguy cơ, kỹ năng hỗ trợ tâm lý ban đầu, quy trình phối hợp và chuyển tuyến khi cần thiết. Gia đình cũng được xác định là một mắt xích quan trọng, với vai trò lắng nghe, đồng hành, phát hiện những thay đổi bất thường của con em và phối hợp với nhà trường, cơ sở y tế.

Theo kế hoạch năm 2026, bệnh viện đặt mục tiêu triển khai truyền thông, sàng lọc tại 30 trường học; ít nhất 90% học sinh được tiếp cận nội dung giáo dục sức khỏe tâm thần; 100% giáo viên, cán bộ quản lý được tập huấn và mỗi trường có tối thiểu một buổi truyền thông trực tiếp. Đặc biệt, 100% học sinh có dấu hiệu nghi ngờ được lập danh sách theo dõi, tư vấn và hỗ trợ theo quy định. Việc bảo mật thông tin cá nhân, không công khai danh tính hay tình trạng sức khỏe của học sinh cũng được đặt ra như một yêu cầu xuyên suốt chương trình. Không chỉ góp phần phát hiện sớm các vấn đề tâm lý, hoạt động này còn tạo sự kết nối giữa ngành Y tế, ngành Giáo dục và gia đình trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tinh thần cho thế hệ trẻ, hướng tới xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và lành mạnh.