Phú Thọ: Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc khám sàng lọc sức khỏe tâm thần cho người dân xã Hoàng An

Bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc đo huyết áp cho người dân xã Hoàng An.

Đoàn công tác của Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe, tập trung phát hiện những dấu hiệu bất thường về tâm lý, tâm thần như mất ngủ, căng thẳng (stress), rối nhiễu tâm trí và các biểu hiện ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần trong đời sống hằng ngày.

Thông qua hoạt động khám sàng lọc, người dân được đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại theo kết quả thăm khám để có hướng tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời khi cần thiết. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa bệnh tiến triển nặng, đồng thời giúp người dân chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân.

Bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc khám sức khỏe cho người dân xã Hoàng An.

Bên cạnh công tác chuyên môn, các y, bác sĩ còn hướng dẫn người dân những biện pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh, duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, tăng cường vận động thể chất, tập thể dục thể thao thường xuyên. Người dân cũng được khuyến khích chủ động đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường kéo dài về giấc ngủ, cảm xúc hoặc hành vi.

Bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc tư vấn phương pháp chăm sóc sức khỏe cho người dân xã Hoàng An.

Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình khám sàng lọc sức khỏe tâm thần vì cộng đồng năm 2026 do Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc triển khai. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe tâm thần, tăng cường khả năng phát hiện sớm các vấn đề tâm lý, tâm thần, đồng thời từng bước đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần đến gần hơn với cộng đồng.