Phú Thọ: Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc hưởng ứng Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới

Theo kế hoạch, từ ngày 6 - 10/10/2026, bệnh viện bố trí 1 - 2 xe ô tô gắn loa phát thanh, băng rôn, di chuyển theo các tuyến đường chính trên địa bàn. Hoạt động được triển khai trong hai khung giờ mỗi ngày, từ 7h30 - 10h30 và 14h - 17h.

Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc tuyên truyền lưu động tại các tuyến đường trên địa bàn phường Vĩnh Phúc nhằm hưởng ứng Ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10/2026.

Công tác tuyên truyền được thực hiện nhằm phổ biến cho người dân hiểu rõ ý nghĩa của Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới; cung cấp kiến thức về một số rối loạn tâm thần thường gặp như trầm cảm, lo âu, mất ngủ, rối loạn cảm xúc ở học sinh, người cao tuổi, công nhân và người lao động. Qua đó, khuyến khích người dân chủ động chăm sóc đến sức khỏe tinh thần, nhận diện sớm những thay đổi bất thường và tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Đặc biệt, hoạt động truyền thông nhấn mạnh thông điệp giảm kỳ thị, tăng sự thấu hiểu và đồng hành với người mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần. Bệnh viện cũng cử cán bộ y tế đi cùng xe để phát tờ rơi, hướng dẫn người dân khi có nhu cầu tư vấn trực tiếp, đồng thời cung cấp thông tin về địa chỉ và đường dây tư vấn của bệnh viện.

Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trên địa bàn xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp, lưu động, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc góp phần đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe tâm thần đến gần hơn với cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm các rối loạn tâm thần.