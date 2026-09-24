Phú Thọ: Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt không yêu cầu bồi thường, sẽ làm đơn xin giảm nhẹ cho sáu bị can vụ phát trực tiếp lên mạng, gây rối

Đại diện gia đình bày tỏ sự ân hận, trực tiếp xin lỗi Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và mong nhận được sự cảm thông tại buổi làm việc sáng 24/9/2026.

Tại buổi làm việc, đại diện gia đình bày tỏ sự ân hận, thừa nhận việc tập trung đông người, to tiếng và phát trực tiếp tại bệnh viện là hành động thiếu suy nghĩ. Gia đình mong bệnh viện cảm thông, chấp nhận lời xin lỗi và tạo điều kiện để những người liên quan khắc phục sai phạm.

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt ghi nhận thái độ nhận lỗi của gia đình, đồng thời khẳng định không yêu cầu bồi thường những thiệt hại do vụ việc gây ra đối với hoạt động và uy tín của bệnh viện.

Sáu người bị khởi tố sau vụ phát trực tiếp

Quang cảnh buổi làm việc giữa đại diện Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và gia đình những người liên quan đến vụ phát trực tiếp gây rối, sáng 24/9/2026.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 17/9/2026 tại tầng một, Tòa nhà Quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Theo thông tin của cơ quan Công an, chiều cùng ngày, một nhóm khoảng mười người, gồm cả nam và nữ, đến bệnh viện quay video, phát trực tiếp trên mạng xã hội, to tiếng và chửi bới. Sự việc gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh cũng như sinh hoạt của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế.

Nội dung phát trực tiếp sau đó thu hút khoảng mười bảy nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Trong đó có những thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vụ việc xuất phát từ lời kể của một người phụ nữ trong gia đình về việc mình mang thai và đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám. Người này nói với người thân rằng bác sĩ thông báo thai bị dị tật nên phải bỏ.

Ngày 17/9, gia đình đưa người phụ nữ đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra và được xác định không mang thai. Tin lời người thân, nhiều thành viên trong gia đình đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để phản ứng.

Thay vì đề nghị kiểm tra hồ sơ khám bệnh, làm việc với người có trách nhiệm hoặc yêu cầu cơ quan chức năng xác minh, một số người đã chọn cách to tiếng, chửi bới và phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Phúc đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tập trung xác minh, xử lý.

Sau khoảng năm giờ, cơ quan Công an ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố sáu bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Từ một thông tin chưa được kiểm chứng, sáu người trong một gia đình bị khởi tố. Hậu quả không xuất phát từ việc gia đình muốn tìm hiểu sự việc, mà từ cách một số người thể hiện sự bức xúc tại bệnh viện.

Người dân có quyền phản ánh, khiếu nại và yêu cầu cơ sở y tế giải thích. Nếu cho rằng quyền lợi bị ảnh hưởng, người dân có thể đề nghị cung cấp hồ sơ, yêu cầu đối thoại hoặc gửi đơn đến cơ quan quản lý và cơ quan Công an.

Quyền phản ánh không bao gồm quyền chửi bới, gây rối hoặc công khai quy kết khi chưa có căn cứ. Việc sử dụng điện thoại để phát trực tiếp cũng không làm thay đổi giới hạn đó.

Khoảng mười bảy nghìn lượt tương tác chỉ cho thấy mức độ lan truyền của nội dung, không chứng minh thông tin được phát đi là đúng. Người phát trực tiếp phải chịu trách nhiệm về lời nói và nội dung mình đăng tải. Những người chia sẻ, bình luận xúc phạm hoặc tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật cũng có thể bị xem xét tùy theo hành vi và mức độ vi phạm.

Không yêu cầu bồi thường, sẽ làm đơn xin giảm nhẹ

Sáu ngày sau khi vụ việc xảy ra, đại diện gia đình đã trở lại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại cuộc gặp sáng 24/9, gia đình nhận lỗi, trực tiếp xin lỗi và mong bệnh viện cảm thông.

Đại diện bệnh viện ghi nhận lời xin lỗi và không yêu cầu gia đình bồi thường thiệt hại. Quyết định này được đưa ra dù vụ phát trực tiếp đã ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và uy tín của bệnh viện.

Bệnh viện cho biết, trong thời gian tới sẽ làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền xin giảm nhẹ trách nhiệm cho sáu bị can trên cơ sở thái độ nhận lỗi, sự ăn năn và nguyện vọng của gia đình, trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Đơn của bệnh viện là ý kiến đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khi giải quyết vụ án. Việc quyết định trách nhiệm của từng bị can vẫn thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án, căn cứ vào hành vi, mức độ tham gia cùng các tình tiết có liên quan.

Cách giải quyết của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trước và sau vụ việc thể hiện thái độ rõ ràng. Khi bị gây rối, bệnh viện báo cơ quan Công an, cung cấp thông tin và phối hợp xác minh. Bệnh viện không tranh cãi trên mạng xã hội, không dùng dư luận để đáp trả những người đã đưa thông tin sai sự thật.

Khi đại diện gia đình đến nhận lỗi, bệnh viện chấp nhận lời xin lỗi, không yêu cầu bồi thường và cho biết sẽ làm đơn xin giảm nhẹ. Bệnh viện bảo vệ hoạt động, danh dự và quyền lợi hợp pháp của mình bằng pháp luật, nhưng không đặt thêm yêu cầu vật chất đối với gia đình.

Sự cảm thông của bệnh viện không làm thay đổi tính chất của vụ việc. Hoạt động khám, chữa bệnh đã bị ảnh hưởng, thông tin sai sự thật đã được phát tán và sáu người đã bị khởi tố. Vụ án vẫn phải được giải quyết đúng trình tự.

Tuy nhiên, việc bệnh viện không yêu cầu bồi thường cho thấy đơn vị không muốn kéo dài tranh chấp sau khi gia đình đã nhận lỗi. Đơn xin giảm nhẹ, nếu được gửi đến cơ quan có thẩm quyền, sẽ thể hiện quan điểm của bệnh viện trong quá trình vụ án được xem xét.

Buổi làm việc sáng 24/9 kết thúc với việc đại diện gia đình trực tiếp xin lỗi và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt ghi nhận lời xin lỗi. Bệnh viện không yêu cầu bồi thường thiệt hại, đồng thời dự kiến làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm cho sáu bị can. Những nội dung còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Từ vụ việc này, bài học không chỉ nằm ở trách nhiệm khi phát ngôn trên mạng xã hội. Người sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin, sử dụng đúng quyền phản ánh và lựa chọn cách giải quyết phù hợp khi xảy ra tranh chấp.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã bảo vệ quyền lợi bằng pháp luật và ứng xử với người mắc lỗi bằng sự cảm thông. Đó là thái độ có tình, có lý của một cơ sở y tế.