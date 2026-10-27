Phú Thọ: Bắt tạm giam thêm bị can trong vụ khai thác đất trái phép tại Hợp Kim

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Quách Chí Lâm (SN1964, quê xã An Bình, tỉnh Phú Thọ; trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, theo khoản 2, Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Quách Chí Lâm.

Việc khởi tố được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án sai phạm trong khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra bước đầu, tháng 2/2026, Quách Chí Lâm cùng Phùng Sơn Hải và Lưu Tiến Nguyên thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại 336 nhằm khai thác đất san lấp bán kiếm lời và chia lợi nhuận.

Quách Chí Lâm đã lợi dụng ảnh hưởng để gặp gỡ, tác động, hứa hẹn cho tiền ông Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và ông Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, nhằm được cấp 9 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo vườn ươm trái quy định.

Tổng khối lượng đất theo các giấy xác nhận là 1,08 triệu m³. Dựa vào những giấy xác nhận này, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại 336 đã khai thác trái phép gần 238.000m³ đất san lấp, thu lợi bất chính hơn 15,6 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của đối tượng Quách Chí Lâm (SN 1964) tại Phường Cẩm Phả, Thành phố Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Đến ngày 22/10, tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, gồm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim và một cán bộ cấp dưới, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hiện, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.