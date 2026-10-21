Phú Thọ: Bắt tạm giam người cha hành hạ hai con gái ruột

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các quyết định tố tụng đối với bị can Bùi Văn Tuấn. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an phát hiện vụ việc có dấu hiệu ngược đãi, hành hạ trẻ em xảy ra tại thôn Mới, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ.

Hai nạn nhân là cháu B.H.T. (11 tuổi) và B.T.P.M. (9 tuổi), cùng trú tại địa phương. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian dài sống cùng hai con gái, Bùi Văn Tuấn nhiều lần có hành vi chửi bới, đánh đập, hành hạ các cháu cả về thể chất lẫn tinh thần. Những hành vi này được xác định gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và sự phát triển của trẻ em.

Ngày 15/10/2026, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra các Quyết định tố tụng, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Tuấn để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.