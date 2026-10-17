Phú Thọ bắt giữ đối tượng giết người sau gần 48 giờ gây án

Ngày 16/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Cường (SN 1979, trú tại thôn 4, xã Vạn Xuân) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1975, trú tại thôn Phùng Nguyên, xã Phùng Nguyên) về vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra tại thôn 4, xã Vạn Xuân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h15 cùng ngày, do mâu thuẫn cá nhân, Đỗ Văn Cường đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Nguyễn Thái Học (SN 1988, trú tại thôn Phùng Nguyên, xã Phùng Nguyên). Nạn nhân bị ba vết thương sâu ở vùng bụng, đùi phải và hố chậu trái, mất nhiều máu, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau khi gây án, Cường mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ, triển khai các biện pháp truy tìm đối tượng.

Sau gần 48 giờ truy xét, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định được nơi Cường lẩn trốn và tổ chức bắt giữ, phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Cường để điều tra về hành vi giết người theo quy định của pháp luật.

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