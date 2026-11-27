1. Đặt vấn đề

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là nguồn lực nội sinh quan trọng đối với quá trình phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc và cộng đồng. Trong cấu trúc đa dạng văn hóa của Việt Nam, văn hóa các dân tộc thiểu số giữ vị trí đặc biệt, góp phần tạo nên sự phong phú, thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Mỗi dân tộc, bằng lịch sử hình thành, quá trình cư trú, phương thức sinh kế và những sáng tạo riêng, đã tạo dựng nên hệ thống giá trị văn hóa đặc trưng, được lưu giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Người Mường là một trong những cộng đồng dân tộc có lịch sử cư trú lâu đời ở Việt Nam, tập trung đông tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Trải qua quá trình phát triển lịch sử, cộng đồng người Mường đã sáng tạo nên một kho tàng di sản văn hóa phong phú, bao gồm cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Trong đó, di sản phi vật thể thể hiện rõ đời sống tinh thần, thế giới quan, nhân sinh quan, tri thức bản địa và bản sắc cộng đồng. Những giá trị này được biểu hiện qua tiếng nói, truyện kể dân gian, Mo Mường, dân ca, dân vũ, cồng chiêng, lễ hội, phong tục tập quán, nghề thủ công và tri thức ứng xử với môi trường tự nhiên.

Trên địa bàn Phú Thọ, văn hóa Mường có vị trí quan trọng trong cấu trúc văn hóa địa phương. Trước năm 2025, cộng đồng người Mường sinh sống tập trung tại các khu vực Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập thuộc tỉnh Phú Thọ cũ và các địa bàn thuộc tỉnh Hòa Bình cũ như Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi, Cao Phong, Đà Bắc, Mai Châu và một số khu vực khác. Mỗi vùng có những sắc thái riêng về ngôn ngữ, phong tục, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian và tổ chức đời sống cộng đồng, đồng thời có những điểm tương đồng tạo nên nền tảng bản sắc văn hóa Mường.

Đáng chú ý, năm 2025, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đã hình thành tỉnh Phú Thọ mới trên cơ sở hợp nhất tỉnh Phú Thọ, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Vĩnh Phúc. Sự thay đổi này mở rộng không gian quản lý văn hóa, tạo điều kiện kết nối các vùng di sản Mường vốn trước đây thuộc những địa bàn hành chính khác nhau. Tuy nhiên, đây cũng là yêu cầu mới đối với công tác kiểm kê, phân loại, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, nhất là việc bảo đảm tính đặc trưng của từng vùng văn hóa, tránh xu hướng đồng nhất hóa các biểu hiện văn hóa địa phương.

Thực tiễn cho thấy, công tác bảo tồn di sản văn hóa Mường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều loại hình di sản được kiểm kê, sưu tầm, phục dựng và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các câu lạc bộ văn hóa dân gian, hoạt động truyền dạy cồng chiêng, dân ca, nghề thủ công và tổ chức lễ hội được triển khai tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, một số loại hình di sản vẫn đứng trước nguy cơ mai một do sự suy giảm số lượng người nắm giữ tri thức, sự thay đổi môi trường thực hành, khoảng cách thế hệ và tác động của quá trình chuyển đổi sinh kế.

Vấn đề đặt ra không chỉ là lưu giữ những tư liệu, hiện vật hay phục dựng các hoạt động văn hóa đã từng tồn tại, mà quan trọng hơn là duy trì khả năng thực hành, sáng tạo và trao truyền di sản trong đời sống cộng đồng. Một di sản chỉ thực sự có sức sống khi cộng đồng tiếp tục nhận diện, thực hành, gìn giữ và truyền lại cho thế hệ tiếp theo.

2. Cơ sở lý luận và khái quát di sản văn hóa phi vật thể của người Mường ở Phú Thọ

2.1. Một số vấn đề lý luận về bảo tồn và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể

Di sản văn hóa phi vật thể là một khái niệm có nội hàm rộng, gắn với những biểu đạt văn hóa được cộng đồng sáng tạo, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ. Theo Công ước năm 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa phi vật thể bao gồm các thực hành, hình thức thể hiện, biểu đạt, tri thức và kỹ năng, cùng những công cụ, đồ vật, hiện vật và không gian văn hóa liên quan mà cộng đồng, nhóm người hoặc cá nhân thừa nhận là một phần di sản của mình. Những giá trị này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và không ngừng được tái tạo trong mối quan hệ với môi trường, lịch sử và quá trình tương tác xã hội (UNESCO, 2003).

Cách tiếp cận của UNESCO cho thấy di sản văn hóa phi vật thể không phải là những giá trị bất biến, được bảo tồn nguyên trạng trong mọi hoàn cảnh. Trái lại, di sản luôn vận động, biến đổi và được cộng đồng tái tạo phù hợp với điều kiện sống. Vì vậy, bảo tồn di sản không đồng nghĩa với việc giữ nguyên tất cả các biểu hiện văn hóa của quá khứ, mà cần bảo đảm tính liên tục của những giá trị cốt lõi, đồng thời tôn trọng quyền chủ động của cộng đồng trong quá trình thực hành và sáng tạo văn hóa.

Ở Việt Nam, Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 xác định di sản văn hóa phi vật thể là những tri thức, kỹ năng, tập quán, biểu đạt văn hóa cùng các yếu tố liên quan được cộng đồng, nhóm người, cá nhân thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần hình thành bản sắc văn hóa. Luật cũng đặt ra trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cộng đồng và cá nhân trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản (Quốc hội, 2024).

Từ góc độ nghiên cứu, có thể phân biệt ba nội dung có quan hệ chặt chẽ với nhau:

Thứ nhất, bảo tồn di sản là quá trình nhận diện, kiểm kê, nghiên cứu, tư liệu hóa, bảo vệ và duy trì khả năng tồn tại của các giá trị văn hóa. Bảo tồn không chỉ hướng đến lưu giữ những biểu hiện vật chất mà còn phải quan tâm đến chủ thể nắm giữ tri thức, kỹ năng và môi trường thực hành di sản.

Thứ hai, thực hành di sản là quá trình cộng đồng sử dụng, biểu đạt và tái tạo các giá trị văn hóa trong đời sống. Một làn điệu dân ca chỉ thực sự tồn tại khi còn người biết hát, có môi trường sinh hoạt và có người tiếp nhận. Một nghi lễ truyền thống chỉ có sức sống khi cộng đồng còn hiểu ý nghĩa, thực hành và duy trì những quy tắc văn hóa liên quan.

Thứ ba, trao truyền di sản là quá trình chuyển giao tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm, tập quán và giá trị văn hóa từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Quá trình này có thể diễn ra trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, thông qua hoạt động truyền dạy của nghệ nhân, câu lạc bộ, trường học và các thiết chế văn hóa.

Ba nội dung trên tạo thành một chu trình liên tục. Bảo tồn tạo điều kiện để di sản được duy trì; thực hành giúp di sản tồn tại trong đời sống; trao truyền bảo đảm sự tiếp nối giữa các thế hệ. Nếu chỉ chú trọng tư liệu hóa mà thiếu môi trường thực hành, di sản có thể trở thành những tư liệu tĩnh. Nếu chỉ tổ chức biểu diễn mà không có hoạt động truyền dạy, số lượng người thực hành có thể không được duy trì. Do đó, bảo tồn và trao truyền cần được xem xét trong một chỉnh thể thống nhất.

Diễn tấu cồng chiêng của đồng bào dân tộc Mường Thanh Sơn

2.2. Những đặc trưng của di sản văn hóa phi vật thể người Mường

Di sản văn hóa phi vật thể người Mường được hình thành trong mối quan hệ giữa cộng đồng với môi trường cư trú, điều kiện tự nhiên, phương thức sản xuất và lịch sử giao lưu văn hóa. Những đặc trưng cơ bản có thể nhận diện qua một số phương diện sau:

Một là, tính cộng đồng. Phần lớn các thực hành văn hóa Mường gắn với đời sống gia đình, dòng họ, bản Mường và cộng đồng cư trú. Lễ hội, nghi lễ, diễn xướng cồng chiêng, sinh hoạt dân ca và phong tục tập quán không chỉ phản ánh đời sống tinh thần mà còn góp phần củng cố sự gắn kết cộng đồng.

Lễ hội, nghi lễ, diễn xướng cồng chiêng, sinh hoạt dân ca và phong tục tập quán không chỉ phản ánh đời sống tinh thần mà còn góp phần củng cố sự gắn kết cộng đồng

Hai là, tính truyền khẩu và tính thực hành. Nhiều tri thức, truyện kể, làn điệu dân ca, nghi thức tín ngưỡng được lưu giữ thông qua trí nhớ, lời kể, lời hát và quá trình thực hành trực tiếp. Đây là đặc điểm khiến việc trao truyền phụ thuộc đáng kể vào người nắm giữ di sản và môi trường sinh hoạt văn hóa.

Ba là, tính tổng hợp. Một lễ hội Mường thường không chỉ có một nghi thức đơn lẻ mà có thể kết hợp nhiều yếu tố như tín ngưỡng, âm nhạc, diễn xướng, trò chơi dân gian, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, việc bảo tồn cần xem xét mối quan hệ giữa các thành tố thay vì tách rời từng biểu hiện.

Bốn là, tính đa dạng vùng miền. Văn hóa Mường ở các địa bàn có những sắc thái riêng, thể hiện qua phương ngữ, phong tục, nghệ thuật diễn xướng, nghi lễ và cách tổ chức đời sống. Những sắc thái này vừa tạo nên tính thống nhất của văn hóa Mường, vừa thể hiện sự đa dạng nội tại của cộng đồng.

Diễn tấu cồng chiêng của đồng bào dân tộc Mường Thanh Sơn

Năm là, tính giao lưu và biến đổi. Trong quá trình phát triển, văn hóa Mường có sự giao lưu với văn hóa Việt và các cộng đồng dân tộc lân cận. Sự giao lưu này thể hiện trong ngôn ngữ, phong tục, nghệ thuật và các hình thức sinh hoạt văn hóa. Nghiên cứu của Mai Thị Hồng Hải (2009) về quan hệ Việt – Mường cho thấy tính giao thoa văn hóa là một phương diện cần được xem xét trong quá trình nhận diện bản sắc tộc người.

2.3. Khái quát các nhóm di sản văn hóa phi vật thể người Mường ở Phú Thọ

Không gian văn hóa Mường ở tỉnh Phú Thọ mới bao gồm những khu vực có lịch sử cư trú và sinh hoạt văn hóa Mường lâu đời, trong đó có các vùng thuộc Phú Thọ cũ và Hòa Bình cũ. Có thể khái quát các nhóm di sản tiêu biểu như sau:

Di sản ngữ văn dân gian và tri thức truyền khẩu. Đây là bộ phận quan trọng của kho tàng văn hóa Mường, bao gồm truyện kể, truyền thuyết, tục ngữ, câu đố, lời khuyên răn, những câu chuyện về nguồn gốc cộng đồng và thế giới quan dân gian. Sử thi “Đẻ đất, đẻ nước” là một biểu tượng tiêu biểu của văn học truyền miệng Mường, phản ánh quan niệm về sự hình thành thế giới, con người và trật tự xã hội trong tâm thức dân gian. Những giá trị này không chỉ có ý nghĩa văn học mà còn chứa đựng tri thức lịch sử, tín ngưỡng và đạo đức cộng đồng.

Với những tri thức, hiểu biết sâu sắc về văn hóa, tâm linh, Nghệ nhân ưu tú, thầy mo Bùi Văn Lựng được xem là một pho sử sống của vùng đất Mường Bi

Di sản Mo Mường. Mo Mường là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, kết tinh những giá trị đặc sắc về ngôn ngữ, văn học dân gian, tín ngưỡng, tri thức dân gian và nghệ thuật diễn xướng truyền thống của cộng đồng người Mường. Thông qua các nghi lễ, phong tục và hoạt động thực hành di sản, Mo Mường phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan, đời sống tâm linh và những tri thức được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, những biến đổi của môi trường văn hóa, không gian thực hành cùng sự suy giảm số lượng nghệ nhân am hiểu, nắm giữ và truyền dạy di sản đang đặt Mo Mường trước nguy cơ mai một, thất truyền. Vì thế, việc xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị di sản, thúc đẩy các giải pháp bảo vệ mang tính lâu dài, bền vững. Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương có di sản nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa và xây dựng hồ sơ đề cử với sự tham gia của nghệ nhân và cộng đồng người Mường. Việc bảo tồn Mo Mường vì thế phải gắn với người nắm giữ tri thức, bối cảnh nghi lễ và sự tôn trọng quan niệm văn hóa của cộng đồng.

Kỳ họp lần thứ 21 của Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể dự kiến diễn ra từ ngày 30/11-5/12/2026 tại Hạ Môn, Trung Quốc. Tại kỳ họp, Ủy ban dự kiến xem xét các hồ sơ đề cử ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, trong đó có hồ sơ Mo Mường của Việt Nam.

Nghi lễ cầu mùa do thầy mo Bùi Văn Lựng thực hiện tại Lễ hội Khai hạ Mường Bi 2026

Nghệ thuật trình diễn dân gian. Cồng chiêng, hát Ví, hát Rang, hát Đúm, các hình thức múa dân gian, đâm đuống và diễn xướng cộng đồng tạo nên diện mạo sinh động của văn hóa Mường. Trong đó, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ mà còn gắn với lễ hội, nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng và các dịp quan trọng trong đời sống. Dân ca Mường thể hiện tình cảm, tâm tư, kinh nghiệm sống và quan hệ xã hội thông qua ngôn ngữ, giai điệu và lối ứng đáp.

Lễ hội và tập quán xã hội. Các lễ hội truyền thống như Khai hạ, lễ hội Mở cửa rừng và những sinh hoạt tín ngưỡng theo từng vùng Mường phản ánh mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, mùa vụ, tổ tiên và cộng đồng. Lễ hội Khai hạ của người Mường Hòa Bình đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022. Các nghi lễ và lễ hội khác nhau có thể mang những tên gọi, quy mô và hình thức tổ chức riêng, song đều góp phần duy trì ký ức cộng đồng và các chuẩn mực văn hóa.

Nghề thủ công và tri thức dân gian. Nghề dệt thổ cẩm, kỹ thuật tạo hoa văn trên trang phục, tri thức về canh tác, chế biến thực phẩm, sử dụng cây thuốc, bảo quản nông sản và ứng xử với môi trường tự nhiên là những thành tố quan trọng. Nghề dệt thổ cẩm của người Mường tại khu vực Kim Thượng và Xuân Đài, huyện Tân Sơn trước đây, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 2322/QĐ-BVHTTDL ngày 9/8/2024 (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2024).

Như vậy, di sản văn hóa phi vật thể người Mường ở Phú Thọ không tồn tại như những thành tố biệt lập mà tạo thành hệ thống gắn bó với nhau. Việc nhận diện và bảo tồn cần đặt trong mối quan hệ giữa con người, tri thức, thực hành văn hóa và không gian cộng đồng.

3. Thực trạng bảo tồn và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể của người Mường ở Phú Thọ

3.1. Những kết quả bước đầu trong công tác kiểm kê, sưu tầm và tư liệu hóa di sản

Trong những năm qua, công tác kiểm kê, sưu tầm và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể của người Mường đã được quan tâm triển khai tại các địa phương. Đây là hoạt động quan trọng nhằm nhận diện giá trị, xác định chủ thể nắm giữ, đánh giá tình trạng tồn tại và xây dựng cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn.

Theo thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong giai đoạn 2012–2015, tỉnh Hòa Bình trước đây đã kiểm kê được 267 di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Mường. Từ kết quả kiểm kê, địa phương lập hồ sơ khoa học cho các di sản tiêu biểu; đồng thời triển khai hoạt động thành lập câu lạc bộ Mo Mường và duy trì các hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Kết quả kiểm kê năm 2022 cho thấy địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ còn gần 200 thầy Mo đang hoạt động (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2023).

Những con số này phản ánh quy mô đáng kể của kho tàng di sản và đội ngũ người nắm giữ tri thức Mo Mường tại khu vực Hòa Bình cũ. Tuy nhiên, đây là số liệu theo phạm vi địa giới và thời điểm thống kê trước khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, không thể sử dụng như số liệu hiện trạng của toàn tỉnh Phú Thọ mới.

Tại khu vực Thanh Sơn trước đây, công tác bảo tồn văn hóa Mường cũng được triển khai với nhiều hoạt động cụ thể. Theo thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa phương từng xây dựng 128 câu lạc bộ văn hóa dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số khác tại xã, khu dân cư và trường học; bảo tồn 634 chiếc chiêng, 1.268 bộ trang phục, 115 nhà sàn truyền thống cùng nhiều nhạc cụ và vật dụng sinh hoạt. Một số loại hình diễn xướng như cồng chiêng, đâm đuống, chạm ống, múa sênh tiền, múa trống đu, hát Ví và hát Rang được phục dựng, duy trì (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2022).

Tại Tân Sơn trước đây, các hoạt động kiểm kê, sưu tầm, bảo quản và truyền dạy di sản cũng được triển khai. Thông tin từ địa phương cho biết có 299 cồng, chiêng, 138 bộ đuống và 154 câu lạc bộ hát Ví, hát Rang được lưu giữ hoặc thành lập trong giai đoạn triển khai các đề án bảo tồn. Các lớp tập huấn và truyền dạy những loại hình nghệ thuật truyền thống đã góp phần tạo môi trường thực hành văn hóa ở cơ sở (Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn, 2022).

Những kết quả trên cho thấy công tác bảo tồn đã có sự chuyển biến từ nhận thức sang những hoạt động cụ thể. Di sản không chỉ được ghi nhận trong hồ sơ mà từng bước được đưa trở lại đời sống cộng đồng thông qua câu lạc bộ, hoạt động văn hóa, truyền dạy và phục dựng.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa số lượng hiện vật, câu lạc bộ hoặc hoạt động được tổ chức với hiệu quả trao truyền di sản. Việc một địa phương có nhiều chiêng, trang phục hoặc câu lạc bộ chưa đủ để khẳng định di sản được bảo tồn bền vững. Vấn đề quan trọng hơn là có bao nhiêu người thực sự biết sử dụng nhạc cụ, thực hành làn điệu, nắm giữ kỹ thuật, truyền dạy và duy trì hoạt động thường xuyên.

3.2. Vai trò của nghệ nhân và người nắm giữ di sản

Nghệ nhân, người cao tuổi, thầy Mo và những cá nhân có hiểu biết sâu về văn hóa truyền thống giữ vị trí đặc biệt trong quá trình bảo tồn di sản Mường. Họ không chỉ là người lưu giữ tri thức mà còn là chủ thể thực hành và truyền dạy các giá trị văn hóa cho cộng đồng.

Đối với Mo Mường, người thầy Mo là chủ thể nắm giữ hệ thống lời Mo, nghi thức và tri thức liên quan. Việc học Mo đòi hỏi thời gian dài, sự ghi nhớ, rèn luyện và tiếp nhận trực tiếp từ người có kinh nghiệm. Tri thức Mo không đơn giản là một tập hợp văn bản có thể chuyển giao hoàn toàn bằng hình thức ghi chép. Nhiều nội dung chỉ có thể được hiểu đầy đủ trong bối cảnh nghi lễ và quá trình thực hành.

Đối với cồng chiêng, người có kinh nghiệm không chỉ biết đánh nhạc cụ mà còn hiểu cách phối hợp nhịp điệu, bài bản và hoàn cảnh sử dụng. Tương tự, nghệ nhân hát dân ca cần nắm được ngôn ngữ, giai điệu, cách ứng đối và những quy tắc giao tiếp văn hóa của từng hình thức diễn xướng.

Trong nghề dệt thổ cẩm, người phụ nữ nắm giữ tri thức về lựa chọn nguyên liệu, xử lý sợi, tạo khung, kỹ thuật dệt và cách tạo hoa văn. Quá trình truyền dạy nghề thường diễn ra thông qua quan sát, thực hành và hướng dẫn trực tiếp trong gia đình, cộng đồng.

Như vậy, nghệ nhân chính là cầu nối giữa ký ức Văn hóa và đời sống đương đại. Tuy nhiên, nếu việc bảo tồn chỉ tập trung tôn vinh nghệ nhân mà chưa tạo được đội ngũ kế cận thì nguy cơ đứt gãy trao truyền vẫn hiện hữu. Vì thế, chính sách bảo tồn cần chuyển từ hỗ trợ mang tính sự kiện sang cơ chế khuyến khích người nắm giữ di sản truyền dạy thường xuyên, có người học và có môi trường thực hành.

3.3. Hoạt động trao truyền di sản trong gia đình và cộng đồng

Gia đình và cộng đồng là môi trường trao truyền văn hóa truyền thống quan trọng nhất của người Mường. Trong đời sống trước đây, trẻ em có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với tiếng nói, phong tục, lễ hội, dân ca, tri thức sản xuất và các hình thức sinh hoạt cộng đồng. Quá trình học hỏi diễn ra tự nhiên thông qua quan sát, tham gia và thực hành cùng người lớn.

Trong gia đình, cha mẹ, ông bà truyền lại cho con cháu cách sử dụng tiếng nói, những câu chuyện dân gian, tập quán ứng xử, cách chế biến món ăn, kỹ thuật dệt, cách tổ chức sinh hoạt và những kinh nghiệm trong lao động sản xuất. Trong cộng đồng, các hoạt động lễ hội, sinh hoạt cồng chiêng, dân ca và nghi lễ tạo môi trường để thế hệ trẻ tiếp xúc với di sản.

Tuy nhiên, sự thay đổi về cơ cấu nghề nghiệp, điều kiện cư trú, thời gian lao động và phương thức giao tiếp đã làm thay đổi môi trường trao truyền truyền thống. Một bộ phận người trẻ đi học tập, làm việc tại các đô thị hoặc khu công nghiệp; thời gian tham gia sinh hoạt cộng đồng giảm. Việc sử dụng tiếng phổ thông trong giáo dục và giao tiếp xã hội ngày càng phổ biến, trong khi tiếng Mường ở một số gia đình không còn được sử dụng thường xuyên như trước.

Sự thay đổi này không đồng nghĩa với việc thế hệ trẻ từ chối văn hóa truyền thống. Vấn đề là họ có ít cơ hội tiếp xúc, thực hành và tiếp nhận di sản trong đời sống hằng ngày. Do đó, nếu không có những hình thức trao truyền phù hợp, khoảng cách giữa người nắm giữ tri thức và thế hệ kế cận có thể ngày càng lớn.

Các câu lạc bộ văn hóa Mường ở cơ sở đã góp phần tạo môi trường sinh hoạt và học tập. Tuy nhiên, hoạt động của câu lạc bộ cần được đánh giá không chỉ bằng số lượng thành viên hoặc số buổi biểu diễn mà phải xem xét khả năng duy trì người học, chất lượng truyền dạy và mức độ gắn kết với đời sống cộng đồng.

3.4. Bảo tồn di sản thông qua lễ hội và sinh hoạt văn hóa cộng đồng

Lễ hội là môi trường quan trọng để duy trì những thực hành văn hóa truyền thống. Thông qua lễ hội, cộng đồng tái hiện ký ức lịch sử, thực hành tín ngưỡng, củng cố quan hệ xã hội và truyền tải những giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ.

Lễ hội Khai Hạ dân tộc Mường 2026

Lễ hội Khai hạ của người Mường Hòa Bình là một ví dụ tiêu biểu. Đây là hoạt động văn hóa gắn với tín ngưỡng nông nghiệp, đời sống cộng đồng và quan niệm về khởi đầu một chu kỳ sản xuất mới. Việc được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022 góp phần nâng cao nhận thức xã hội về giá trị của di sản, đồng thời tạo điều kiện để địa phương quan tâm hơn đến công tác bảo tồn.

Bên cạnh Khai hạ, các lễ hội gắn với từng vùng Mường như lễ hội Mường Bi, Mường Vang, Mường Thàng, Mường Động và các hoạt động Mở cửa rừng cũng phản ánh sự phong phú của đời sống tín ngưỡng, tập quán và ký ức cộng đồng.

Tuy nhiên, bảo tồn lễ hội cần tránh xu hướng sân khấu hóa hoặc chỉ chú trọng quy mô tổ chức, hoạt động quảng bá và thu hút khách tham quan. Nếu các nghi thức bị giản lược, thay đổi tùy tiện hoặc tách khỏi chủ thể thực hành thì giá trị văn hóa có thể bị suy giảm. Việc phục dựng phải dựa trên tư liệu khoa học, ý kiến của người am hiểu và sự đồng thuận của cộng đồng.

Một lễ hội được tổ chức thường niên chưa đồng nghĩa với toàn bộ di sản liên quan đã được bảo tồn. Cần quan tâm đến việc truyền dạy ý nghĩa nghi lễ, quy tắc ứng xử, vai trò của các chủ thể và những tri thức văn hóa gắn với lễ hội.

3.5. Những chuyển biến trong bảo tồn nghề thủ công và tri thức dân gian

Nghề thủ công truyền thống là một bộ phận quan trọng của di sản phi vật thể, bởi giá trị của nghề không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở kỹ năng, quy trình, tri thức nguyên liệu và kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Nghề dệt thổ cẩm của người Mường ở khu vực Tân Sơn trước đây là trường hợp tiêu biểu. Việc đưa nghề dệt thổ cẩm của người Mường tại Kim Thượng và Xuân Đài vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024 đã tạo cơ sở pháp lý và động lực xã hội cho hoạt động bảo tồn. Các hoạt động khôi phục nghề, truyền dạy kỹ thuật và giới thiệu sản phẩm góp phần duy trì một nghề thủ công gắn với đời sống văn hóa của cộng đồng.

Tuy vậy, để nghề dệt tồn tại lâu dài, cần giải quyết đồng thời hai yêu cầu: duy trì kỹ thuật và tri thức truyền thống; bảo đảm điều kiện sinh kế cho người thực hành nghề. Nếu sản phẩm không có đầu ra, người làm nghề khó duy trì thời gian và nguồn lực để truyền dạy. Ngược lại, nếu chỉ chạy theo thị hiếu thị trường, sản phẩm có thể bị biến đổi quá mức, làm mất đi những đặc trưng về kỹ thuật và hoa văn.

Đối với tri thức dân gian, việc bảo tồn cần quan tâm đến kinh nghiệm canh tác, sử dụng nguồn nước, nhận biết cây thuốc, chế biến thực phẩm và ứng xử với môi trường. Đây là những tri thức được tích lũy qua nhiều thế hệ, có giá trị không chỉ về văn hóa mà còn về sinh thái và phát triển bền vững.

4. Những vấn đề đặt ra trong bảo tồn và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể người Mường

4.1. Nguy cơ suy giảm môi trường thực hành và trao truyền di sản

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là sự thu hẹp môi trường thực hành văn hóa truyền thống. Trước đây, nhiều hoạt động văn hóa diễn ra tự nhiên trong đời sống gia đình và cộng đồng. Ngày nay, một số hoạt động chủ yếu được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội, chương trình biểu diễn hoặc sự kiện văn hóa.

Khi dân ca chỉ được thực hành trong các buổi biểu diễn, khi cồng chiêng chủ yếu xuất hiện trong các chương trình phục vụ khách tham quan, hoặc khi tri thức nghề thủ công chỉ được giới thiệu trong các lớp tập huấn ngắn hạn, di sản có nguy cơ tách khỏi môi trường sinh hoạt vốn có.

Điều này đặt ra yêu cầu phải phân biệt giữa việc trình diễn di sản và việc duy trì di sản trong đời sống. Trình diễn có thể góp phần quảng bá, nhưng không thể thay thế quá trình thực hành thường xuyên và trao truyền tự nhiên trong cộng đồng.

4.2. Khoảng cách thế hệ và nguy cơ đứt gãy trao truyền

Sự thay đổi trong giáo dục, nghề nghiệp, điều kiện cư trú và phương thức giao tiếp khiến thế hệ trẻ có những lựa chọn và nhu cầu văn hóa khác với thế hệ trước. Một số tri thức truyền thống đòi hỏi thời gian học tập dài, trong khi người trẻ phải dành nhiều thời gian cho học tập, công việc và các hoạt động kinh tế.

Đối với những di sản có tính chuyên môn cao như Mo Mường, việc đào tạo người kế cận cần thời gian, sự kiên trì và môi trường thực hành phù hợp. Nếu không có cơ chế hỗ trợ người học và người truyền dạy, số lượng chủ thể nắm giữ tri thức có thể suy giảm.

Ngoài ra, sự thay đổi trong sử dụng ngôn ngữ cũng tác động đến quá trình trao truyền. Khi tiếng Mường ít được sử dụng trong gia đình và sinh hoạt cộng đồng, việc tiếp nhận các làn điệu dân ca, truyện kể và lời Mo có thể gặp khó khăn do người học không nắm chắc ngôn ngữ và sắc thái biểu đạt.

4.3. Hạn chế trong cách tiếp cận bảo tồn

Trong thực tiễn, một số hoạt động bảo tồn vẫn thiên về kiểm kê, lập hồ sơ, tổ chức sự kiện và phục dựng. Đây là những nhiệm vụ cần thiết nhưng chưa đủ để bảo đảm tính bền vững của di sản.

Nếu việc đánh giá kết quả chủ yếu dựa trên số lượng câu lạc bộ, số buổi biểu diễn, số hiện vật được lưu giữ hoặc số lễ hội được tổ chức, thì những vấn đề cốt lõi như chất lượng truyền dạy, số lượng người kế cận, tần suất thực hành và mức độ tham gia tự nguyện của cộng đồng có thể chưa được phản ánh đầy đủ.

Một hạn chế khác là nguy cơ hành chính hóa hoạt động bảo tồn. Di sản vốn thuộc về đời sống cộng đồng nhưng đôi khi được tổ chức theo kế hoạch, chỉ tiêu và khuôn mẫu hành chính. Nếu thiếu sự tham gia thực chất của người dân, các hoạt động bảo tồn dễ trở thành phong trào, thiếu tính liên tục.

4.4. Tác động của thương mại hóa và khai thác di sản thiếu kiểm soát

Việc khai thác di sản để phát triển du lịch, dịch vụ và sản phẩm văn hóa có thể tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn. Tuy nhiên, nếu đặt lợi ích kinh tế lên trên giá trị văn hóa, di sản có thể bị biến dạng.

Một số biểu hiện có thể xảy ra là đơn giản hóa nghi lễ để phục vụ lịch trình du lịch, thay đổi hình thức biểu diễn theo thị hiếu, sử dụng hoa văn và biểu tượng văn hóa thiếu hiểu biết, hoặc thương mại hóa những yếu tố vốn gắn với không gian tín ngưỡng và đời sống riêng tư của cộng đồng.

Vì vậy, khai thác di sản cần dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ thể, sự đồng thuận của cộng đồng, bảo đảm tính xác thực và phân chia lợi ích hợp lý.

4.5. Yêu cầu mới trong quản lý di sản sau sắp xếp đơn vị hành chính

Việc hình thành tỉnh Phú Thọ mới tạo ra không gian quản lý rộng hơn, trong đó nhiều vùng văn hóa Mường thuộc các địa bàn hành chính cũ được đặt trong cùng một hệ thống quản lý cấp tỉnh. Đây là cơ hội để kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng cơ sở dữ liệu và hình thành chương trình bảo tồn có tính liên vùng.

Tuy nhiên, sự thay đổi địa giới hành chính cũng đặt ra yêu cầu rà soát hệ thống hồ sơ, dữ liệu, danh mục di sản, các chương trình và cơ chế phối hợp. Nếu thiếu một hệ thống quản lý thống nhất, thông tin về di sản có thể bị phân tán giữa các cơ quan, địa phương và đơn vị quản lý trước đây.

Mặt khác, việc mở rộng không gian quản lý không có nghĩa là đồng nhất các vùng Mường. Mường Bi, Mường Vang, Mường Thàng, Mường Động và các vùng Mường thuộc Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập có những đặc trưng riêng cần được nhận diện và tôn trọng. Công tác bảo tồn phải kết hợp giữa quản lý thống nhất ở cấp tỉnh với sự linh hoạt theo đặc điểm từng cộng đồng.

5. Giải pháp bảo tồn và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể của người Mường tỉnh Phú Thọ

5.1. Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn di sản

Đây là giải pháp có ý nghĩa nền tảng. Cộng đồng người Mường không chỉ là đối tượng được tuyên truyền, vận động hoặc thụ hưởng chính sách mà phải là chủ thể tham gia toàn bộ quá trình bảo tồn di sản.

Trước hết, cần tạo điều kiện để người dân tham gia xác định những di sản cần ưu tiên bảo tồn, đánh giá nguy cơ mai một và lựa chọn phương thức thực hành phù hợp. Những quyết định liên quan đến nghi lễ, tập quán, tri thức truyền thống và cách thức giới thiệu di sản cần có sự tham vấn của người nắm giữ di sản và cộng đồng liên quan.

Thứ hai, cần khuyến khích mô hình tự quản văn hóa ở bản, khu dân cư, dòng họ và nhóm thực hành di sản. Các câu lạc bộ cồng chiêng, dân ca, Mo Mường, dệt thổ cẩm cần được hỗ trợ về địa điểm sinh hoạt, nhạc cụ, trang phục, tài liệu và kinh phí hoạt động thường xuyên.

Thứ ba, cần xây dựng cơ chế để cộng đồng được hưởng lợi từ hoạt động khai thác di sản. Nguồn thu hợp pháp từ du lịch văn hóa, sản phẩm thủ công và hoạt động trình diễn cần được sử dụng một phần để hỗ trợ người thực hành, duy trì câu lạc bộ và tổ chức truyền dạy.

Quan trọng hơn, bảo tồn phải xuất phát từ nhu cầu và sự tự nguyện của cộng đồng. Không nên áp đặt việc thực hành di sản theo khuôn mẫu hoặc biến hoạt động văn hóa thành nghĩa vụ hành chính.

5.2. Xây dựng cơ chế truyền dạy và phát triển đội ngũ kế cận

Nghệ nhân và người nắm giữ tri thức cần được xác định là lực lượng trung tâm trong hoạt động trao truyền. Tuy nhiên, để di sản được duy trì, cần có cơ chế phát triển đội ngũ kế cận, đặc biệt là thanh thiếu niên và những người có khả năng tiếp nhận, thực hành văn hóa truyền thống.

Đối với Mo Mường, cần phối hợp với các nghệ nhân và cộng đồng để xây dựng chương trình truyền dạy phù hợp với đặc thù của di sản, bảo đảm tôn trọng không gian tín ngưỡng, quy tắc thực hành và những nội dung được cộng đồng cho phép phổ biến. Không nên giản lược Mo Mường thành những tiết mục biểu diễn hoặc tài liệu hóa toàn bộ nghi thức mà không có sự đồng thuận.

Đối với cồng chiêng và dân ca, có thể tổ chức các lớp học tại nhà văn hóa, trường học, câu lạc bộ hoặc không gian cộng đồng. Nội dung truyền dạy cần kết hợp kiến thức cơ bản với thực hành, giúp người học hiểu ý nghĩa văn hóa chứ không chỉ học cách trình diễn.

Đối với nghề dệt thổ cẩm, cần duy trì mô hình truyền nghề trong gia đình, tổ nhóm nghề và câu lạc bộ phụ nữ. Việc hỗ trợ nguyên liệu, công cụ và đầu ra sản phẩm sẽ tạo động lực để người học tiếp tục gắn bó với nghề.

Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với nghệ nhân, người truyền dạy và người học. Hỗ trợ không chỉ dừng ở việc khen thưởng mà cần tạo điều kiện để họ có thời gian, địa điểm và kinh phí thực hành.

5.3. Đưa giáo dục di sản vào trường học và hoạt động giáo dục địa phương

Trường học là môi trường quan trọng để hình thành nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với di sản văn hóa dân tộc. Việc đưa văn hóa Mường vào hoạt động giáo dục địa phương cần được thực hiện phù hợp với chương trình học, độ tuổi và điều kiện của từng cơ sở giáo dục.

Có thể xây dựng các chuyên đề về lịch sử văn hóa Mường, tiếng nói, truyện kể dân gian, trang phục, cồng chiêng, dân ca, lễ hội, nghề thủ công và tri thức bản địa. Các chuyên đề cần gắn với hoạt động trải nghiệm như gặp gỡ nghệ nhân, tham quan không gian văn hóa, học hát dân ca, tìm hiểu hoa văn thổ cẩm và tham gia hoạt động cộng đồng phù hợp.

Việc giáo dục di sản không nên chỉ dừng ở những bài giới thiệu lý thuyết. Học sinh cần được tiếp xúc trực tiếp với người thực hành, được quan sát, đặt câu hỏi và trải nghiệm. Qua đó, văn hóa truyền thống trở thành một phần gần gũi của đời sống học đường.

Cần chú trọng xây dựng học liệu về văn hóa Mường bằng ngôn ngữ phù hợp, có hình ảnh, âm thanh và video minh họa. Những tư liệu này có thể được sử dụng trong hoạt động giáo dục địa phương, câu lạc bộ văn hóa và các chương trình ngoại khóa.

5.4. Đẩy mạnh kiểm kê, tư liệu hóa và số hóa di sản

Trong bối cảnh chuyển đổi số, tư liệu hóa và số hóa là giải pháp cần thiết nhằm lưu giữ những giá trị có nguy cơ mai một, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận di sản của cộng đồng và xã hội.

Trước hết, tỉnh cần rà soát, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu di sản văn hóa Mường trên toàn địa bàn mới. Cơ sở dữ liệu cần phân loại theo địa bàn, loại hình di sản, chủ thể thực hành, tình trạng tồn tại, nguy cơ mai một và nhu cầu hỗ trợ.

Đối với các di sản truyền khẩu và nghệ thuật trình diễn, cần tổ chức ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và lập hồ sơ khoa học. Các tư liệu cần có thông tin về người thực hành, thời gian, địa điểm, hoàn cảnh thực hành, nội dung, ngôn ngữ và quyền sử dụng tư liệu.

Đối với nghề thủ công, cần tư liệu hóa quy trình, kỹ thuật, nguyên liệu, công cụ, hoa văn và kinh nghiệm của nghệ nhân. Đối với lễ hội và nghi lễ, cần ghi nhận đầy đủ các thành tố văn hóa có thể công khai, đồng thời tôn trọng những nội dung thuộc phạm vi riêng tư hoặc không được cộng đồng cho phép phổ biến.

Có thể xây dựng một nền tảng dữ liệu số về di sản Mường tỉnh Phú Thọ, tích hợp bản đồ, hình ảnh, video, âm thanh, văn bản và thông tin về chủ thể di sản. Nền tảng này cần được quản lý thống nhất, có phân quyền truy cập và cơ chế bảo vệ dữ liệu phù hợp.

Cần nhấn mạnh rằng số hóa chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế hoạt động thực hành và trao truyền trực tiếp. Một bản ghi âm bài hát không thể thay thế người biết hát; một video về nghề dệt không thể thay thế quá trình học nghề dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

5.5. Bảo tồn di sản gắn với phát triển sinh kế và du lịch cộng đồng

Bảo tồn di sản cần gắn với điều kiện sống và lợi ích thiết thực của cộng đồng. Nếu người dân không có sinh kế ổn định, thiếu thời gian và nguồn lực để thực hành văn hóa, việc duy trì di sản sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đối với nghề dệt thổ cẩm, có thể hỗ trợ xây dựng tổ nhóm sản xuất, cải tiến mẫu mã trên cơ sở giữ gìn kỹ thuật và hoa văn truyền thống, kết nối sản phẩm với thị trường phù hợp. Việc phát triển sản phẩm cần có sự tham gia của nghệ nhân để bảo đảm không làm sai lệch giá trị văn hóa.

Đối với lễ hội, dân ca, cồng chiêng và ẩm thực, có thể xây dựng các hoạt động trải nghiệm văn hóa do cộng đồng tổ chức. Người dân cần được tham gia vào quá trình xây dựng nội dung, tổ chức hoạt động, cung cấp dịch vụ và phân chia lợi ích.

Tuy nhiên, cần tránh biến mọi di sản thành sản phẩm du lịch. Có những nghi lễ, thực hành tín ngưỡng và tri thức văn hóa chỉ nên duy trì trong không gian cộng đồng. Việc giới thiệu với khách tham quan cần tuân thủ sự đồng thuận của chủ thể và giới hạn văn hóa do cộng đồng xác định.

5.6. Hoàn thiện cơ chế quản lý và tăng cường liên kết giữa các vùng Mường

Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, việc quản lý di sản Mường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cần được tổ chức theo hướng thống nhất về chính sách nhưng linh hoạt về phương thức thực hiện.

Trước hết, cần xây dựng chương trình hoặc kế hoạch tổng thể về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mường trên địa bàn tỉnh mới. Chương trình cần rà soát các hồ sơ di sản, kết quả kiểm kê, dự án bảo tồn và mô hình hoạt động của các địa phương trước đây để tránh trùng lặp và bỏ sót.

Thứ hai, cần xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan quản lý văn hóa cấp tỉnh, chính quyền cấp xã, cơ sở giáo dục, tổ chức xã hội và cộng đồng. Trong đó, cấp tỉnh giữ vai trò định hướng, xây dựng cơ chế, hỗ trợ chuyên môn và phân bổ nguồn lực; cấp xã tổ chức thực hiện, phối hợp với cộng đồng; nghệ nhân và người thực hành giữ vai trò chủ thể trong việc duy trì và trao truyền di sản.

Thứ ba, cần xây dựng cơ chế phối hợp liên vùng giữa các khu vực Mường có những đặc trưng văn hóa tương đồng. Việc giao lưu, trao đổi nghệ nhân, tổ chức hội thảo, liên hoan và hoạt động nghiên cứu có thể góp phần chia sẻ kinh nghiệm, nhưng phải bảo đảm tôn trọng sự khác biệt của từng vùng.

Thứ tư, cần đổi mới tiêu chí đánh giá hiệu quả bảo tồn. Ngoài số lượng di sản được kiểm kê, hồ sơ được lập và sự kiện được tổ chức, cần quan tâm đến số người thực hành, số người kế cận, tần suất sinh hoạt câu lạc bộ, số lớp truyền dạy, mức độ sử dụng tiếng Mường và mức độ tham gia của cộng đồng.

Thứ năm, cần huy động nguồn lực xã hội nhưng bảo đảm nguyên tắc minh bạch, công khai và tôn trọng chủ thể di sản. Các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân có thể tham gia hỗ trợ bảo tồn, song không được tự ý khai thác, sử dụng hình ảnh, tri thức và biểu tượng văn hóa của cộng đồng khi chưa có sự đồng thuận phù hợp.

6. Kết luận

Di sản văn hóa phi vật thể của người Mường là bộ phận quan trọng cấu thành bản sắc văn hóa cộng đồng, phản ánh lịch sử hình thành, quá trình cư trú, phương thức sinh kế, thế giới quan và những sáng tạo văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các giá trị di sản được thể hiện phong phú qua Mo Mường, ngữ văn dân gian, cồng chiêng, dân ca, lễ hội, nghề thủ công, tập quán xã hội và tri thức dân gian. Những kết quả kiểm kê, lập hồ sơ, phục dựng và tổ chức hoạt động văn hóa tại các địa bàn trước đây cho thấy công tác bảo tồn đã đạt được những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, quá trình hiện đại hóa, chuyển đổi sinh kế, di cư lao động, thay đổi phương thức giao tiếp và thu hẹp môi trường thực hành đang đặt ra nhiều thách thức đối với khả năng duy trì và trao truyền di sản. Đặc biệt, sự thay đổi không gian hành chính sau năm 2025 đòi hỏi tỉnh Phú Thọ phải có cách tiếp cận mới trong quản lý, kết nối và bảo tồn các vùng văn hóa Mường, đồng thời tôn trọng sự đa dạng và đặc trưng của từng cộng đồng.

Từ góc độ bảo tồn bền vững, vấn đề cốt lõi không chỉ là lưu giữ những giá trị văn hóa đã được nhận diện mà phải bảo đảm di sản tiếp tục được thực hành và trao truyền trong đời sống. Muốn vậy, cần phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng; xây dựng đội ngũ kế cận; tăng cường giáo dục di sản; đẩy mạnh tư liệu hóa, số hóa; gắn bảo tồn với sinh kế phù hợp và hoàn thiện cơ chế quản lý.

Có thể khẳng định, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của người Mường không phải là quá trình đóng khung những giá trị của quá khứ mà là tạo điều kiện để các giá trị ấy tiếp tục hiện diện, vận động và được tái tạo trong đời sống đương đại. Khi cộng đồng thực sự làm chủ quá trình bảo tồn, khi nghệ nhân có người kế tục và thế hệ trẻ có cơ hội tiếp nhận, thực hành, sáng tạo, di sản mới có thể duy trì sức sống lâu dài. Đây cũng là cơ sở quan trọng để bảo vệ bản sắc văn hóa Mường, củng cố sự gắn kết cộng đồng và đóng góp vào phát triển văn hóa bền vững của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

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