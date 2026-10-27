Phú Thọ: Bảo đảm an ninh đẩy nhanh tiến độ đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai

Dự án đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc, phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến ĐT.304 kéo dài, có tổng chiều dài khoảng 6km, đi qua địa bàn các xã Hội Thịnh, Vĩnh An, Vĩnh Hưng (tỉnh Phú Thọ). Dự án được khởi công từ cuối tháng 2/2022. Đến nay, giá trị xây lắp thực hiện đạt 118,403/422,181 tỷ đồng.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật.

Tuy nhiên, dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một số trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng vẫn còn ý kiến về giá bồi thường, diện tích, nguồn gốc đất; một số diện tích mặt nước chưa được hỗ trợ đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Trong quá trình triển khai, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, các nhà thầu thi công và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai triển khai đúng tiến độ.

Theo đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ thường xuyên nắm tình hình, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Đơn vị chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật.

Phòng An ninh kinh tế chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; hướng dẫn chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng ngừa tai nạn trong quá trình thi công.

Đơn vị đồng thời kịp thời giải đáp những kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Qua đó, góp phần hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu nại phức tạp, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây mất an ninh trật tự tại khu vực thực hiện dự án.

Cùng với công tác bảo đảm an ninh trong giải phóng mặt bằng, Phòng An ninh kinh tế chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; hướng dẫn chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng ngừa tai nạn trong quá trình thi công.

Các biện pháp được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố, không để xảy ra tình trạng đình công, ngừng việc hoặc các hoạt động gây mất ổn định, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động và ổn định mặt bằng thi công góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tại khu vực công trường, công tác quản lý, giám sát và phòng ngừa cũng được tăng cường. Các đơn vị phối hợp kiểm soát chặt chẽ, chủ động phòng ngừa nguy cơ trộm cắp, thất thoát vật tư, thiết bị và tài sản Nhà nước.

Việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động và ổn định mặt bằng thi công được xác định là yếu tố quan trọng, góp phần tạo môi trường thuận lợi để các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án.

Qua đó, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy vai trò trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, đồng hành cùng chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương, góp phần đưa dự án đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai triển khai an toàn, hiệu quả.