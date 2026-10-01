Phú Thọ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, thảo luận và thống nhất chủ trương trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ giao Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm việc thực hiện chính sách đúng các quy định hiện hành.

Cho ý kiến về chủ trương tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Năm Du lịch Đất Tổ 2027, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án, chương trình với quy mô phù hợp, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Các hoạt động cần được nghiên cứu theo hướng gắn tổ chức lễ hội với quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và sản phẩm đặc trưng của địa phương; tăng cường các chương trình trải nghiệm, văn hóa, thể thao, du lịch nhằm thu hút du khách, tạo điểm nhấn cho Năm Du lịch Đất Tổ 2027.

Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ được đề nghị chỉ đạo hoàn thiện chương trình, phương án tổ chức, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân và du khách trong thời gian diễn ra lễ hội, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ thống nhất chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực y tế; đồng thời lưu ý Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo quá trình triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, không để xảy ra sai phạm trong đầu tư công.

Sau khi thảo luận, làm rõ lý do điều chỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ thống nhất chủ trương trình HĐND tỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu nhà ở Thăng Long Xanh tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình (nay là xã Thịnh Minh và phường Kỳ Sơn); đồng thời điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Đối với các nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương yêu cầu UBND tỉnh rà soát kỹ quy trình, thủ tục, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cũng cho ý kiến về Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu số 4A, 4B xã Hy Cương; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát thực tế, thẩm định kỹ lưỡng, hạn chế việc phải điều chỉnh quy hoạch sau khi triển khai.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ còn thảo luận, cho ý kiến đối với việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan.