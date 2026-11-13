Phú Thọ: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm chủ trì phiên họp

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ; cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Tại phiên họp, trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết và trách nhiệm, chư tôn đức đã tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung trọng tâm liên quan đến công tác tổ chức, điều hành và triển khai hoạt động Phật sự trong toàn tỉnh ở nhiệm kỳ mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc xây dựng chương trình hoạt động tổng thể, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, ban chuyên môn, bảo đảm các hoạt động Phật sự được triển khai đồng bộ, thiết thực và hiệu quả.

Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ

Bên cạnh đó, các nội dung về công tác Tăng sự, Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa - nghi lễ, Giáo dục Phật giáo, Thông tin - Truyền thông, Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội cùng các lĩnh vực chuyên môn khác cũng được quan tâm đưa ra thảo luận, định hướng. Qua đó, từng bước phát huy vai trò, chức năng của các ban chuyên môn, tạo sự liên kết chặt chẽ trong công tác điều hành và tổ chức các hoạt động Phật sự từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Một trong những nội dung được quan tâm tại phiên họp là việc tiếp tục củng cố tổ chức Giáo hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban chuyên môn; phát huy tinh thần trách nhiệm của chư tôn đức trong từng cương vị được Giáo hội giao phó. Đồng thời, chú trọng công tác hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử sinh hoạt, tu học đúng Chánh pháp, thực hiện nghiêm túc Hiến chương Giáo hội và các quy định của pháp luật Nhà nước.

Đại đức Thích Đạo Ngộ, Chánh Thư ký Ban Trị sự

Đặc biệt, trong bối cảnh GHPGVN tỉnh Phú Thọ bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều định hướng và nhiệm vụ mới, việc xây dựng kế hoạch Phật sự bài bản, có trọng tâm, trọng điểm được xác định là yêu cầu cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Giáo hội, đáp ứng nhu cầu tu học, tín ngưỡng của đồng bào Phật tử, đồng thời phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống xã hội.

Trên tinh thần lắng nghe, trao đổi và thống nhất, chư tôn đức tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc quần sinh và sự phát triển bền vững của Phật giáo tỉnh nhà.

Chư tôn đức tham dự

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của chư tôn đức Ban Thường trực; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Giáo hội. Mỗi thành viên Ban Trị sự cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, lấy hiệu quả Phật sự và lợi ích chung của Giáo hội làm mục tiêu phụng sự.

Phiên họp là bước chuẩn bị quan trọng, tạo tiền đề cho việc triển khai đồng bộ các chương trình hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ 2026-2031. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của Giáo hội trong sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, xây dựng đời sống văn hóa tâm linh lành mạnh, góp phần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển.