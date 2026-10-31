Phú Thọ: Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc quyết tâm giải ngân trên 95%

Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công ngày càng cao, Ban Quản lý dự án (QLDA) khu vực Vĩnh Phúc đang chủ động triển khai nhiều giải pháp, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, nhất là trong những tháng cuối năm.

Ông Đỗ Hồng Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch đấu thầu, Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Trương Hiếu)

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Đỗ Hồng Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch đấu thầu, Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc cho biết, xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đơn vị đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026.

Theo ông Sơn, Ban tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công; đồng thời đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công. Công tác kiểm tra, giám sát hiện trường cũng được chú trọng, cùng với việc chủ động phối hợp các địa phương tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh toán khi có khối lượng hoàn thành.

Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn

Năm 2026, Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc đảm nhiệm triển khai 178 dự án với tổng nguồn vốn gần 4.925 tỷ đồng. Dù khối lượng công việc lớn, đơn vị vẫn nỗ lực thúc đẩy tiến độ, giải ngân hơn 2.542 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, đạt 51,62% kế hoạch.

Đáng chú ý, nhiều dự án giao thông trọng điểm ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, tuyến đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao bến xe Vĩnh Yên (Tuyến phía Nam đường sắt) đã giải ngân 100% kế hoạch vốn. Các dự án kết nối đường Vành đai 4 tỉnh Vĩnh Phúc (thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên) đến đê Trung ương (dốc Lồ, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc) đạt 92,97%; tuyến đường kết nối đê Tả sông Hồng với cầu Vân Phúc đạt 91,85%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai các dự án vẫn gặp không ít trở ngại. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số nơi còn chậm, mặt bằng bàn giao chưa đồng bộ khiến việc tổ chức thi công gặp khó khăn. Trong khi đó, giá đất đắp, cát, đá, nhựa đường và xăng dầu tăng cao so với thời điểm trúng thầu, gây áp lực tài chính cho các nhà thầu, khiến một số đơn vị có tâm lý thi công cầm chừng. Mưa lớn kéo dài trong tháng 8 và 9/2026 cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ các công trình, nhất là dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Trước những thách thức đó, Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc tiếp tục bám sát tiến độ từng công trình, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thi công và giải ngân vốn.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm, Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc đang tập trung cao độ cho những tháng cuối năm, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, góp phần sớm đưa các công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ.