Phú Thọ: Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh họp triển khai Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031

Thượng tọa Thích Giác Minh, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Phú Thọ

Tại phiên họp, chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban đã cùng nhau thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm xây dựng phương hướng hoạt động trong thời kỳ mới.

Theo đó, phiên họp thống nhất trọng tâm Phật sự sắp tới là đổi mới phương thức hoằng pháp, chú trọng ứng dụng công nghệ để đưa Phật pháp tiếp cận sâu rộng hơn với cộng đồng, đặc biệt là hướng tới giới trẻ.

Đại đức Thích Từ Hiệp, Phó ban, phụ trách Hướng dẫn Phật tử phát biểu đóng góp ý kiến

Chư tôn đức cũng thông qua kế hoạch củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng sư; kiện toàn tổ chức, thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của các đạo tràng Phật tử trong tỉnh.

Đồng thời, phiên họp cũng nhấn mạnh việc phát huy tinh thần "Đạo pháp đồng hành cùng Dân tộc". Các hoạt động chuyên môn của hai ban trong nhiệm kỳ tới sẽ gắn liền với mục tiêu xây dựng nếp sống an lạc, hòa hợp, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tâm linh trên quê hương đất Tổ.

Phiên họp đầu tiên của Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ 2026-2031

Sau thời gian làm việc trên tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, chư tôn đức đã nhất trí thông qua các nội dung trọng tâm. Phiên họp khép lại trong sự hoan hỷ, đánh dấu bước khởi đầu cho các chương trình Phật sự của Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2026-2031.