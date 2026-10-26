Phú Thọ ban hành Điều lệ Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 22/10/2026 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh.

Quỹ được thành lập theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 9/1/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước cùng các khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng, cho hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Theo Điều lệ, Quỹ thực hiện chức năng tài trợ, đặt hàng các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ lãi suất vay để ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quỹ cũng hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

Ngoài ra, Quỹ thực hiện các chức năng khác theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 13 và khoản 1 Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban Kiểm soát Quỹ. Cơ quan điều hành có Giám đốc, Phó Giám đốc, viên chức làm chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động theo quy định của pháp luật.

Quỹ được thành lập nhằm góp phần thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hoạt động của Quỹ tập trung giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và mức độ tự chủ của nền kinh tế.

Quỹ hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao; bảo đảm thống nhất trong quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quyết định số 3674/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 22/10/2026.