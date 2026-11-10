Phú Thọ: Áp dụng giá đăng kiểm mới, chủ phương tiện cần lưu ý gì?

Công khai giá mới, tạo sự đồng thuận

Ngay sau khi Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1838/QĐ-BXD ngày 26/10/2026 về giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã triển khai niêm yết mức giá mới theo quy định.

Khách hàng theo dõi bảng giá dịch vụ kiểm định được công khai tại khu vực phòng chờ, nơi tiếp nhận hồ sơ và trên trang thông tin của cơ sở đăng kiểm 88-06D Phú Thọ.

Tại các cơ sở đăng kiểm, bảng giá được công khai tại khu vực phòng chờ, nơi tiếp nhận hồ sơ và trên trang thông tin của cơ sở đăng kiểm. Cùng với đó, trong quá trình hướng dẫn làm thủ tục đăng kiểm, nhân viên trực tiếp thông báo mức phí mới để chủ phương tiện nắm bắt trước khi đưa xe vào kiểm định.

Đặc biệt, các cơ sở đăng kiểm lưu ý chủ xe về quy định thu phí khi phương tiện không đạt yêu cầu kiểm định. Trường hợp xe không đạt, chủ phương tiện phải khắc phục các lỗi kỹ thuật và đưa xe trở lại kiểm định; lần kiểm định thứ hai, mức phí phải nộp bằng 50% giá dịch vụ kiểm định tương ứng.

Trao đổi với phóng viên ngày 4/11, ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc cơ sở đăng kiểm 88-06D cho biết, ngay sau khi Quyết định số 1838/QĐ-BXD được ban hành, đơn vị đã niêm yết biểu giá mới, đồng thời báo cáo Sở Xây dựng và Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai thực hiện theo bảng giá mới từ 29/10.

Để tránh thắc mắc trong quá trình thu phí, đơn vị bố trí bảng niêm yết tại phòng chờ làm thủ tục. Trước khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên tiếp tục thông tin về biểu giá và các khoản phí liên quan, nhất là chi phí phát sinh nếu phương tiện phải kiểm định lại.

Theo ông Ngọc, việc thông báo rõ ngay từ đầu giúp người dân chủ động chuẩn bị kinh phí, đồng thời nâng cao ý thức kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện trước khi đưa đi đăng kiểm, hạn chế tình trạng xe không đạt, phải quay lại nhiều lần.

Từ ngày 29/10 đến 3/11, cơ sở đăng kiểm 88-06D thực hiện 132 lượt kiểm định, trong đó 126 lượt đạt yêu cầu, 8 trường hợp không đạt (chiếm 6,25%). Các lỗi chủ yếu liên quan đến hệ thống phanh, hệ thống điện, đèn, hệ thống lái... buộc chủ phương tiện phải khắc phục trước khi kiểm định lại.

Tại cơ sở đăng kiểm 88-02D, trước khi làm thủ tục đăng kiểm, khách hàng được nhân viên thông báo về mức giá dịch vụ đăng kiểm mới và mức phí phát sinh khi phải kiểm định lại lần 2.

Cùng quan điểm, ông Vũ Trần Định, Giám đốc cơ sở đăng kiểm 88-02D cho biết, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, công khai biểu giá trên nhiều nền tảng và thông tin trực tiếp đến khách hàng, quá trình áp dụng mức giá mới tại đơn vị diễn ra thuận lợi. Người dân cơ bản đồng thuận, không phát sinh nhiều thắc mắc.

Từ ngày 30/10 đến 3/11, cơ sở đăng kiểm 88-02D thực hiện 233 lượt kiểm định, trong đó 13 xe không đạt phải kiểm định lại lần thứ hai. Nguyên nhân chủ yếu do lỗi hệ thống đèn, hệ thống phanh.

Tại cơ sở đăng kiểm 88-04D, từ ngày 29/10 đến 6/11, đơn vị thực hiện tổng cộng 753 lượt kiểm định, trong đó 625 lượt đạt yêu cầu, 62 lượt không đạt. Các lỗi phổ biến tập trung ở hệ thống phanh, khung vỏ, bánh, lốp và hệ thống lái.

Chủ xe cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện trước khi đăng kiểm. Trong đó, cần chú ý hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, hệ thống lái, bánh và lốp xe, khung vỏ, đồng thời kiểm tra các thông số khí thải theo quy định.

Chủ động bảo dưỡng xe, hạn chế phát sinh chi phí

Bên cạnh việc công khai biểu giá, quá trình triển khai thực tế đặt ra yêu cầu minh bạch các khoản chi phí dịch vụ, đặc biệt với những trường hợp khách hàng đề nghị kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng ngoài cơ sở đăng kiểm.

Theo Thông tư 30/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/07/2026), kiểm định bên ngoài cơ sở đăng kiểm là việc kiểm định một phần hoặc toàn bộ quy trình kiểm định tại địa điểm theo đề nghị của người nộp hồ sơ hoặc tại địa điểm do cơ sở đăng kiểm thiết lập bên ngoài cơ sở đăng kiểm đối với xe máy chuyên dùng; xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy), xe cơ giới hoạt động tại đảo không có cơ sở đăng kiểm;

Xe cơ giới đang hoạt động tại khu vực bảo đảm về an toàn, an ninh, quốc phòng; xe cơ giới chỉ hoạt động trong khu vực cảng, mỏ, công trường; xe cơ giới đang thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống thiên tai, dịch bệnh; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ mà trong phạm vi được phép hoạt động không có cơ sở đăng kiểm; xe cơ giới quá khổ, quá tải vượt quá khả năng đáp ứng về mặt bằng, thiết bị của dây chuyền kiểm định tại cơ sở đăng kiểm; Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Địa điểm thực hiện kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 122:2024/BGTVT về ô tô, rơ moóc, xe chở hàng/chở người bốn bánh gắn động cơ hoặc QCVN 103:2024/BGTVT về xe máy chuyên dùng).

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc cơ sở đăng kiểm 88-06D cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị thực hiện khoảng 200 lượt xe máy chuyên dùng. Tuy nhiên, hoạt động kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm phát sinh nhiều khoản chi phí như lưu trú, vận chuyển thiết bị kiểm tra, thuê bãi đỗ, tháo lắp thiết bị, tiền lương làm việc ngoài giờ hoặc vào ngày nghỉ.

Đây là những khoản chi phí có cách thức thu, chứng từ và việc giải trình với cơ quan thuế còn nhiều khó khăn, cần được hướng dẫn cụ thể để bảo đảm minh bạch trong quá trình thực hiện.

Từ thực tế các phương tiện không đạt kiểm định tại các cơ sở, khuyến cáo chung được đưa ra là chủ xe cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện trước khi đăng kiểm. Trong đó, cần chú ý hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, hệ thống lái, bánh và lốp xe, khung vỏ, đồng thời kiểm tra các thông số khí thải theo quy định.

Đối với xe đã sử dụng lâu năm, phương tiện thường xuyên vận hành với cường độ cao hoặc có dấu hiệu bất thường về kỹ thuật, chủ xe nên đưa phương tiện đến cơ sở sửa chữa để kiểm tra tổng thể trước khi đăng kiểm.

Việc khắc phục sớm các lỗi kỹ thuật không chỉ giúp phương tiện đáp ứng yêu cầu kiểm định mà còn hạn chế thời gian chờ đợi, chi phí đi lại và khoản phí phát sinh khi phải kiểm định lại.

Việc áp dụng biểu giá mới gắn với công khai, minh bạch các khoản thu được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đăng kiểm, bảo đảm quyền lợi của chủ phương tiện và trách nhiệm của các cơ sở cung cấp dịch vụ.

Người dân cần chủ động nắm quy định, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe trước khi đưa đi kiểm định là giải pháp thiết thực để tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.