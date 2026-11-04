Phú Thọ: 97,10% hộ gia đình tán thành đề án điều chỉnh địa giới với Hà Nội

Sơ đồ mở rộng địa giới hành chính khu vực xã Ba Vì và xã Yên Xuân (Hà Nội).

Lấy ý kiến tại từng thôn, tổ dân phố

Để phục vụ việc lấy ý kiến, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tuyên truyền về sự cần thiết, cơ sở pháp lý, phương án điều chỉnh địa giới và các chính sách bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Thông tin được chuyển tải qua hệ thống phát thanh cơ sở, báo chí, mạng xã hội, các cuộc họp chi bộ, hội nghị MTTQ và tổ dân phố. Tại ba địa bàn chịu tác động trực tiếp gồm phường Kỳ Sơn, xã Thịnh Minh và xã Lương Sơn, chính quyền tập trung nắm bắt tâm tư, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ và biểu mẫu lấy ý kiến. Các xã, phường thành lập tổ lấy ý kiến tại từng thôn, tổ dân phố; lập danh sách hộ gia đình và niêm yết công khai dự thảo đề án.

Tại phường Vĩnh Phúc, địa phương thành lập Ban Chỉ đạo và 41 tổ lấy ý kiến tại 41 tổ dân phố, huy động cán bộ, giáo viên có kỹ năng công nghệ thông tin hỗ trợ tổng hợp số liệu. Kết quả, 100% hộ gia đình tham gia lấy ý kiến, trong đó 99,50% số hộ đồng ý.

Tỷ lệ hộ đồng ý tại xã Liên Hòa đạt 99,80%, Lập Thạch đạt 99,65%, Thái Hòa đạt 98,82% và Hợp Lý đạt 98,13%.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 984.391/1.006.906 hộ gia đình tham gia lấy ý kiến, đạt 97,76%. Trong đó, 977.701 hộ đồng ý, tương đương 97,10% tổng số hộ toàn tỉnh.

Tại ba địa bàn chịu tác động trực tiếp, tỷ lệ đồng ý lần lượt là 95,38% ở phường Kỳ Sơn, 95,16% ở xã Thịnh Minh và 93,74% ở xã Lương Sơn.

Người dân xã Thịnh Minh trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến về việc điều chỉnh địa giới hành chính.

Đề xuất điều chỉnh hơn 4.006 ha về Hà Nội

Theo đề án, phần địa giới dự kiến điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội có diện tích tự nhiên 4.006,38 ha, với 243 hộ gia đình, gồm 1.057 nhân khẩu.

Trong đó, phần diện tích và dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh của xã Thịnh Minh dự kiến chuyển về xã Ba Vì; phần diện tích thuộc xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn dự kiến chuyển về xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội.

Phương án hướng tới hoàn thiện không gian phát triển phía Tây Thủ đô và thống nhất đầu mối quản lý Vườn quốc gia Ba Vì, gắn bảo tồn thiên nhiên với phát triển du lịch, dịch vụ và nông, lâm nghiệp chất lượng cao. Đồng thời, đề án đặt mục tiêu tạo điều kiện để người dân trong khu vực điều chỉnh tiếp cận hạ tầng, dịch vụ công và các nguồn lực đầu tư phát triển.

100% hộ dân phường Vĩnh Phúc tham gia lấy ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Thảo luận tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, đại biểu Nguyễn Hương Giang, Tổ đại biểu số 13, đánh giá cao công tác chuẩn bị đề án và kết quả lấy ý kiến nhân dân.

Đại biểu đề nghị các cơ quan chức năng chủ động xây dựng phương án chuyển giao cụ thể đối với thủ tục hành chính, đất đai, cư trú, y tế, giáo dục; bảo đảm dịch vụ công vận hành liên tục, không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Kết quả lấy ý kiến là cơ sở để hai địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.