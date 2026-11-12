Phú Thọ: 60 năm Trường THPT Tam Dương – Những đóa hồng thầm lặng dệt nên sắc xuân mái trường

Tập thể nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2026–2027.

Những "đóa hồng" dưới mái trường THPT Tam Dương chưa bao giờ ngừng tự làm mới mình để tỏa sáng. Tinh thần tự học và khát vọng nâng cao trình độ được minh chứng sinh động qua những con số biết nói, khi nhà trường có đến 31/58 nhà giáo nữ đã khẳng định năng lực với tấm bằng Thạc sĩ. Từ bệ phóng tri thức ấy, các cô tự tin bước lên, đảm nhiệm nhiều vị trí trọng trách trong nhà trường: chiếm 1/3 trong Ban Giám hiệu, gánh vác vai trò đầu tàu ở 4/6 tổ trưởng và 6/10 tổ phó các tổ chuyên môn. Dù ở bất kỳ cương vị nào, những người phụ nữ đã và đang công tác tại Trường THPT Tam Dương cũng khẳng định trọn vẹn bản lĩnh phái đẹp: vừa chủ động làm chủ công nghệ thời đại số để kiến tạo những giờ học sáng tạo, những sân chơi bổ ích, những kiến thức, kỹ năng an toàn cho học sinh… vừa khéo léo vun vén để làm tốt vai trò hậu phương vững chắc cho gia đình.

Bởi chúng tôi hiểu rằng, mỗi cá nhân có hạnh phúc thì tập thể mới tỏa sáng; mỗi gia đình có bình an thì sự nghiệp trồng người mới đi đến bến bờ thành công. Minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy là hình ảnh nhà giáo Vũ Thị Thu Lương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, người giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt phong trào nữ công bước vào kỷ nguyên mới. Không chỉ tràn đầy nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, cô còn là người thắp lửa và lan tỏa năng lượng tích cực, luôn ân cần, gần gũi động viên, gắn kết tình chị em nữ công dưới một mái nhà chung.

Bảng vàng thành tích của nhà trường cũng in đậm dấu ấn của những người phụ nữ hạnh phúc và cống hiến hết mình như thế. Đó là Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Phụng, biểu tượng của sự tận tụy và danh dự nghề nghiệp; là những giáo viên dạy giỏi nhiều năm, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh như nhà giáo Tạ Thị Hoa Lý, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Thị Lan Hương, Đào Thị Hương Thu... Trong công tác chủ nhiệm, bằng sự thấu hiểu và lòng vị tha, các cô đã cảm hóa và nâng bước nhiều thế hệ học trò trưởng thành, tiêu biểu như nhà giáo Ma Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Hải Yến...

Trên mặt trận phong trào, ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ được thắp sáng bởi nhà giáo Nguyễn Thị Vân, Bí thư Đoàn Thanh niên, một thủ lĩnh Đoàn xuất sắc luôn dẫn dắt đoàn viên nhà trường gặt hái nhiều thành công.

Dẫu thời đại chuyển dịch, công nghệ có thay đổi phương thức dạy và học, thì sự ân cần, tâm huyết và tình yêu thương của những người phụ nữ đã và đang công tác tại Trường THPT Tam Dương vẫn là giá trị độc bản không gì thay thế được. Kỷ niệm hành trình 60 năm tự hào, thế hệ nữ công hôm nay nguyện tiếp bước truyền thống, giữ trọn lửa nghề và giữ trọn lửa lòng, tiếp tục cống hiến trí tuệ để cùng dệt nên những mùa hoa rạng rỡ dưới mái trường THPT Tam Dương thân yêu.