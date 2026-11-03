Phú Thiện trao huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên

Các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: Lê Tám

Trong đợt này, Đảng bộ xã Phú Thiện có 6 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên 35 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng gồm: Hoàng Khắc Hoan (Chi bộ thôn Plei Knông), Ninh Văn Tý (Chi bộ thôn Tâm Điệp), Đinh Thị Thu Anh (Chi bộ thôn Plei Amăng), Nay H’Tiêm (Chi bộ thôn Plei Rbai), Nay Tra (Đảng bộ Trường THCS Trưng Vương, cùng 30 năm tuổi Đảng); Siu H’Sai (Chi bộ thôn Plei Chrung, 35 năm tuổi Đảng).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Hoài Nam gửi lời chúc mừng tới các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng thời nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận sự đóng góp, cống hiến của các đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đảng viên mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động con cháu và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tích cực tham gia các phong trào, thúc đẩy địa phương ngày càng phát triển.