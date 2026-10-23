Phú Thiện đầu tư 70 tỷ đồng nâng cấp các tuyến đường giao thông

Tuyến đường A1 dài hơn 2,1 km, được thiết kế nền đường rộng 9 m, mặt đường bê tông xi măng rộng 7 m, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Tuyến đường A1 kết nối quốc lộ 25 với Cụm công nghiệp xã Chư A Thai được khởi công xây dựng với kinh phí 23,5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Ảnh: Minh Đăng

Trên tuyến sẽ xây dựng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực vượt kênh thủy lợi dài 42,1 m, rộng 9 m, cùng hệ thống thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Trước đó, tuyến đường A1 xuống cấp nghiêm trọng trong nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân thôn Tân Điệp 1 (nay là thôn Tân Hà, xã Chư A Thai) và tổ 11 (nay là thôn Tam Điệp, xã Phú Thiện).

Mặt đường chi chít ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nhiều hộ dân hai bên đường thường xuyên phải đóng kín cửa để tránh bụi.

Trước khi được đầu tư xây dựng, tuyến đường A1 xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Ảnh: Minh Phương

Ngoài tuyến đường A1, dự án còn đầu tư các tuyến đường vào xã Chư A Thai, Ia Yeng, Ia Piar và Ia Sol (cũ). Tổng chiều dài các tuyến đường thuộc dự án khoảng 8,42 km, thời gian thực hiện giai đoạn 2024-2026.

Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường, đặc biệt là tuyến đường A1 góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, kết nối giao thông và thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Phú Thiện.