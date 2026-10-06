Phú Thành: Triển khai các quyết định thành lập, kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở

Đồng chí Thạch Văn Dữ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã nghe triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Thành về thành lập, kiện toàn nhiều tổ chức đảng trực thuộc theo mô hình tổ chức mới (nhiệm kỳ 2025 - 2030), thực hiện theo Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và Phương án số 02-PA/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Đồng chí Thạch Văn Dữ trao Quyết định cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Mầm non Phú Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cụ thể, thành lập và kiện toàn: Đảng bộ Trường Tiểu học Phú Thành, Đảng bộ Trường Mầm non Phú Thành, Chi bộ Cơ quan Đảng; Chi bộ Mặt trận Tổ quốc, Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND, Chi bộ Phòng Kinh tế, Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội và Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công.

Cùng với việc thành lập các tổ chức đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Thành đã chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư đối với 2 đảng bộ cơ sở và chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư đối với các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Thạch Văn Dữ trao Quyết định chỉ định Chi ủy Chi bộ Cơ quan Đảng, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Việc kiện toàn, thành lập các tổ chức đảng và chỉ định cán bộ lãnh đạo lần này nhằm góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trao Quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thạch Văn Dữ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Thành nhấn mạnh: "Việc kiện toàn, thành lập các tổ chức đảng lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các đảng bộ, chi bộ chính là hạt nhân chính trị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt đời sống xã hội ở cơ sở; là cầu nối tiên quyết đưa các chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu dân cư đi vào thực tiễn, đến gần hơn với Nhân dân".