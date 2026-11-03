Phú Tài (PTB): Doanh thu quý III tăng gần 28%, lợi nhuận vẫn giảm hơn 6%

Doanh thu tăng gần 28%, chi phí đồng loạt đi lên

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Phú Tài (mã ck: PTB) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.153,9 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 31,4%, lên 1.737,8 tỷ đồng, cao hơn tốc độ tăng doanh thu. Do đó, lợi nhuận gộp chỉ tăng hơn 15%, đạt 416,1 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 13,39 tỷ đồng, giảm 38,4% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 85,7%, lên 37,5 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay đạt 28,4 tỷ đồng, tăng gần 60%.

Các khoản chi phí hoạt động cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, chi phí bán hàng đạt 159,2 tỷ đồng, tăng 22,6%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 75,4 tỷ đồng, tăng 34%. Phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 42,5%, còn 1,18 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận khác ghi nhận 4,3 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ gần 7,1 tỷ đồng cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Phú Tài vẫn giảm 6,3%, xuống gần 131,9 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 124,7 tỷ đồng, giảm 8,6%.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Phú Tài cho biết doanh thu tăng nhờ sản lượng tiêu thụ tại các ngành gỗ, đá và bất động sản cải thiện. Ngành viên nén cũng bắt đầu hoạt động ổn định và đạt mục tiêu doanh thu. Tuy nhiên, lợi nhuận chịu tác động từ yếu tố mùa vụ và cơ cấu sản phẩm. Giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí vận chuyển đi lên, đồng thời ảnh hưởng đến giá nguyên liệu đầu vào.

Bên cạnh đó, ngành viên nén mới bước vào giai đoạn kinh doanh nên chưa đạt mức lợi nhuận kỳ vọng, dù doanh số đã hoàn thành mục tiêu. Chi phí tài chính phát sinh từ các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị cũng gây áp lực lên tỷ suất lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Phú Tài ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.335,9 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, nhóm sản phẩm gỗ, nhôm sắt tiếp tục đóng góp lớn nhất với 3.625 tỷ đồng, tăng 26,3% và chiếm khoảng 57,2% tổng doanh thu. Doanh thu từ các sản phẩm đá đạt 1.686 tỷ đồng, tăng 23,6%. Mảng kinh doanh xe ô tô Toyota mang về 732,2 tỷ đồng, tăng 8,6%. Ở chiều ngược lại, doanh thu bất động sản đã bán đạt 194,5 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ sửa chữa xe Toyota và cho thuê văn phòng đạt 95,7 tỷ đồng, tăng 26%.

Sau 9 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Phú Tài đạt 418,4 tỷ đồng, tăng 8,2%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 401,6 tỷ đồng, tăng 7,4%.

Tài sản tăng hơn 11%, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Phú Tài đạt 7.108 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 390,6 tỷ đồng, giảm 40,3% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 1.211 tỷ đồng, gần như đi ngang. Trong khi đó, hàng tồn kho đạt 1.944,3 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

Một biến động đáng chú ý khác là chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh từ 43,7 tỷ đồng lên 358,8 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, mức tăng này có liên quan đến khoản quyền sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị An Phú - An Khánh.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Phú Tài tại cuối quý III/2026 đạt 3.355,3 tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 1.638,1 tỷ đồng, tăng 3,9%. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 518,5 tỷ đồng, tăng 44,4%.