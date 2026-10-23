Đại biểu tham quan Không gian trưng bày ảnh chuyên đề.

Nhắc đến Phú Riềng đỏ là nhắc đến một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phong trào công nhân cao su Việt Nam. Đây là một vùng đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, nơi tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh và khát vọng độc lập, tự do được thể hiện bằng những hành động kiên cường của các thế hệ công nhân, người lao động.

Cách đây 97 năm, vào đêm 28, rạng sáng ngày 29/10/1929, tại đồn điền cao su Phú Riềng, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên trong lực lượng công nhân cao su được thành lập. Sự kiện lịch sử ấy đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào công nhân cao su, tạo tiền đề cho những cuộc đấu tranh có tổ chức, có sự lãnh đạo của Đảng, tiêu biểu là phong trào Phú Riềng đỏ, góp phần vào sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam.

Đại biểu tham quan Không gian trưng bày ảnh chuyên đề.

Trải qua 97 năm, Phú Riềng đỏ không chỉ là tên gọi gắn với một sự kiện lịch sử, mà đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh và sức mạnh của niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Truyền thống ấy được các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân và nhân dân gìn giữ, tiếp nối trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Lợi Nguyễn Đức Thành nhấn mạnh vùng đất hào hùng năm xưa đang từng ngày đổi mới. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng lên. Diện mạo ấy là kết quả của quá trình lao động, cống hiến bền bỉ, của sự đoàn kết, đồng lòng giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân qua nhiều thế hệ.

Tại Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”, hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý tái hiện những dấu mốc lịch sử, những chặng đường đấu tranh, lao động và xây dựng quê hương. Mỗi hình ảnh, mỗi tư liệu không chỉ lưu giữ một phần ký ức lịch sử, mà còn giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn những hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước; thấy rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập và những thành quả mà quê hương có được hôm nay.

Người dân tham quan Không gian trưng bày ảnh chuyên đề.

Thời gian qua, xã Thuận Lợi chú trọng công tác tuyên truyền, giới thiệu giá trị lịch sử của di tích và ý nghĩa của phong trào Phú Riềng đỏ bằng những hình thức gần gũi, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, nhất là đoàn viên, thanh niên, học sinh. Việc giáo dục truyền thống trở thành hoạt động thường xuyên, có sức lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

“Tuần lễ Phú Riềng đỏ” diễn ra từ ngày 23 - 28/10 với 9 hoạt động trọng tâm, thể hiện tinh thần Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thuận Lợi. Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thuận Lợi cùng ôn lại truyền thống cách mạng, tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa và những thành tựu đổi mới của quê hương đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và du khách.