Một góc Đặc khu Phú Quý

Phát huy lợi thế kinh tế biển

Cách Phan Thiết 56 hải lý về phía Đông Nam, Đặc khu Phú Quý là quần đảo thuộc tỉnh Lâm Đồng, gồm 10 hòn đảo với diện tích khác nhau. Trong đó, đảo Phú Quý có diện tích hơn 18 km², là nơi tập trung dân cư và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Toàn đặc khu hiện có 6.911 hộ với 32.444 người, sinh sống tại 6 thôn. Đời sống người dân gắn bó mật thiết với biển, trong đó khoảng 60% dân số hoạt động trong lĩnh vực khai thác, đánh bắt, chế biến hải sản và nuôi trồng thủy sản.

Tàu thuyền trên vùng biển Phú Quý

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý cho biết, đặc điểm tự nhiên và cơ cấu sinh kế đã tạo nên nét riêng trong quá trình xây dựng NTM ở Phú Quý. Trên địa bàn đặc khu, chương trình NTM được triển khai theo hướng khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế biển, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, đồng thời đầu tư hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất Nhân dân.

Từ mục tiêu ấy, thời gian qua, hệ thống giao thông trên địa bàn tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Đến nay, tỷ lệ các tuyến đường ở Phú Quý đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 100%; đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa.

Hệ thống điện sinh hoạt, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại và hạ tầng viễn thông cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Internet đã được phủ đến 100% khu dân cư và vùng sản xuất.

Người dân Phú Quý dự hội nghị Tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường biển

Một trong những định hướng được địa phương quan tâm là phát triển kinh tế nông thôn gắn với đặc trưng, thế mạnh của đảo. Vì thế, bên cạnh khai thác và chế biến thủy sản, Phú Quý cũng tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ và khai thác tiềm năng du lịch biển đảo, góp phần đa dạng hóa sinh kế, mở thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hướng đến phát triển bền vững

Cùng với phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống được Phú Quý xác định là nội dung quan trọng trong xây dựng NTM. Qua rà soát năm 2026, địa phương tự đánh giá đạt toàn bộ 7 nội dung thuộc tiêu chí giảm nghèo và an sinh xã hội; các nội dung về nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch, bình đẳng giới, chăm sóc trẻ em và an toàn thực phẩm được đánh giá đạt yêu cầu.

Những kết quả trên góp phần tạo nền tảng để người dân yên tâm lao động, sản xuất và gắn bó với quê hương.

Hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên vùng biển Đặc khu Phú Quý

Đặc biệt, Phú Quý tiếp tục quan tâm đến các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và chuyển đổi số. Bởi, đối với Phú Quý, giữ gìn môi trường không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống mà còn bảo vệ tài nguyên, cảnh quan thiên nhiên - những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của đặc khu.

Theo Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý Nguyễn Văn Linh, giai đoạn 2026 - 2030, địa phương tập trung thực hiện Bộ tiêu chí NTM dành cho xã nhóm I, gồm 10 tiêu chí với 47 nội dung. Qua rà soát năm 2026, Phú Quý tự đánh giá đạt 3 tiêu chí với 24 nội dung; các tiêu chí còn lại đang được tiếp tục rà soát, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu dân cư liên thôn Mỹ Khê và Triều Dương, Đặc khu Phú Quý

Năm 2027, địa phương xác định tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt, tập trung phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, thúc đẩy chương trình OCOP, hỗ trợ các mô hình sản xuất, kinh doanh và phát triển du lịch.

Cùng với đó, Phú Quý chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả quản lý môi trường và xây dựng cảnh quan khu dân cư.

Người dân Phú Quý chung tay làm sạch môi trường biển

Với vị trí đặc biệt trên vùng biển phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng, Phú Quý không chỉ có ý nghĩa về phát triển kinh tế biển mà còn gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vì vậy, xây dựng NTM ở địa phương còn mang ý nghĩa rộng hơn việc hoàn thiện các tiêu chí, đó còn là quá trình nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, củng cố sự gắn bó của cộng đồng với biển đảo quê hương.

Nuôi thủy sản lồng bè trên biển Phú Quý

Mỗi tuyến đường được hoàn thiện, mỗi mô hình sinh kế được phát triển và mỗi khu dân cư được giữ gìn xanh, sạch, đẹp sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới cho Phú Quý. Từ việc phát huy lợi thế biển đảo và huy động sự chung sức của người dân, địa phương đang từng bước xây dựng nền tảng phát triển hài hòa, bền vững trong giai đoạn mới.