Phú Quý hướng tới điểm đến du lịch xanh, bền vững

Bãi biển “xanh, sạch, đẹp” thơ mộng và hùng vĩ tại đảo Phú Quý (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 20/10, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang triển khai thực hiện Đề án phát triển Du lịch xanh đặc khu Phú Quý giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Mục tiêu phát triển du lịch xanh tại Phú Quý là hướng tới ngành kinh tế bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, các sản phẩm đặc trưng.

Phát triển du lịch xanh cũng nhằm đem lại lợi ích kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng dân cư. Trọng tâm là phát triển sản phẩm thân thiện môi trường; sử dụng năng lượng sạch, đạt Net Zero và nâng cao nhận thức cho người dân và du khách.

Theo ông Lê Hồng Lợi, đến năm 2030, Phú Quý phấn đấu duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức 42%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý bảo đảm tiêu chuẩn đạt 95%; tỷ lệ nước thải được thu gom, xử lý bảo đảm tiêu chuẩn đạt 75%.

Đặc khu đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Phú Quý thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu của tỉnh và cả nước; thu hút khoảng 1 triệu lượt khách, trong đó có 6.000 lượt khách quốc tế, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 13-15%/năm.

Du khách chèo súp và lặn ngắm san hô tại khu vực Bãi Cạn tuyệt đẹp của Đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Đến năm 2030, đặc khu phấn đấu có khoảng 300 cơ sở lưu trú với 3.500 buồng, tạo khoảng 1.000 việc làm trực tiếp từ dịch vụ du lịch. Đồng thời, 100% khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nylon khó phân hủy. Du lịch dự kiến đóng góp trực tiếp từ 13-14% tổng GRDP của địa phương.

Định hướng đến năm 2045, Phú Quý phấn đấu đạt tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn bảo đảm tiêu chuẩn 100%; hoàn thiện hệ thống thoát nước, xóa bỏ tình trạng ngập úng; bảo đảm 100% nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Đặc khu đặt mục tiêu đón 9.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.825 tỷ đồng, đóng góp từ 17-18% tổng GRDP.

Để phát triển kinh tế xanh gắn với du lịch, Phú Quý định hướng xây dựng các sản phẩm trải nghiệm làng nghề truyền thống, tour du lịch không rác thải (zero-waste tour), phát triển kinh tế đêm và quảng bá thương hiệu đặc sản địa phương.

Đặc khu cũng chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm như lặn ngắm san hô, chèo SUP, lướt ván, câu cá, bắt ốc, hái rau câu, rau ghém và du lịch nông nghiệp hữu cơ.

Cùng với đó, Phú Quý sẽ triển khai chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, bảo tồn văn hóa, nâng cao lợi ích kinh tế cho cộng đồng; đồng thời xây dựng quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong du lịch xanh.

Nằm cách cảng Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120 km) về phía Đông Nam, đặc khu Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh, có trung tâm hành chính-chính trị đặt tại xã Ngũ Phụng.

Đặc khu có diện tích tự nhiên 18 km², quy mô dân số khoảng 32.000 người, sở hữu tiềm năng lớn về kinh tế biển, đặc biệt là du lịch và khai thác hải sản. Phú Quý là một trong 12 khu bảo tồn biển quốc gia, có tính đa dạng sinh học cao và quy tụ nhiều loài hải sản quý hiếm.

Phú Quý có nhiều bãi biển đẹp như Bãi Nhỏ-Gành Hang, bãi Lạch Xanh, vịnh Triều Dương với làn nước trong xanh, bãi cát trắng mịn và cảnh quan tự nhiên độc đáo.

Những mỏm đá nhô ra biển cùng các dãy đồi thoai thoải ở khu vực trung tâm đảo tạo điều kiện phát triển du lịch nghỉ dưỡng, khám phá và tham quan. Đặc khu còn có 25 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và di tích; trong đó, đền thờ Công chúa Bàn Tranh, chùa Linh Quang, Vạn An Thạnh được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia.

Những năm gần đây, du lịch Phú Quý phát triển với nhiều loại hình như tham quan các đảo nhỏ, lặn ngắm san hô, câu cá, thể thao biển và các hoạt động giải trí. Giai đoạn 2021-2025, Phú Quý đón 635.899 lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 40%/năm, doanh thu du lịch đạt 1.589 tỷ đồng./.