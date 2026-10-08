Phú Quý chủ động phòng ngừa cháy, nổ

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng

Nâng cao khả năng xử lý tình huống tại chỗ

Với đặc điểm địa lý cách biệt đất liền, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại Đặc khu Phú Quý có những yêu cầu riêng. Khi xảy ra sự cố, lực lượng tại chỗ phải nhanh chóng tiếp cận, xử lý ngay từ những phút đầu nhằm hạn chế cháy lan và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.

Trong khi đó, Phú Quý có diện tích không lớn, dân cư đông và nhiều tàu thuyền hoạt động. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đòi hỏi lực lượng chuyên trách phải thường xuyên rèn luyện kỹ năng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và xây dựng phương án phù hợp với từng tình huống.

Từ yêu cầu thực tế đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng duy trì nghiêm túc công tác huấn luyện, luyện tập nghiệp vụ. Nội dung luyện tập được xây dựng sát với đặc điểm địa bàn. Qua đó nâng cao bản lĩnh, kỹ năng và khả năng phối hợp của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.

Việc triển khai các biện pháp PCCC đòi hỏi các cán bộ, chiến sĩ Công an Đặc khu Phú Quý phải nắm vững từng kỹ thuật, động tác

Tại các buổi luyện tập, cán bộ, chiến sĩ thực hành triển khai đội hình chữa cháy; sử dụng phương tiện, thiết bị; phun nước khống chế đám cháy; tiếp cận nạn nhân và tổ chức cứu người, cứu tài sản. Các phương án thoát nạn, xử lý tai nạn, sự cố cũng được đưa vào luyện tập nhằm giúp lực lượng tham gia thành thạo từng thao tác.

Những tình huống giả định được đặt ra theo hướng sát thực tế, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đánh giá tình hình, triển khai lực lượng và phương tiện phù hợp. Qua mỗi tình huống, khả năng chỉ huy, phối hợp và xử lý nhiệm vụ trong điều kiện áp lực cao, thời gian hạn chế tiếp tục được nâng lên.

Cùng với luyện tập, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 11 thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị, bảo đảm sẵn sàng sử dụng khi có yêu cầu. Sau mỗi buổi tập, cán bộ, chiến sĩ tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá những nội dung đã thực hiện, kịp thời khắc phục hạn chế để nâng cao chất lượng huấn luyện.

Thiếu tá Đoàn Đức Thanh, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 11 cho biết, đơn vị bám sát chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo, cụ thể hóa các kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; trong đó, công tác phòng ngừa cháy, nổ được đặt lên hàng đầu.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 11 luyện tập phương án tiếp cận đối với cháy ở nhà cao tầng

Theo Thiếu tá Đoàn Đức Thanh, đơn vị duy trì luyện tập theo chương trình huấn luyện hằng tháng, phân công cán bộ, chiến sĩ ứng trực, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp nâng cao kỹ năng PCCC. Lực lượng cũng chủ động tham mưu các phương án, bám sát cơ sở, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn để kịp thời xử lý tình huống đột xuất.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Trên địa bàn dân cư đông, hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh diễn ra trong không gian tương đối hẹp, công tác PCCC đòi hỏi sự tham gia của lực lượng chuyên trách, người dân và các hộ kinh doanh. Do đó, việc tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC được gắn với công tác nắm địa bàn và phòng ngừa tại cơ sở được hết sức chú trọng.

Lực lượng tham gia luyện tập rút kinh nghiệm sau mỗi buổi tập

Người dân, hộ kinh doanh được tuyên truyền nâng cao ý thức trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; sắp xếp hàng hóa, vật dụng bảo đảm an toàn và giữ thông thoáng lối thoát nạn. Việc hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, cách báo cháy, thoát nạn và xử lý tình huống ban đầu giúp người dân chủ động hơn khi có sự cố, đồng thời phối hợp hiệu quả với lực lượng chức năng.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng và sự chấp hành nghiêm các quy định về PCCC của người dân mà từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Đặc khu Phú Quý không xảy ra cháy, nổ.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa luyện tập nghiệp vụ của lực lượng chuyên trách với nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy của người dân tạo nền tảng để xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, giữ vững an toàn PCCC trên địa bàn Đặc khu Phú Quý.