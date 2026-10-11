Phú Quý chủ động ngăn ma túy từ cửa biển

Cảng vận tải hành khách, hàng hóa tại Đặc khu Phú Quý - Nơi trọng điểm được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ từ cửa biển

Siết chặt kiểm soát đồng bộ

Đặc khu Phú Quý có vị trí chiến lược quan trọng, các hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa kết nối với đất liền chủ yếu thông qua đường biển. Những năm gần đây, lượng du khách và người lao động từ nhiều địa phương đến tham quan, làm ăn, sinh sống ngày càng tăng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Trước nguy cơ các đối tượng lợi dụng tuyến vận tải đường biển và hoạt động du lịch để đưa ma túy ra đảo, Công an Đặc khu Phú Quý đã chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý, chính quyền và các lực lượng liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, kiểm soát chặt ngay từ cửa biển.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy Đặc khu Phú Quý về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Công an Đặc khu Phú Quý phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý ban hành kế hoạch duy trì địa bàn “không ma túy” và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Lực lượng Công an Đặc khu Phú Quý tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn

Trọng tâm của kế hoạch là nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, quản lý cư trú, kiểm soát người và phương tiện ra vào đảo; đồng thời rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở lưu trú và những khu vực có nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy.

Tại khu vực cảng, bến bãi, lực lượng công an và biên phòng thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát hành khách, hành lý, hàng hóa và các phương tiện đường thủy. Qua đó, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, không để các đối tượng lợi dụng phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa để vận chuyển trái phép chất ma túy ra đảo.

Cùng với kiểm soát tuyến biển, Công an Đặc khu Phú Quý tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện quy định về khai báo tạm trú, quản lý khách lưu trú và phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện trường hợp nghi vấn.

Đến nay, 293/293 cơ sở lưu trú, 32/32 nhà trọ và 3/3 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn Đặc khu Phú Quý đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Công an Đặc khu Phú Quý tổ chức tuyên truyền quy định pháp luật về phòng, chống ma túy trong Nhân dân

Công tác rà soát, quản lý người có tiền án, tiền sự và các đối tượng trọng điểm được triển khai thường xuyên; 100% trường hợp người có tiền sự và người có tiền án đang có mặt tại địa phương đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ma túy.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, Công an Đặc khu Phú Quý còn chủ động triển khai xét nghiệm ma túy đột xuất tại những địa điểm có nguy cơ phức tạp, tập trung vào người dân từ địa phương khác đến tạm trú. Các biện pháp được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, vừa phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vừa góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Chung tay xây dựng địa bàn “không ma túy”

Xác định người dân giữ vai trò trung tâm trong công tác phòng, chống ma túy, Công an Đặc khu Phú Quý đẩy mạnh phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Lực lượng công an trực tiếp đến từng hộ kinh doanh hướng dẫn công tác quản lý lưu trú và khai báo tạm trú

Hoạt động tuyên truyền được triển khai đến thanh thiếu niên, người kinh doanh dịch vụ du lịch, chủ cơ sở lưu trú, chủ nhà trọ, thuyền viên, người lao động và các hộ dân. Đến nay, toàn đặc khu có 5.479/6.835 hộ dân ký cam kết “nói không với tội phạm và tệ nạn ma túy”, đạt 80,16%.

Thông qua quá trình tuyên truyền, ký cam kết, lực lượng công an không chỉ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân mà còn nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi vấn. Mỗi hộ dân, cơ sở kinh doanh và chủ phương tiện vận tải được vận động trở thành một “mắt xích” trong mạng lưới phòng ngừa, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Trung tá Nguyễn Phúc Thùy, Trưởng Công an Đặc khu Phú Quý cho biết: Phú Quý là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Vì vậy, lực lượng công an luôn chủ động phối hợp với biên phòng và chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để các đối tượng lợi dụng danh nghĩa du khách để đưa ma túy ra đảo hoặc tổ chức hoạt động phạm pháp.

Lực lượng công an tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện cam kết “nói không với tội phạm và tệ nạn ma túy”

Theo Trung tá Nguyễn Phúc Thùy, để duy trì vững chắc kết quả xây dựng địa bàn “không ma túy”, toàn lực lượng tiếp tục quán triệt tinh thần “Quyết tâm cao, nỗ lực hơn, hành động thường xuyên, liên tục, quyết liệt”; đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tham gia.

Các doanh nghiệp vận tải đường biển cũng tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong quản lý hành khách và hành lý trên các chuyến tàu. Ông Cao Khắc Bình, Thuyền trưởng tàu vận tải Chấn Kha cho biết, đội ngũ thuyền viên thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, biên phòng kiểm tra, kiểm soát từ khi tàu rời bến. Việc làm này không chỉ góp phần ngăn chặn ma túy xâm nhập địa bàn mà còn tạo sự an tâm cho hành khách và du khách khi đến Phú Quý.

Xây dựng địa bàn “không ma túy” không chỉ là nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mà còn trực tiếp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ gìn môi trường sống an toàn và hình ảnh Đặc khu Phú Quý văn minh, thân thiện.