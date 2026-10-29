Phú Quý cải cách hành chính từ việc làm gần dân

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khu Phú Quý

Để người dân thuận tiện hơn

Với người dân Phú Quý, mỗi lần đến cơ quan hành chính, điều mong mỏi đôi khi rất giản dị: được hướng dẫn rõ ràng, hồ sơ giải quyết nhanh chóng và không phải đi lại nhiều lần. Những điều tưởng chừng nhỏ ấy cũng chính là thước đo gần gũi nhất cho hiệu quả cải cách hành chính. Trong 9 tháng năm 2026, công tác CCHC trên địa bàn đặc khu Phú Quý tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu, các thủ tục được niêm yết công khai, tạo thuận lợi cho người dân tìm hiểu và thực hiện. Đến cuối tháng 8/2026, đặc khu đã công khai 377 thủ tục hành chính, trong đó có 273 thủ tục trực tuyến toàn trình và 104 thủ tục trực tuyến một phần. Việc đưa các thủ tục lên môi trường điện tử giúp người dân có thêm lựa chọn, từng bước giảm thời gian và công sức khi thực hiện các công việc liên quan đến giấy tờ. Kết quả giải quyết hồ sơ cho thấy những chuyển biến rõ nét trong hoạt động hành chính tại địa phương.

Đáng chú ý, các hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai và xây dựng đều được giải quyết đúng hạn. Đây là những lĩnh vực gắn liền với nhu cầu thiết thực của người dân, từ chuyện nhà cửa, đất đai đến xây dựng, ổn định cuộc sống. Một điểm mới trong quý III là việc ủy quyền chứng thực cho Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Qua đó, hơn 630 hồ sơ chứng thực đã được tiếp nhận, giải quyết, góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu chứng thực giấy tờ. Cùng với đó, gần 240 hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trong quý III. Cách làm này giúp người dân có thêm lựa chọn nhận giấy tờ, hạn chế việc phải trực tiếp đến cơ quan hành chính.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khu Phú Quý

Đưa chuyển đổi số đến gần người dân

Một trong những chuyển biến đáng ghi nhận là việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng sâu rộng trong hoạt động hành chính. Thay vì chỉ thực hiện hồ sơ giấy như trước, người dân từng bước làm quen với việc nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Trong quý III, tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào và cấp kết quả điện tử đầu ra đối với nhóm hồ sơ được thống kê đạt 100%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã số hóa đạt hơn 95%, vượt xa chỉ tiêu tối thiểu 50% được giao.

Địa phương cũng đã tích hợp thanh toán trực tuyến đối với toàn bộ 106 thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính. Các khoản phí, lệ phí được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc chuyển khoản ngân hàng, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch. Đồng thời, tiếp tục chú trọng phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng và dự án Gia đình số, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, thực hiện dịch vụ công ngay tại nơi sinh sống.

Ông Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết: “Chúng tôi xác định CCHC phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, gần gũi với người dân. Điều quan trọng không chỉ là bao nhiêu hồ sơ được giải quyết đúng hạn mà còn là người dân có thực sự hài lòng hay không. Mỗi cán bộ, công chức phải đặt mình vào vị trí của người dân để hướng dẫn tận tình, giải quyết công việc nhanh chóng, hạn chế việc đi lại nhiều lần. Thời gian tới, đặc khu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”.

Quý III/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quý tiếp nhận hơn 2.600 hồ sơ, đã giải quyết 2.600 hồ sơ, trong đó hơn 2.300 hồ sơ trước hạn. Tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 100%, không có hồ sơ quá hạn.