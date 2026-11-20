Trao quyết định thành lập mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự”

Ngày 18.11, Công an đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị ra mắt 2 mô hình: “Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự” và “Chốt bảo đảm an ninh, trật tự Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc”.

Tại hội nghị, Công an đặc khu Phú Quốc công bố các quyết định thành lập, thông qua nội dung cơ bản về tổ chức, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của từng mô hình. Đồng thời, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các thành viên, đánh dấu việc chính thức đưa 2 mô hình vào hoạt động.

Mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự” có 12 thành viên, được thành lập nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và phối hợp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Đối với mô hình “Chốt bảo đảm an ninh, trật tự Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc”, lực lượng tham gia gồm 30 thành viên là cán bộ Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chốt có nhiệm vụ duy trì chế độ trực, thường xuyên nắm chắc tình hình tại khu vực dự án; phối hợp với Ban Quản lý dự án và các đơn vị thi công chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý ban đầu những vụ việc phát sinh liên quan đến ANTT.

Trao quyết định thành lập mô hình “Chốt bảo đảm an ninh, trật tự Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc”

Bên cạnh đó, lực lượng tại chốt kịp thời báo cáo, tham mưu giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp và tình huống phức tạp, không để phát sinh điểm nóng về ANTT; góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, giữ ổn định hoạt động thi công tại công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Việc ra mắt 2 mô hình thể hiện tinh thần chủ động của Công an đặc khu Phú Quốc trong đổi mới phương thức bảo đảm ANTT, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân và lực lượng tại cơ sở.

Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, giữ vững an ninh, an toàn tại các công trình, dự án trọng điểm, góp phần phục vụ công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao APEC 2027.