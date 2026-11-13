Phú Quốc xây dựng bệnh viện 500 giường, bố trí sân đáp trực thăng

Phối cảnh dự kiến Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc quy mô 500 giường, có sân đáp trực thăng

UBND đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang vừa phối hợp Sở Y tế tỉnh An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tham vấn, góp ý phương án tổng thể mặt bằng Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc quy mô 500 giường, tại khu vực Đồng Cây Sao, Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc.

Theo phương án đề xuất, bệnh viện được xây dựng trên diện tích hơn 13ha, quy mô 500 giường bệnh, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.300 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. UBND đặc khu Phú Quốc là chủ đầu tư dự án.

Về quy hoạch kiến trúc, công trình gồm khối nhà chính cao 8 tầng, diện tích hơn 1,1ha; khối trung tâm năng lượng pháp y cao 2 tầng, diện tích gần 1.000m². Đáng chú ý, dự án còn bố trí phòng máy và sân đáp trực thăng, phục vụ vận chuyển, cấp cứu trong các tình huống khẩn cấp, nhất là đối với địa bàn biển đảo có điều kiện giao thông đặc thù.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2030, phấn đấu khởi công vào cuối quý I.2027. Khi hoàn thành, bệnh viện sẽ được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, phát triển các chuyên khoa sâu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong khám, chữa bệnh; đồng thời bảo đảm các yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn, tiện nghi và môi trường thân thiện với người bệnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết việc đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân và du khách, hướng đến tiêu chuẩn bệnh viện hạng I, phù hợp với đặc thù địa bàn biển đảo.

Theo lãnh đạo đặc khu, bệnh viện mới không chỉ góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại địa phương mà còn hướng đến phát triển thành trung tâm y tế chất lượng cao, từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, hạn chế tình trạng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Việc đầu tư bệnh viện quy mô lớn, đồng bộ về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống y tế trên đảo, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, phục vụ lượng khách du lịch ngày càng tăng. Đồng thời, công trình tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại đặc khu Phú Quốc.