Phú Quốc vươn mình, sẵn sàng đón APEC 2027
Trên đảo Ngọc Phú Quốc, những công trình mới đang từng ngày làm đổi thay diện mạo đô thị. Sân bay được mở rộng. Trung tâm hội nghị dần thành hình. Những tuyến đường mới, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đang được khẩn trương triển khai. Tất cả cùng hòa vào nhịp phát triển sôi động, hướng đến Hội nghị cấp cao APEC 2027. Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng, đồng thời là cơ hội để Phú Quốc nâng tầm hạ tầng, mở rộng kết nối và tạo động lực phát triển trong tương lai.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-phu-quoc-vuon-minh-san-sang-don-apec-2027-a500701.html