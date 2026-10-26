Phú Quốc vươn mình, sẵn sàng đón APEC 2027

Một câu chuyện nổi lên từ các phiên thảo luận tổ của Quốc hội về dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) là làm thế nào tháo gỡ những ràng buộc về thủ tục, giúp chủ đầu tư chủ động quyết định mà vẫn bảo đảm công khai, minh bạch và kiểm soát được tiêu cực. Từ những vướng mắc trong mua sắm thuốc, thiết bị y tế đến lựa chọn nhà thầu, thanh quyết toán hợp đồng, nhiều đại biểu đã đặt ra yêu cầu thay đổi cách quản lý, đánh giá hiệu quả đấu thầu và xác định trách nhiệm của người thực thi.