Phú Quốc vào top Những hòn đảo hàng đầu thế giới 2026

Phú Quốc dẫn đầu châu Á

Bảng xếp hạng Readers’ Choice Awards 2026 của Condé Nast Traveler cho thấy biển đảo đang được du khách nhìn nhận với một hệ tiêu chí rộng hơn nhiều so với một kỳ nghỉ bên biển và phản ánh sức hút ngày càng đa dạng của những điểm đến đảo trên thế giới.

Theo kết quả công bố mới đây, tạp chí Condé Nast Traveler đã chia các điểm đến đảo thành nhiều khu vực, từ Mỹ, châu Âu, Caribe và Đại Tây Dương, Trung và Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Australia - Nam Thái Bình Dương, châu Phi - Ấn Độ Dương đến châu Á.

Tâm điểm đáng chú ý với du lịch Việt Nam là Phú Quốc đứng vị trí số 1 châu Á, đạt 95,26 điểm.

Xếp sau là Boracay và Palawan của Philippines, Langkawi của Malaysia, Koh Samui của Thái Lan, Bali của Indonesia, Phuket, Phi Phi và Ko Pha Ngan của Thái Lan cùng quần đảo Andaman của Ấn Độ.

Vị trí của Phú Quốc tạo ra một điểm nhấn đặc biệt trong bức tranh du lịch đảo châu Á. Nếu Bali đã trở thành một thương hiệu toàn cầu với hệ sinh thái du lịch phát triển lâu năm, Palawan nổi bật bởi vẻ đẹp tự nhiên và Boracay được biết đến với những bãi biển nổi tiếng.

Phú Quốc đang định hình sức hút từ sự kết hợp giữa biển đảo, nghỉ dưỡng, thiên nhiên và những trải nghiệm ngày càng phong phú.

Condé Nast Traveler từng giới thiệu Phú Quốc như hòn đảo lớn nhất Việt Nam, nằm ngoài khơi Campuchia, đồng thời nhấn mạnh những bãi biển như Bãi Sao, Long Beach, các điểm lặn ngắm san hô và hệ thống trải nghiệm trên đảo.

Tạp chí Condé Nast Traveler cũng đề cập tuyến cáp treo vượt biển Hòn Thơm và những vùng trồng hồ tiêu rộng lớn trên đảo.

Kết quả bình chọn mới vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện thứ hạng. Phú Quốc đang xuất hiện trong nhóm những đảo được du khách quốc tế đánh giá cao nhất tại một trong những thị trường truyền thông du lịch có ảnh hưởng lớn.

Maldives: sức hút của một thiên đường giữa Ấn Độ Dương

Ở khu vực châu Phi và Ấn Độ Dương, Maldives đứng đầu với 95,68 điểm, tiếp theo là Seychelles đạt 94,62 điểm và Zanzibar của Tanzania đạt 92,51 điểm. Mauritius, quần đảo Bazaruto của Mozambique và Cape Verde lần lượt đứng ở những vị trí tiếp theo.

Maldives có lợi thế đặc biệt từ cấu trúc địa lý gồm hàng nghìn đảo san hô và những vùng biển có hệ sinh thái phong phú. Sức hút của điểm đến được tạo nên bởi sự kết hợp giữa không gian nghỉ dưỡng riêng tư, cảnh quan biển đảo và các hoạt động trải nghiệm dưới nước.

Trong bảng bình chọn của độc giả Condé Nast Traveler, Maldives đạt điểm số cao hơn tất cả những điểm đến đảo khác trong khu vực. Đây cũng là một ví dụ rõ về cách những đảo nhỏ có thể tạo dựng vị thế quốc tế dựa trên chất lượng trải nghiệm thay vì quy mô lãnh thổ.

Ở khu vực châu Phi và Ấn Độ Dương, Maldives đứng đầu với 95,68 điểm

Fiji đứng đầu Nam Thái Bình Dương

Tại Australia và Nam Thái Bình Dương, Fiji giữ vị trí số 1 với 94,86 điểm, tiếp theo là Bora Bora của Polynesia thuộc Pháp với 93,68 điểm và Tasmania của Australia với 93,10 điểm.

Fiji có hơn 300 hòn đảo, tạo nên một không gian du lịch đặc biệt phù hợp với những trải nghiệm khám phá biển đảo. Condé Nast Traveler đánh giá Fiji nổi bật với những vùng biển trong, bãi cát trắng, các điểm lướt sóng và hệ thống đảo đa dạng, trong đó có Mamanuca, Yasawa và Malolo.

Bora Bora tiếp tục giữ vị trí thứ hai trong khu vực, củng cố hình ảnh của Polynesia như một trong những biểu tượng nghỉ dưỡng biển nổi tiếng thế giới.

Crete đứng đầu châu Âu

Tại châu Âu, Crete của Hy Lạp đứng đầu với 92,19 điểm, tiếp đến là Corfu của Hy Lạp với 91,91 điểm. Sardinia và Sicily của Italy lần lượt đứng thứ ba và thứ tư; Mallorca của Tây Ban Nha đứng thứ năm.

Điểm thú vị của bảng xếp hạng châu Âu là sự hiện diện dày đặc của các đảo Hy Lạp. Naxos đứng thứ sáu, Santorini thứ tám, trong khi Croatia có Hvar ở vị trí thứ chín. Madeira và Azores của Bồ Đào Nha lần lượt đứng thứ bảy và thứ mười.

Crete có lợi thế từ sự kết hợp giữa biển Aegean, cảnh quan nông thôn, những rặng ô liu, các tuyến đường ven biển và văn hóa ẩm thực địa phương.

Trong một bài viết giới thiệu các đảo được độc giả bình chọn, Condé Nast Traveler nhấn mạnh những trải nghiệm tại Crete từ lặn biển, đi bộ ven biển đến thưởng thức ẩm thực địa phương.

Những đảo khiến bản đồ du lịch thế giới trở nên đa dạng

Ở Caribe và Đại Tây Dương, Bermuda đứng đầu với 95,24 điểm, trước St. Lucia, British Virgin Islands, St. Barts và Jamaica.

Tại Trung và Nam Mỹ, Islas Secas của Panama đứng đầu với 93,54 điểm, theo sau là Galápagos của Ecuador với 93,26 điểm và Roatán của Honduras với 92,53 điểm. Galápagos đặc biệt nổi bật nhờ hệ sinh thái đa dạng và giá trị bảo tồn.

Condé Nast Traveler mô tả quần đảo này là một trong những điểm đến sinh thái và quan sát động vật hoang dã nổi bật, với phần lớn diện tích được bảo vệ dưới dạng vườn quốc gia.

Ở Bắc Mỹ, Isla Mujeres của Mexico dẫn đầu với 93,76 điểm, tiếp theo là Vancouver Island và Cape Breton của Canada.

Trong khi đó, Hilton Head Island của South Carolina đứng đầu nhóm đảo Mỹ với 96,82 điểm. Kiawah Island đứng thứ hai và Maui đứng thứ ba.

Một cuộc cạnh tranh mới về trải nghiệm đảo

Điểm đáng quan tâm nhất từ bảng xếp hạng không nằm ở việc hòn đảo nào đứng thứ nhất, mà ở sự thay đổi trong cách du khách lựa chọn điểm đến đảo.

Biển đẹp vẫn là yếu tố nền tảng, nhưng chưa đủ để tạo nên sức hút lâu dài. Các đảo được đánh giá cao thường sở hữu nhiều lớp trải nghiệm: nghỉ dưỡng, ẩm thực, thiên nhiên, thể thao biển, khám phá văn hóa, quan sát động vật hoang dã, chăm sóc sức khỏe và những khoảng không gian đủ riêng tư để du khách thực sự cảm nhận điểm đến.

Ngay trong danh sách của Condé Nast Traveler, sự khác biệt giữa các đảo dẫn đầu rất rõ.

Crete đại diện cho một không gian Địa Trung Hải giàu văn hóa và ẩm thực; Galápagos nổi bật bởi đa dạng sinh học; Maldives gắn với nghỉ dưỡng biển; Fiji hấp dẫn bởi hệ thống đảo và trải nghiệm Nam Thái Bình Dương; còn Phú Quốc đang nổi lên bằng sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng, biển, thiên nhiên và các sản phẩm trải nghiệm.

Với du lịch Việt Nam, vị trí số 1 châu Á của Phú Quốc với 95,26 điểm là một kết quả có sức gợi mở. Phú Quốc đang đứng cùng bảng với những thương hiệu đảo đã có vị thế lâu năm tại châu Á như Boracay, Palawan, Bali, Langkawi và Koh Samui.

Đây cũng đặt ra một yêu cầu mới cho du lịch đảo: khi cảnh quan đã trở thành lợi thế chung của nhiều điểm đến, khả năng tạo ra trải nghiệm khác biệt, bảo vệ hệ sinh thái và gia tăng giá trị cho du khách mới là yếu tố quyết định sức cạnh tranh.

Bảng bình chọn của độc giả Condé Nast Traveler như một bản đồ về những gì du khách quốc tế đang tìm kiếm ở các điểm đến đảo: thiên nhiên đủ đẹp để nhớ, trải nghiệm đủ sâu để muốn quay lại và chất lượng đủ tốt để biến một kỳ nghỉ thành ký ức.

Những hòn đảo hàng đầu thế giới 2026, theo khu vực:

- Mỹ: Hilton Head Island - 96,82 điểm

- Châu Âu: Crete, Hy Lạp - 92,19 điểm

- Caribe & Đại Tây Dương: Bermuda - 95,24 điểm

- Trung & Nam Mỹ: Islas Secas, Panama - 93,54 điểm

- Bắc Mỹ: Isla Mujeres, Mexico - 93,76 điểm

- Australia & Nam Thái Bình Dương: Fiji - 94,86 điểm

- Châu Phi & Ấn Độ Dương: Maldives - 95,68 điểm

- Châu Á: Phú Quốc, Việt Nam - 95,26 điểm.