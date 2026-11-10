Phú Quốc vào mùa đẹp: Đảo Ngọc hút khách cuối năm

Thời tiết ấm áp vào mùa đông là lợi thế giúp Phú Quốc tiếp cận nhóm khách đến từ các quốc gia có khí hậu lạnh. Ảnh: Quang Triều

Biển xanh vào mùa đẹp, khách quốc tế tìm đến tránh đông

Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là mùa khô tại Phú Quốc. Sau những tháng mưa nhiều, thời tiết dần ổn định, số ngày nắng tăng, lượng mưa giảm và biển thường êm hơn. Đây là khoảng thời gian thuận lợi để du khách tắm biển, đi cano khám phá các đảo nhỏ, lặn ngắm san hô hay tận hưởng những kỳ nghỉ ngoài trời.

Các bãi biển phía Nam và Tây Bắc đảo như bãi Sao, bãi Kem, bãi Dài, Ông Lang, Gành Dầu có sức hấp dẫn riêng với làn nước xanh, bờ cát trắng và không gian nghỉ dưỡng ven biển. Du khách cũng có thể kết hợp tham quan Vườn quốc gia Phú Quốc, khám phá hệ sinh thái rừng, ghé suối Tranh hoặc đến chùa Hộ Quốc để tận hưởng không gian thanh tĩnh giữa núi và biển.

Điều kiện thời tiết ấm áp vào mùa đông là lợi thế giúp Phú Quốc tiếp cận nhóm khách đến từ các quốc gia có khí hậu lạnh. Với du khách Nga, Hàn Quốc và một số nước Trung Á, đảo Ngọc trở thành lựa chọn phù hợp cho những kỳ nghỉ tránh rét, tìm kiếm nắng ấm và các hoạt động bên biển.

Sức hút này phần nào được phản ánh qua kết quả kinh doanh du lịch. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 10 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc đón 9.246.686 lượt khách, tăng 30,4% so với cùng kỳ và vượt 8,8% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 2.146.416 lượt, tăng 59,4%, vượt 6,4% kế hoạch.

Riêng tháng 10, đảo đón 673.251 lượt khách, tăng 30,3% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 223.440 lượt, tăng 53,4%; doanh thu du lịch ước đạt 4.350 tỉ đồng, tăng 39,5%.

Những con số này cho thấy Phú Quốc đang mở rộng sức hút trên thị trường quốc tế, thay vì chỉ phụ thuộc vào dòng khách nội địa và mùa nghỉ dưỡng truyền thống.

Đường bay mới và hệ sinh thái trải nghiệm giữ chân du khách

Bên cạnh lợi thế tự nhiên, kết nối hàng không đang trở thành một trong những động lực quan trọng đối với du lịch Phú Quốc. Các đường bay quốc tế giúp rút ngắn hành trình, tạo điều kiện để khách nước ngoài đến đảo thuận tiện hơn, đồng thời mở rộng khả năng xây dựng các tour nghỉ dưỡng dài ngày.

Một diễn biến đáng chú ý là Sun PhuQuoc Airways dự kiến khai thác đường bay thẳng Phú Quốc - Moscow từ ngày 13.11.2026. Theo thông tin công bố ngày 22.10 của Sun Group, chặng bay này có tần suất ban đầu 4 chuyến mỗi tuần, dự kiến tăng lên 6 chuyến từ giữa tháng 1.2027. Đường bay mới được kỳ vọng phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng mùa đông và kỳ nghỉ cuối năm của khách Nga.

Khách du lịch đến Phú Quốc hiện có nhiều lựa chọn hơn ngoài việc lưu trú tại khách sạn, resort và tắm biển. Ảnh: Quang Triều

Việc mở rộng kết nối quốc tế cũng đặt ra yêu cầu về sản phẩm tại điểm đến. Khách du lịch hiện có nhiều lựa chọn hơn ngoài việc lưu trú tại khách sạn, resort và tắm biển. Tại Nam đảo, tuyến cáp treo Hòn Thơm dài 7.899,9m, được Guinness công nhận là cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới, mang đến trải nghiệm ngắm quần đảo An Thới từ trên cao.

Tổ hợp Sun World Hon Thom tiếp tục bổ sung các hoạt động giải trí. Công viên nước Aquatopia có trò chơi Wavy Whirl thuộc dòng PowerRAPIDS, trong khi khu vực Exotica có tàu lượn siêu tốc bằng gỗ Mộc Xà Thịnh Nộ. Những sản phẩm này góp phần mở rộng lựa chọn cho nhóm khách gia đình, giới trẻ và du khách thích vận động.

Nếu ban ngày là thời gian dành cho biển đảo và các hoạt động khám phá, buổi chiều và tối lại mang đến một diện mạo khác cho Phú Quốc. Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) ở Nam đảo trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để ngắm hoàng hôn, dạo phố và chụp ảnh. Cầu Hôn (Kiss Bridge) với thiết kế hai nhánh cầu hướng về nhau tạo nên điểm nhấn kiến trúc bên bờ biển.

Khi trời tối, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực và giải trí tiếp tục tạo sức sống cho khu vực này. Show “Nụ hôn của biển cả” (Kiss of the Sea) kết hợp các công nghệ trình diễn như lửa, nước, laser, ánh sáng, âm nhạc, trình chiếu và pháo hoa, với sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ quốc tế. Các nhà hàng ven biển, phố thương mại và chợ đêm Dương Đông cũng mang đến thêm lựa chọn ăn uống, mua sắm cho du khách.

Du khách tắm biển ở Phú Quốc. Ảnh: Quang Triều

Nhờ sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và giải trí ban đêm, hành trình tại Phú Quốc có thể kéo dài từ sáng đến tối với nhiều trải nghiệm khác nhau. Đây cũng là yếu tố giúp điểm đến gia tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến chất lượng và sự đa dạng của sản phẩm.

Đến Phú Quốc, trải nghiệm du lịch sẽ thiếu trọn vẹn nếu bỏ qua ẩm thực địa phương. Gỏi cá trích, ghẹ Hàm Ninh, nhum biển, bún quậy... là những món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng biển đảo. Du khách cũng có thể tìm hiểu các làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống, tham quan vườn tiêu hoặc lựa chọn rượu sim, hồ tiêu Phú Quốc làm quà sau chuyến đi.

Với những người muốn tránh thời điểm quá đông, việc lựa chọn ngày thường hoặc đặt dịch vụ sớm có thể giúp chủ động hơn về chi phí và lịch trình. Tuy nhiên, từ tháng 12 trở đi, nhu cầu nghỉ dưỡng thường tăng vào dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vì vậy giá vé máy bay, phòng nghỉ có thể biến động theo từng giai đoạn.

Theo số liệu của ngành du lịch An Giang, tổng thu du lịch Phú Quốc trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 50.326 tỉ đồng, tăng 46,9% so với cùng kỳ và vượt 10,6% mục tiêu cả năm. Mức doanh thu này chiếm gần 80% tổng thu du lịch toàn tỉnh, cho thấy vai trò quan trọng của đảo Ngọc đối với ngành du lịch địa phương.

Đà tăng trưởng mở ra cơ hội để Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực, nhất là khi địa phương đang chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Tuy nhiên, lượng khách tăng nhanh cũng đặt ra áp lực lên hạ tầng, môi trường biển và chất lượng dịch vụ. Điều này đòi hỏi đảo Ngọc không ngừng giữ gìn cảnh quan, nâng cao trải nghiệm và đa dạng hóa sản phẩm để tạo sức hút lâu dài cho điểm đến.