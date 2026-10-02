Phú Quốc trước bài toán 3.958 hồ sơ quá hạn: Gỡ điểm nghẽn đất đai, siết trách nhiệm

3.958 hồ sơ quá hạn, đất đai chiếm áp đảo

Theo Công văn số 3982/UBND-HCC của UBND tỉnh An Giang, trong kỳ báo cáo từ ngày 15/6 đến 14/9/2026, Đặc khu Phú Quốc tiếp nhận 11.826 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong số này, có 557 hồ sơ đã giải quyết quá hạn và 3.401 hồ sơ đang giải quyết quá hạn, tổng cộng 3.958 hồ sơ, chiếm 33,46%.

Phú Quốc có tới 3.481/3.737 hồ sơ đất đai quá hạn, tương đương 93,15%.

Tỷ lệ giải quyết đúng hạn chỉ đạt 66,53%, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ chung của UBND cấp xã toàn tỉnh là 98,25%.

Đáng chú ý, điểm nghẽn lớn nhất nằm ở lĩnh vực đất đai. Có tới 3.481/3.737 hồ sơ đất đai quá hạn, tương đương 93,15%. Trong khi đó, lĩnh vực hộ tịch có 357/2.709 hồ sơ quá hạn, tương đương 13,18%.

Theo UBND tỉnh An Giang, riêng hai lĩnh vực đất đai và hộ tịch chiếm gần 97% tổng số hồ sơ quá hạn, trở thành nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Đặc khu Phú Quốc.

Con số này cho thấy yêu cầu cải cách hành chính tại Phú Quốc không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian xử lý, mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng vận hành thông suốt của bộ máy trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh phát triển đô thị, đầu tư, du lịch và chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027.

Không chỉ “giải quyết hồ sơ”, phải làm rõ trách nhiệm

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh An Giang yêu cầu Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức xử lý toàn bộ số hồ sơ quá hạn.

Đối với 3.958 hồ sơ đã và đang quá hạn, yêu cầu đặt ra là phải rà soát 100%, lập danh sách đến từng mã hồ sơ, thủ tục, lĩnh vực, ngày tiếp nhận, thời hạn giải quyết, số ngày quá hạn, cơ quan, đơn vị và cá nhân đang xử lý.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu không báo cáo chung chung mà từng hồ sơ phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp xử lý và thời hạn hoàn thành. Những hồ sơ đã có kết quả nhưng chưa cập nhật trạng thái trên hệ thống phải được đồng bộ ngay; trường hợp thực sự chậm phải thực hiện trách nhiệm xin lỗi, thông báo lại thời hạn và các nghĩa vụ liên quan theo quy định.

Với lĩnh vực đất đai, yêu cầu được đặt ở mức ưu tiên cao nhất. Các hồ sơ phải được phân loại cụ thể theo nơi đang xử lý, gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công, cơ quan chuyên môn, cơ quan thuế hoặc đơn vị phối hợp.

Đồng thời xác định những trường hợp vướng nghĩa vụ tài chính, dữ liệu địa chính, hệ thống thông tin đất đai, hồ sơ đã hoàn thành thực tế nhưng chưa kết thúc quy trình điện tử hay chậm do nguyên nhân chủ quan.

Cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào minh bạch quy trình và trách nhiệm đến từng khâu, thay vì chỉ nhìn vào tỷ lệ hồ sơ đúng hạn trên hệ thống.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức xử lý toàn bộ số hồ sơ quá hạn.

Cải cách hành chính phải đi cùng trách nhiệm phục vụ

Tiêu chí số 47 yêu cầu kết quả thực hiện phải đạt tối thiểu 90% để phục vụ xét, công nhận Đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”. Tuy nhiên, văn bản của UBND tỉnh cho thấy đây không đơn thuần là một chỉ tiêu đánh giá hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu từ khi ban hành công văn, Chủ tịch UBND Đặc khu phải tổ chức theo dõi hồ sơ hằng ngày, chủ động cảnh báo hồ sơ sắp đến hạn và không để phát sinh hồ sơ quá hạn do chậm xử lý, chậm luân chuyển, không cập nhật trạng thái hoặc thiếu kiểm tra, đôn đốc.

Đáng chú ý, việc thực hiện Tiêu chí số 47 được gắn trực tiếp với trách nhiệm người đứng đầu. Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc phải báo cáo kết quả xử lý hằng tuần cho đến khi khắc phục xong; số liệu báo cáo phải thống nhất với trạng thái hồ sơ trên hệ thống và không được báo cáo hoàn thành khi hồ sơ chưa được cập nhật, kết thúc đầy đủ.

UBND tỉnh cũng giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; đồng thời tổng hợp danh sách những cơ quan, đơn vị chậm khắc phục, tiếp tục để phát sinh hồ sơ quá hạn hoặc không thực hiện nghiêm chỉ đạo để xem xét trách nhiệm.

Trong bối cảnh Phú Quốc đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, khối lượng thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng và các lĩnh vực dân sinh sẽ tiếp tục có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường đầu tư cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Vì vậy, việc xử lý 3.958 hồ sơ quá hạn không chỉ là nhiệm vụ khắc phục một “điểm nghẽn” trước mắt. Quan trọng hơn, đây là phép thử đối với năng lực vận hành của chính quyền cơ sở: hồ sơ phải được giải quyết đúng hạn, dữ liệu phải minh bạch, quy trình phải thông suốt và trách nhiệm phải được xác định đến từng khâu.

UBND tỉnh An Giang xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc phải trực tiếp chỉ đạo đến khi khắc phục dứt điểm, không giao khoán trách nhiệm cho Trung tâm Phục vụ hành chính công hay cơ quan chuyên môn. Kết quả xử lý hồ sơ quá hạn và thực hiện Tiêu chí số 47 cũng được xác định là căn cứ xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

3.958 hồ sơ quá hạn: Điểm nghẽn ở đâu? 3.958 hồ sơ đã và đang quá hạn tại Đặc khu Phú Quốc, trong đó 3.481 hồ sơ đất đai, chiếm 93,15% số hồ sơ đất đai. 3 yêu cầu trọng tâm của UBND tỉnh An Giang: Rà soát 100% hồ sơ quá hạn, xác định rõ từng khâu, nguyên nhân và trách nhiệm. Ưu tiên tháo gỡ hồ sơ đất đai, tập trung vào nghĩa vụ tài chính, dữ liệu địa chính, hệ thống thông tin đất đai và khâu phối hợp. Gắn kết quả xử lý với trách nhiệm người đứng đầu, báo cáo hằng tuần cho đến khi khắc phục dứt điểm.