Phú Quốc trước APEC 2027: Bài toán điện không dừng ở một hội nghị

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Tháng 8/2026, ba công trình lưới điện 110-220kV tại Phú Quốc lần lượt được đóng điện, đưa vào vận hành sau quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, điều kiện thời tiết, nhân lực thi công và vận chuyển vật tư, thiết bị từ đất liền ra đảo.

Việc hoàn thành các công trình giúp tăng cường khả năng liên kết lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Phú Quốc, đặc biệt tại các khu vực phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Song song với nhiệm vụ trước mắt, sự phát triển nhanh của du lịch, dịch vụ và các dự án đầu tư cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cấp hạ tầng điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng.

Để làm rõ những kết quả đã đạt được, phương án bảo đảm cấp điện cho APEC 2027 và định hướng đầu tư trong những năm tới, Doanh nhân & Công lý đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

01

Ba công trình điện trọng điểm, tổng vốn gần 2.165 tỷ đồng

Thưa ông, hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, EVNSPC đã hoàn thành những công trình nào tại Phú Quốc? Quy mô đầu tư và những thay đổi về năng lực cấp điện sau khi các công trình vận hành ra sao?

Ông Bùi Quốc Hoan: Thực hiện chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNSPC đã chủ động đầu tư ba công trình lưới điện trọng điểm tại đặc khu Phú Quốc gồm Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, với tổng mức đầu tư gần 2.165 tỷ đồng.

Trong đó, Trạm biến áp 220kV Phú Quốc có quy mô hai máy biến áp 250MVA, cùng đường dây 220kV đấu nối hai mạch, quy mô 2 × 17,9km, trong đó có 2,7km cáp ngầm. Tổng mức đầu tư công trình là 877,6 tỷ đồng, khởi công ngày 20/12/2025.

Trạm biến áp 220kV Phú Quốc đóng điện thành công vào 23h30 ngày 19/8/2026. Với tổng mức đầu tư 877,6 tỷ đồng, công trình có quy mô 2 máy 250MVA và 2x19 km đường dây 220kV đấu nối, trong đó phần cáp ngầm dài 2,7km.

Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc có quy mô hai mạch, 2 × 20km, gồm 17,31km đường dây trên không và 2,7km cáp ngầm qua khu vực sân bay Phú Quốc; tổng cộng 79 vị trí trụ, với mức đầu tư 934 tỷ đồng. Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc có quy mô hai mạch, 2 × 20,7km, gồm 75 vị trí trụ, tổng mức đầu tư 353 tỷ đồng.

Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc đóng điện rạng sáng ngày 16/8/2026. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 934 tỷ đồng, quy mô 2x20km và 79 vị trí trụ; trong đó phần cáp ngầm dài 2,7km.

Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 353 tỷ đồng, đóng điện ngày 28/8/2026; công trình có quy mô 2x20,7km và 75 vị trí trụ.

Cả ba công trình đã đóng điện hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 8/2026, góp phần nâng tổng năng lực cấp điện hiện tại cho toàn Đặc khu lên hơn 600MVA; đồng thời hình thành liên kết mạch vòng, đáp ứng tiêu chí N-1, qua đó tăng khả năng duy trì cấp điện khi xảy ra sự cố đối với một phần tử trong hệ thống.

Đây là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện lưới điện truyền tải tại Phú Quốc, vừa phục vụ Hội nghị APEC 2027, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu.

2.165 tỷ đồng

Ba công trình trọng điểm Đầu tư lưới điện 110–220kV tại Phú Quốc

Tổng mức đầu tư gần 2.165 tỷ đồng, theo thông tin trong cuộc trao đổi.

Hơn 600 MVA

Năng lực cấp điện Lưới điện Phú Quốc tăng khả năng dự phòng

Ba công trình góp phần nâng tổng năng lực cấp điện hiện tại cho toàn đặc khu lên hơn 600 MVA và hình thành liên kết mạch vòng theo tiêu chí N-1.

Các nhà thầu tranh thủ làm xuyên đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc.

Cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường tranh thủ từng giờ khi thời tiết thuận lợi, nỗ lực hoàn thành từng hạng mục công việc.

Sau khi 3 công trình lớn đóng điện, EVNSPC còn phải hoàn thành những hạng mục nào để đưa điện đến các địa điểm phục vụ APEC 2027, thưa ông?

Ông Bùi Quốc Hoan: Ngoài 3 công trình vừa hoàn thành, EVNSPC giao Công ty Điện lực An Giang tiếp tục triển khai ba dự án lưới điện trung, hạ thế, với tổng mức đầu tư khoảng 368 tỷ đồng, trực tiếp phục vụ chuỗi sự kiện APEC 2027.

Các dự án gồm: Hạ ngầm và phát triển lưới điện trung, hạ thế trên đường tỉnh ĐT975; cấp điện cho Sân bay quốc tế Phú Quốc và tuyến LRT đầu sân bay; cấp điện cho khu vực Trung tâm Hội nghị APEC và tuyến LRT đầu Trung tâm Hội nghị.

Theo kế hoạch, ba dự án này dự kiến hoàn thành đóng điện trong tháng 3/2027. Chúng tôi đang tập trung triển khai để bảo đảm tiến độ cấp điện cho các khu vực tổ chức và phục vụ hội nghị.

Bên cạnh đó, ngành Điện cũng phối hợp các đơn vị treo cáp thông tin trên hệ thống cột điện để chỉnh trang, đảm bảo an toàn lưới điện và mỹ quan đô thị, hướng tới tiêu chuẩn không gian đô thị biển đảo xanh, sạch, đẹp.

368 tỷ đồng

Hạ tầng phục vụ APEC 2027 Ba dự án lưới điện trung, hạ thế

Tổng mức đầu tư khoảng 368 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành đóng điện trong tháng 3/2027.

02

Không để sự cố đơn lẻ làm gián đoạn phụ tải trọng yếu

Mục tiêu bảo đảm điện an toàn, liên tục cho APEC 2027 được cụ thể hóa bằng những phương án tổ chức, kỹ thuật và dự phòng như thế nào, thưa ông?

Ông Bùi Quốc Hoan: Mục tiêu của EVNSPC không chỉ là bảo đảm đủ điện cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 mà còn là không để bất kỳ sự cố đơn lẻ nào làm gián đoạn các phụ tải trọng yếu phục vụ hội nghị.

Để thực hiện mục tiêu này, EVNSPC đã thành lập Ban Chỉ đạo bảo đảm cung ứng điện phục vụ APEC 2027 do Tổng giám đốc làm Trưởng ban. Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ những công trình lưới điện 220kV trên địa bàn tỉnh An Giang, qua đó củng cố nguồn cung cấp điện cho Phú Quốc.

Các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ. Trong ảnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (hàng đầu, bên phải) thị sát tiến độ triển khai các công trình lưới điện cho APEC 2027.

Một việc quan trọng khác là xác định rõ ranh giới đầu tư giữa EVNSPC và các đơn vị phát triển hạ tầng. EVNSPC bảo đảm nguồn tại các trạm biến áp như Trạm 110kV Phú Quốc, Trạm 110kV Nam Phú Quốc và Trạm 220kV Phú Quốc; phía khách hàng đầu tư hệ thống lưới điện từ điểm đấu nối đến các phụ tải phục vụ hội nghị.

Đối với công tác vận hành, các đơn vị sẽ rà soát an toàn toàn bộ lưới điện, phương thức vận hành, vật tư, nguồn dự phòng, lực lượng ứng trực và phương án xử lý sự cố; đồng thời hoàn thiện tổ chức quản lý vận hành hệ thống lưới điện 220/110kV tại Phú Quốc.

EVNSPC cũng xây dựng phương án cấp điện đặc biệt cho APEC 2027 với nhiều kịch bản vận hành ở các cấp điện áp 22kV, 110kV và 220kV; tổ chức diễn tập, xử lý các tình huống sự cố có thể phát sinh. Hệ thống giám sát, điều khiển lưới điện từ xa (SCADA) được rà soát để luôn sẵn sàng vận hành, thao tác. Cùng với đó là kiểm tra hệ thống bảo vệ, tự động hóa và thông tin liên lạc trong thời gian diễn ra sự kiện.

Chúng tôi còn làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Đà Nẵng để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm xây dựng phương án bảo đảm điện. Yêu cầu cuối cùng là hệ thống có độ tin cậy và khả năng dự phòng cao, chủ động ứng phó với tình huống bất thường, phục vụ an toàn, liên tục cho hội nghị và đáp ứng nhu cầu của Phú Quốc sau sự kiện.

Nhà thầu sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để thi công rải dây mồi, góp phần giảm sức người, đẩy nhanh tiến độ.

03

Nhu cầu điện Phú Quốc năm 2026 ước khoảng 1 tỷ kWh

Phú Quốc đang tăng trưởng nhanh về du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư. Nhìn từ lịch sử phát triển hạ tầng điện, theo ông, điều gì đặt ra cho EVNSPC trong việc đáp ứng phụ tải những năm tới?

Ông Bùi Quốc Hoan: Nhu cầu sử dụng điện tại Phú Quốc nhiều năm qua luôn tăng trưởng ở mức cao. Sản lượng điện thương phẩm của đặc khu năm 2026 ước đạt khoảng 1 tỷ kWh, chiếm khoảng một phần bảy tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh An Giang.

Để đáp ứng nhu cầu đó, EVNSPC đã liên tục đầu tư, nâng cấp và cải tạo hệ thống điện từ nhiều năm trước.

Trước năm 2014, Phú Quốc phụ thuộc vào nguồn điện diesel tại chỗ, nguồn cấp thiếu ổn định, có thời điểm phải cắt điện luân phiên. Tháng 2/2014, EVNSPC đưa tuyến cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc vào vận hành, kết nối đảo với lưới điện quốc gia. Công trình giúp khắc phục tình trạng thiếu điện, đưa giá điện trên đảo về mức bình quân như đất liền, giảm gần 50% chi phí sử dụng điện cho người dân.

Lãnh đạo EVN, EVNSPC kiểm tra tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027 vào những ngày giữa tháng 8/2026. Trong ảnh, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ đóng điện tại Trạm biến áp 220kV Phú Quốc.

Lãnh đạo EVNSPC từ Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc đến lãnh đạo các Ban, đơn vị chuyên môn thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra, đôn đốc tiến độ và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đến tháng 10/2022, đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc được đưa vào vận hành, tiếp tục bổ sung năng lực cung cấp điện. Tuy nhiên, hai nguồn điện cấp cho đảo khi đó gồm Trạm 110kV Phú Quốc, nhận điện từ cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, và Trạm 110kV Nam Phú Quốc, nhận điện từ tuyến 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, chưa có sự liên kết. Vì vậy, nếu một nguồn gặp sự cố, việc cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn có thể bị ảnh hưởng.

Ba công trình hoàn thành trong tháng 8/2026 góp phần giải quyết hạn chế này thông qua liên kết mạch vòng và nâng cao độ tin cậy của lưới điện. Với Phú Quốc, yêu cầu không dừng ở việc bảo đảm điện cho APEC 2027 mà còn phải đáp ứng sự gia tăng phụ tải và hoạt động kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.

Từ những giây phút cẩn trọng, căng thẳng để đảm bảo chính xác tuyệt đối từng thông số kỹ thuật thiết bị trước khi đóng điện…

…đến giây phút vỡ òa hạnh phúc khi đóng điện thành công các công trình.

04

Khoảng 13.000 tỷ đồng đầu tư các công trình điện giai đoạn 2026–2030

Tỉnh An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Ông có thể thông tin cụ thể về năng lực cấp điện hiện nay của tỉnh và EVNSPC có kế hoạch đầu tư gì để đáp ứng nhu cầu phát triển?

Ông Bùi Quốc Hoan: Hiện An Giang được cung cấp điện từ hệ thống lưới điện quốc gia qua bốn trạm biến áp 220kV với tổng công suất đặt 2.000MVA. Ngoài ra, trên địa bàn có ba nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 290MWp phát lên lưới 110kV.

Nhu cầu điện của tỉnh tiếp tục tăng. Năm 2025, công suất phụ tải cực đại (Pmax) toàn tỉnh đạt 1.047,5MW; dự báo năm 2026 khoảng 1.190MW và năm 2027 khoảng 1.207MW.

Bám sát định hướng tại Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển năng lượng, giai đoạn 2026-2030, EVNSPC đã và đang tập trung triển khai nhiều công trình điện trên địa bàn An Giang theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh và EVN, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 13.000 tỷ đồng. Trong đó, việc củng cố năng lực cấp điện cho các khu công nghiệp và các cực tăng trưởng được xác định là ưu tiên quan trọng.

Ba công trình vừa đưa vào vận hành tại Phú Quốc là những dự án có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc cung cấp điện cho đặc khu. Trong giai đoạn 2027-2030, EVNSPC dự kiến tiếp tục triển khai 41 công trình lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện các dự án cấp điện cho đặc khu Thổ Châu bằng lưới điện quốc gia và cấp điện cho các đảo An Sơn - Nam Du.

Công đoàn EVNSPC kịp thời có mặt động viên CBCNV ngay sau khi đóng điện công trình.

Sau khi đóng điện, cán bộ, kỹ sư EVNSPC tiếp tục kiểm tra, giám sát và hiệu chỉnh để đảm bảo các công trình vận hành an toàn, ổn định tuyệt đối.

41 công trình

Lưới điện 110 kV Dự kiến triển khai tại An Giang giai đoạn 2027–2030

Cùng với đó là các dự án cấp điện cho Thổ Châu, An Sơn và Nam Du.

Vậy đâu là những vướng mắc lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư lưới điện tại An Giang, thưa ông? Bên cạnh tháo gỡ thủ tục, EVNSPC sẽ nâng cao tính linh hoạt và độ tin cậy vận hành bằng giải pháp nào?

Ông Bùi Quốc Hoan: Nút thắt lớn nhất của các dự án lưới điện đang triển khai trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục. EVNSPC sẽ tiếp tục duy trì cơ chế làm việc định kỳ, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang và các sở, ngành địa phương để phối hợp tháo gỡ.

Ngoài ra, do nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng lưới điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh là rất lớn nên cũng rất cần các Bộ ưu tiên bố trí vốn Ngân sách nhà nước để thực hiện đầu tư các dự án cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo; đặc biệt là các dự án cấp điện ra các đảo Nam Du - An Sơn, Thổ Chu…

Cùng với đó, sự đồng hành của chính quyền các cấp trong việc đẩy nhanh thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và sớm bàn giao mặt bằng sạch là điều kiện quan trọng để các công trình được đưa vào vận hành đúng tiến độ, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

EVNSPC cũng chủ động phối hợp, bám sát quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để đề xuất, triển khai các dự án lưới điện phù hợp, bảo đảm nguồn và lưới điện đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới.

Bên cạnh tốc độ tăng trưởng phụ tải, sự gia tăng của các nguồn năng lượng phân tán cũng đòi hỏi hệ thống điện có tính linh hoạt và độ tin cậy cao hơn. Vì vậy, EVNSPC sẽ tập trung nâng cấp hệ thống điều khiển từ xa, tự động hóa lưới điện, đồng thời chuẩn bị các giải pháp hạ tầng lưu trữ và điều tiết để duy trì cân bằng cung - cầu, bảo đảm hệ thống vận hành an toàn trong các kịch bản phụ tải tăng đột biến.

Lưới điện đã và đang tiếp tục phủ khắp Đảo Ngọc.