Trao giải cho các thí sinh, nhóm thí sinh có dự án đạt giải.

Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như kinh doanh, chế biến thực phẩm, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bảo vệ môi trường và kinh doanh tạo tác động xã hội.

Nhiều ý tưởng tập trung khai thác nguyên liệu sẵn có, tái chế phụ phẩm và rác thải thành sản phẩm mới. Trong đó, Ecofresh tận dụng bã cà phê, bã trà làm sản phẩm khử mùi; Dệt Xanh Đảo Ngọc tái chế lưới đánh cá cũ thành túi đeo; DuraFert sản xuất phân bón hữu cơ từ phụ phẩm sầu riêng và vỏ tôm.

Một số dự án khác phát triển sản phẩm từ vải cũ, nguyên liệu biển đảo và xây dựng mạng lưới tiếp nước uống nhằm giảm rác thải nhựa.

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích và 6 giải chuyên đề. Dự án “Nuôi heo rừng bán hoang dã tạo lòng xe điếu” đoạt giải nhất.