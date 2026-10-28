Phú Quốc tìm người vi phạm đất rừng sau chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi

Ngày 28/10, Vườn Quốc gia Phú Quốc (tỉnh An Giang) phát đi thông tin tìm các tổ chức, cá nhân hộ gia đình có trồng cây, xây dựng tường rào, nhà ở trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thuộc Vườn Quốc gia này đến cơ quan Hạt kiểm lâm khu vực II làm việc.

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Phú Quốc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy đặc khu về việc xem xét xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trong đất rừng, đơn vị tuần tra phát hiện có 152 trường hợp xây dựng công trình, vật kiến trúc, nhà ở và trồng cây trên đất rừng phòng hộ và đặc dụng. Tuy nhiên, Vườn Quốc gia Phú Quốc chưa xác định được người vi phạm.

Trong đó, An Thới 43 trường hợp, Hàm Ninh 21 , Dương Tơ 24, Cửa Dương 19, Cửa Cạn 10, Gành Dầu 27, Bãi Thơm 8 trường hợp.

Thời gian tiếp nhận thông tin của các trường hợp trên từ nay đến ngày 7/11/2026. Nếu hết thời hạn thông báo, các tổ chức, cá nhân không liên hệ Hạt Kiểm lâm khu vực II và Vườn Quốc gia Phú Quốc để làm việc thì đơn vị này xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc khiếu nại về sau không được giải quyết.

Ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo nóng về xử lý sai phạm liên quan đến đất rừng (Ảnh: Dung Hoàng).

Trước tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép diễn biến phức tạp, kéo dài tại Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các “điểm nóng” thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Sau khi khảo sát hiện trạng, ông Đinh Văn Nơi chủ trì buổi làm việc với Vườn Quốc gia Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm khu vực II và các lực lượng chức năng.

Theo đại diện Vườn Quốc gia Phú Quốc, từ năm 2019 đến nay, Hạt Kiểm lâm khu vực II phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu xử lý 914 vụ việc trong lĩnh vực lâm nghiệp và đất rừng, cưỡng chế 10 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 699 trường hợp vi phạm hành chính phải xem xét xử lý và hàng chục vụ việc phức tạp đã được chuyển cơ quan công an để xác minh, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua nắm tình hình, tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép trên địa bàn trong thời gian qua, từ một vài hộ ban đầu do không xử lý nghiêm dẫn đến hàng trăm hộ lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép.

Nhìn thẳng vào những bất cập trong công tác quản lý rừng, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhấn mạnh nếu không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm, tình trạng này sẽ trở thành những “điểm nóng” phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo vệ rừng, an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Đặc khu Phú Quốc.

Theo ông Đinh Văn Nơi, việc xử lý nghiêm các vi phạm không chỉ là để lập lại kỷ cương pháp luật mà là mệnh lệnh “làm sạch” triệt để diện tích đất rừng bị xâm chiếm. Quỹ đất thu hồi này sẽ được quản lý, quy hoạch, sử dụng đúng quy định pháp luật, vừa tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước, vừa bảo vệ vững chắc hệ sinh thái rừng.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc chỉ đạo Vườn Quốc gia Phú Quốc, UBND đặc khu, Hạt Kiểm lâm khu vực II, Công an Phú Quốc và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp, khẩn trương kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn, không để các vi phạm kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh mới.

Đối với các trường hợp bị xử phạt hành chính lần thứ nhất, mà không khắc phục, tiếp tục vi phạm và bị xử phạt lần thứ 2, thì căn cứ tính chất mức độ vi phạm để chuyển cơ quan công an để điều tra, xử lý hình sự.

Đồng thời, các đơn vị phải rà soát, thống kê chính xác số liệu hồ sơ, phân loại từng trường hợp vi phạm để xác định rõ trách nhiệm thuộc về giai đoạn nào và cơ quan nào chịu trách nhiệm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, buông lỏng quản lý để tình trạng bao chiếm đất rừng tiếp tục diễn ra.

Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu các đơn vị phải rà soát, thống kê minh bạch số lượng hồ sơ vi phạm hiện có, thời gian qua đã xử lý bao nhiêu và số lượng còn lại là bao nhiêu để tập trung lực lượng giải quyết. Phải phân định rõ ràng từng nhóm vụ việc để áp dụng đúng hướng, xử lý hành chính, đủ điều kiện thì cưỡng chế thu hồi, hoặc chuyển cơ quan công an xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình chống đối, vi phạm lớn.

Người dân Phú Quốc phát hiện một vụ vi phạm trong Vườn Quốc gia Phú Quốc (Ảnh: Duy Khang).

Theo Bí thư đặc khu Phú Quốc, đến ngày 15/11, các vụ việc vi phạm hành chính tồn đọng trước đây phải được xử lý dứt điểm, không chấp nhận việc kéo dài thời gian xử lý. Đồng thời, ông sẽ trực tiếp chủ trì giao ban hàng tuần để kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết của từng đơn vị theo đúng kết luận đã đề ra.

Song song với việc quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm, ông Đinh Văn Nơi cũng đề cao nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, rà soát, thống kê, đánh giá toàn diện hiện trạng, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp, phân loại, xác định cụ thể các trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện được bồi thường để hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp đủ điều kiện bồi thường, tái định cư thì chủ động hướng dẫn người dân hoàn thành các thủ tục để sớm được hưởng chế độ theo quy định.