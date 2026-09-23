Phú Quốc tiếp tục là địa bàn tạo nguồn thu chủ lực của du lịch An Giang

Một góc đặc khu Phú Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Đặc khu Phú Quốc tiếp tục giữ vai trò là địa bàn tạo nguồn thu chủ lực khi đóng góp gần 46.000 tỷ đồng doanh thu du lịch của toàn tỉnh An Giang trong 9 tháng năm 2026.

Cụ thể, trong 9 tháng qua, đặc khu ước đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đạt hơn 1,92 triệu lượt, tăng 60,2%.

Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc đạt khoảng 45.976 tỷ đồng, tăng 47,7% và đã vượt 1% kế hoạch năm. Với mức doanh thu này, Phú Quốc tiếp tục đóng góp phần lớn vào tổng thu du lịch của tỉnh, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng tăng của thị trường khách quốc tế.

Trên bình diện cả tỉnh, 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh An Giang ước đón 23.480.606 lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ và đạt 93,9% kế hoạch năm. Khách quốc tế đạt 1.940.618 lượt, tăng 56,6%, đạt 91,5% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch ước đạt 57.922 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ, tương đương 82,7% kế hoạch năm.

Riêng quý 3, An Giang đón hơn 6,83 triệu lượt khách, tăng 20,4%; trong đó khách quốc tế đạt hơn 600.000 lượt, tăng 81,9%. Tổng thu từ du lịch trong quý đạt 18.640 tỷ đồng, tăng 46,9%.

Đáng chú ý, tháng 9 ghi nhận gần 1,9 triệu lượt khách, tăng 12,3%; khách quốc tế đạt 208.985 lượt, tăng 80,8%, trong khi doanh thu đạt khoảng 5.320 tỷ đồng, tăng 48,5%.

Bên cạnh kết quả tăng trưởng, ngành du lịch An Giang cũng nhìn nhận những hạn chế về quy định quản lý các sản phẩm du lịch mới, quy mô doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đầu tư phát triển sản phẩm. Đây là những vấn đề cần được khắc phục để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nhất là khi Phú Quốc chuẩn bị phục vụ các sự kiện quốc tế lớn.

Năm 2026, ngành du lịch An Giang đặt mục tiêu đón 27.905.388 lượt khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ và vượt 11,6% kế hoạch; khách quốc tế dự kiến đạt hơn 2,52 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt 73.983 tỷ đồng, vượt 5,7% kế hoạch năm.

Để hoàn thành mục tiêu, trong quý 4, tỉnh tiếp tục phát triển sản phẩm, tăng cường quảng bá, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực. Đặc biệt, việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Tỉnh cũng đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy các đường bay trực tiếp, chuyến bay thuê chuyến từ Nhật Bản đến Phú Quốc. Công tác chuyển đổi số cũng được tăng cường thông qua số hóa dữ liệu du lịch, nâng cấp nền tảng thông tin, truyền thông số và xây dựng các sản phẩm như ebook, video ứng dụng công nghệ AI trong thuyết minh.

Cùng với đó, hệ thống dịch vụ du lịch tiếp tục được củng cố. Toàn tỉnh hiện có 143 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và 1.162 cơ sở lưu trú với 38.812 phòng, trong đó có 21 khách sạn 5 sao với hơn 10.800 phòng.

Với không gian phát triển trải dài từ đồng bằng, biên giới đến biển, đảo, kết quả 9 tháng cho thấy du lịch đang tiếp tục là lĩnh vực có dư địa tăng trưởng lớn của An Giang. Phú Quốc được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu về thu hút khách và tạo nguồn thu, gắn tăng trưởng với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực quản lý điểm đến./.